Le Premier ministre Le Minh Hung reçoit l’ambassadeur de Cuba au Vietnam

Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Le Minh Hung a reçu, le 20 mai au siège du gouvernement à Hanoï, Rogelio Polanco Fuentes, ambassadeur de Cuba au Vietnam.



À cette occasion, le chef du gouvernement vietnamien a adressé ses salutations au leader de la Révolution cubaine, le général Raúl Castro, au premier secrétaire et président cubain Miguel Díaz-Canel, au Premier ministre Manuel Marrero ainsi qu’aux autres dirigeants cubains. Il les a remerciés pour leurs messages de félicitations à l’occasion du succès du 14e Congrès national du Parti communiste du Vietnam et des récentes élections de la 16e législature de l’Assemblée nationale.



Le Minh Hung a affirmé que, dans ses nouvelles fonctions, il continuerait à œuvrer pour élargir et renforcer l’efficacité des relations d’amitié et de coopération spéciales entre les deux pays.



L’ambassadeur Rogelio Polanco Fuentes a, pour sa part, transmis les félicitations des dirigeants du Parti, de l’État et du gouvernement cubains au Premier ministre vietnamien. Il s’est félicité des progrès enregistrés dans les relations bilatérales ces derniers temps, notamment du maintien régulier des échanges de délégations à tous les niveaux.



Il a mis en avant la visite d’État effectuée à Cuba par le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République To Lam, en septembre 2024, ainsi que la visite d’État au Vietnam du premier secrétaire du Comité central du Parti communiste de Cuba et président cubain Miguel Díaz-Canel en septembre 2025, à l’occasion du 65e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques et du 80e anniversaire de la Révolution d’Août et de la Fête nationale vietnamienne.

Panorama de la rencontre. Photo: Rogelio Polanco Fuentes. Photo: VNA

Selon l’ambassadeur, la coopération dans des domaines tels que l’agriculture, la justice et les biotechnologies continue de progresser. Les projets conjoints liés à la riziculture, à l’aquaculture et à la production alimentaire à Cuba ont notamment obtenu des résultats encourageants.



Le Premier ministre vietnamien a souligné que le Parti, l’État et le peuple vietnamiens n’oublieraient jamais le soutien sincère, fidèle et désintéressé accordé par Cuba au Vietnam durant la lutte pour l’indépendance nationale ainsi que dans l’œuvre actuelle d'édification et de développement du pays.



Souhaitant renforcer davantage les relations spéciales Vietnam-Cuba, il a appelé les deux parties à mettre en œuvre efficacement les accords conclus par les hauts dirigeants des deux pays, à promouvoir les échanges de délégations de tous niveaux et une coopération durable, ainsi qu’à coordonner l’organisation des activités marquant le centenaire de la naissance du leader Fidel Castro (13 août 1926 - 2026), considéré comme un grand ami du peuple vietnamien.



Le chef du gouvernement vietnamien a également plaidé pour une coopération plus efficace entre les deux gouvernements, les ministères et les collectivités locales, ainsi qu’une coordination étroite dans les forums multilatéraux.



Partageant pleinement les orientations avancées par Le Minh Hung, l’ambassadeur cubain a réaffirmé que Cuba considérait toujours le Vietnam comme un pays frère et un modèle dans le processus de renouveau et de développement national. Il a estimé que les réalisations socioéconomiques enregistrées par le Vietnam constituaient une source d’inspiration pour le peuple cubain.



Rogelio Polanco Fuentes a enfin exprimé le souhait de poursuivre les échanges d’expériences avec le Vietnam, notamment autour des enseignements tirés des quarante années de mise en œuvre de la politique du Renouveau, et de renforcer la coopération concrète, en particulier dans l’agriculture et les biotechnologies. -VNA