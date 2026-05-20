Les réserves de riz indonésiennes atteignent un niveau record avant la saison sèche

Jakarta (VNA) - Les réserves de riz de l'Indonésie ont atteint un niveau record de 5,37 millions de tonnes, renforçant ainsi la sécurité alimentaire du pays alors qu'il se prépare à une saison sèche prolongée, dont le pic est prévu en août, a déclaré le vice-ministre de l'Agriculture, Sudaryono.



S'exprimant lors d'une audition parlementaire à Jakarta le 20 mai, M. Sudaryono, président de l'Association des agriculteurs indonésiens (HKTI), a indiqué que l'agence nationale de logistique Perum Bulog avait stocké 2,8 millions de tonnes de riz au 18 mai, soit environ 70 % de son objectif d'approvisionnement de 4 millions de tonnes pour 2026.



L'Agence indonésienne de météorologie, de climatologie et de géophysique (BMKG) a précisé que la saison sèche avait débuté en avril dans certaines régions de Nusa Tenggara et devrait s'étendre à l'ensemble du pays, avec un pic prévu en août.



Afin de stabiliser l'offre et les prix, le gouvernement a renforcé la gestion des réserves conformément à l'Instruction présidentielle n° 4 de 2026, qui impose à Perum Bulog d'acquérir 4 millions de tonnes de riz d'ici 2029 au prix de 6 500 roupies (0,37 dollars) le kilogramme de paddy sec récolté.



Le prix moyen du paddy à la production s'établit à 6 815 roupies le kilogramme, soit 4,85 % de plus que le prix d'achat du gouvernement.



L'Indonésie a produit 34,69 millions de tonnes de riz en 2025, soit une hausse de 13,29 % par rapport à l'année précédente.



Le ministère de l'Agriculture prévoit que les objectifs d'approvisionnement resteront atteignables, avec une production estimée à 2,75 millions de tonnes pour la récolte de mai et à 2,47 millions de tonnes pour celle de juin. -VNA