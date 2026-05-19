Voyage sensoriel autour du thé au lotus blanc à Hue

Au bord du lac de lotus blancs anciens de Tien Y, situé dans le quartier de Phu Xuan à la ville de Hue, l'effervescence du mois de mai marque le début de la saison de l'embaumement du thé.

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Au bord du lac de lotus blancs anciens de Tien Y, situé dans le quartier de Phu Xuan à la ville de Hue, l'effervescence du mois de mai marque le début de la saison de l'embaumement du thé.

Sous l'œil attentif de Vo Dai Phong, qui consacre ses journées à la préservation de cette variété florale précieuse, la tradition renaît chaque matin au lever du jour.

Pour confectionner ce breuvage d'exception, l'artisan sélectionne avec soin des boutons de lotus encore fermés afin d'y introduire un thé de haute qualité en provenance de Thai Nguyen. La particularité de cette méthode réside dans l’imprégnation directe sur le lac, permettant aux arômes naturels de la fleur de se diffuser lentement au cœur des feuilles de thé pendant une journée entière.​/.