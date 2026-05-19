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Le Cambodge, premier pays au monde pour la protection de l'environnement en 2026

Le Cambodge a été classé premier pays au monde pour la protection de l'environnement en 2026 par US News & World Report, soulignant ainsi les efforts déployés par ce pays d'Asie du Sud-Est en matière de protection de l'environnement, de conservation de la biodiversité et de développement durable.

Le Cambodge a été classé premier pays au monde en matière d'environnement naturel en 2026 par US News & World Report. Photo : phnompenhpost.com
Le Cambodge a été classé premier pays au monde en matière d'environnement naturel en 2026 par US News & World Report. Photo : phnompenhpost.com


Phnom Penh, 19 mai (VNA) – Le Cambodge a été classé premier pays au monde pour la protection de l'environnement en 2026 par US News & World Report, soulignant ainsi les efforts déployés par ce pays d'Asie du Sud-Est en matière de protection de l'environnement, de conservation de la biodiversité et de développement durable.

Selon ce classement mondial publié par le groupe de presse américain, les pays ont été évalués sur la base de la gouvernance environnementale, de la qualité de l'air, de la gestion des ressources naturelles et de la conservation de la biodiversité, ainsi que de leur capacité à concilier croissance économique et durabilité environnementale.

Le Cambodge gère actuellement 73 aires naturelles protégées couvrant plus de sept millions d'hectares, soit environ 41 % de la superficie totale du pays.

Selon le ministère cambodgien de l'Environnement, ces aires protégées jouent un rôle essentiel dans la conservation des forêts, la protection des habitats fauniques et la préservation de la biodiversité grâce à une application plus stricte de la loi et à des mesures de conservation renforcées.

Le ministère a indiqué collaborer étroitement avec les ministères, les agences, les autorités locales, les communautés de conservation et les partenaires au développement afin de renforcer la gestion durable de l'environnement et des ressources naturelles.

Il a également réaffirmé son engagement à mettre en œuvre la Stratégie d'économie circulaire pour l'environnement, qui vise à préserver un environnement propre, vert et durable.

Ces dernières années, le Cambodge a accéléré ses programmes nationaux de reforestation par le biais de campagnes de plantation d'arbres. Le ministère a précisé qu'au moins un million de jeunes plants ont été distribués aux communautés locales afin de restaurer les forêts et d'étendre la couverture végétale sur l'ensemble du territoire.

Ce programme devrait renforcer la résilience climatique, soutenir les moyens de subsistance locaux et contribuer à l'objectif du Cambodge d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050.- VNA

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#Cambodge #premier pays au monde #protection de l'environnement #2026
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