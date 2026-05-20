La Chine et l’ASEAN lancent une plateforme d’information commerciale à Nanning

Pékin (VNA) - La plateforme d’information commerciale Chine-ASEAN a été officiellement inaugurée le 19 mai à Nanning, dans la région autonome Zhuang du Guangxi, en Chine. Cette plateforme fournit des services intégrés d’information et de communication internationale au service de la coopération économique et commerciale entre la Chine et les pays de l’ASEAN.



La plateforme a été développée et exploitée par Chinanews. Elle s’adresse principalement aux agences commerciales des pays de l’ASEAN, aux associations professionnelles, aux communautés chinoises d’outre-mer ainsi qu’aux entreprises actives dans le commerce transfrontalier, en proposant un service d’information commerciale « à guichet unique ».



À ce jour, la plateforme a déjà mis en place un réseau d’information commerciale reliant la Chine aux pays de l’ASEAN. Ses principaux contenus portent notamment sur l’explication des politiques, les informations sur les marchés, les appels à l’investissement, la mise en relation des partenaires et les analyses sectorielles, afin d’apporter un soutien global aux activités commerciales transfrontalières.



Avant son lancement officiel, des représentants d’organismes gouvernementaux, de médias, d’instituts de recherche et d’universités de Chine et de pays de l’ASEAN ont participé à des échanges consacrés au partage des informations économiques et commerciales ainsi qu’à la construction de cette plateforme d’information Chine-ASEAN.



Le président de Chinanews, Chen Lujun, a souligné que les relations entre la Chine et l’ASEAN devenaient de plus en plus étroites, avec une coopération économique et commerciale en expansion continue et des chaînes d’approvisionnement toujours plus intégrées.



Selon lui, cette plateforme contribuera à promouvoir le partage d’informations, à faciliter le commerce, à renforcer les échanges entre les peuples et à soutenir la modernisation de secteurs économiques. Dans le contexte de la signature de la version 3.0 de l’Accord de libre-échange Chine-ASEAN (ACFTA), le lancement de cette plateforme est considéré comme un pont d’information important permettant d’élargir la coopération, de stimuler les échanges commerciaux, de renforcer les capacités des entreprises et de diffuser davantage les bénéfices de la coopération Chine-ASEAN. - VNA

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