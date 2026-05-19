Politique

Le dirigeant To Lam reçoit le ministre indien de la Défense Rajnath Singh

Le 19 mai à Hanoï, le dirigeant To Lam a reçu le ministre indien de la Défense, Rajnath Singh, en visite officielle au Vietnam. Les deux parties ont réaffirmé leur volonté de renforcer davantage le partenariat stratégique global renforcé entre les deux pays, notamment dans les domaines de la défense, du commerce, des sciences et technologies.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien To Lam (droite) et le ministre indien de la Défense Rajnath Singh, à Hanoï.
Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien To Lam (droite) et le ministre indien de la Défense Rajnath Singh, à Hanoï.


Hanoï (VNA) - Dans la matinée du 19 mai, à Hanoï, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien To Lam, a reçu le ministre indien de la Défense Rajnath Singh, en visite officielle au Vietnam.

Le dirigeant vietnamien a salué cette visite, soulignant qu’elle concrétisait le Partenariat stratégique global renforcé, récemment approuvé par les deux pays.

To Lam a affirmé que le Vietnam appréciait hautement le rôle et les contributions de l’Inde en faveur de la paix, de la stabilité et du développement régional. Il a réaffirmé que le Vietnam considérait l’Inde comme l’un de ses partenaires les plus importants, soutenant un rôle accru de New Delhi dans la région et dans le monde. Le Vietnam s’est également déclaré prêt à participer activement aux initiatives mondiales de l’Inde et à servir de passerelle pour renforcer la coopération entre l’Inde et la région, contribuant ainsi à un environnement de paix, de stabilité et de respect du droit international.

To Lam a souligné que l’élévation des relations bilatérales au niveau de Partenariat stratégique global renforcé revêtait une importance majeure pour consolider la confiance politique et ouvrir de nouvelles perspectives de coopération approfondie dans de nombreux domaines. Il a proposé aux deux parties de multiplier les échanges de délégations de haut niveau et à différents échelons, de promouvoir davantage le commerce et l’investissement, d’élargir la coopération scientifique et technologique et de renforcer les échanges entre les peuples des deux pays.

Le dirigeant vietnamien a également salué les résultats des entretiens entre Rajnath Singh et le vice-Premier ministre et ministre vietnamien de la Défense, Phan Van Giang. Il a appelé les deux parties à mettre en œuvre de manière complète et efficace les accords signés afin d’approfondir la coopération bilatérale en matière de défense.

Pour sa part, Rajnath Singh a affirmé que le Vietnam figurait parmi les partenaires les plus importants de la politique indienne « Act East » ainsi que des stratégies de coopération régionale de l’Inde. Il a salué le rôle, la position et les contributions actives du Vietnam dans la promotion de la coopération régionale.

vnanet-india2.jpg
La rencontre entre le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien To Lam et le ministre indien de la Défense Rajnath Singh, à Hanoï. Photo : VNA



Le ministre indien a confirmé que son pays continuerait à promouvoir la coopération bilatérale en matière de défense, notamment à travers des programmes de formation de ressources humaines hautement qualifiées. Il a également affirmé que l’Inde poursuivrait sa coordination étroite avec le Vietnam afin d’achever les projets en cours, dans le cadre des lignes de crédit et des programmes d’assistance à la défense existants, tout en envisageant de nouveaux mécanismes de soutien adaptés aux besoins et aux capacités des deux parties.

Rajnath Singh s’est par ailleurs engagé à collaborer avec les ministères et secteurs concernés de l’Inde afin de renforcer davantage la coopération scientifique et technologique ainsi que la connectivité aérienne et maritime entre les deux pays.

Les deux dirigeants ont enfin souligné que le Vietnam et l’Inde partageaient une vision commune des questions régionales et internationales. Ils ont convenu de maintenir les échanges de délégations, de promouvoir les mécanismes de dialogue bilatéraux, notamment les consultations entre les ministères de la Défense, de renforcer le partage d’informations et de coordonner leurs positions au sein des forums multilatéraux, en particulier ceux dirigés par l’ASEAN, tels que la Réunion élargie des ministres de la Défense de l’ASEAN (ADMM+). - VNA

source
#Vietnam #Inde #Rajnath Singh #coopération de défense #partenariat stratégique #ASEAN
Suivez VietnamPlus

Intégration internationale

Sur le même sujet

Le conseiller commercial du Vietnam en Inde, Bui Trung Thuong, s'exprime lors du forum. Photo: VNA

Vietnam-Inde : l’économie numérique, moteur vers un commerce de 25 milliards de dollars

Le Vietnam et l’Inde disposent d’un important potentiel de coopération, notamment dans les domaines du commerce électronique transfrontalier, des paiements numériques, de la logistique, de l’intelligence artificielle (IA) et du soutien aux petites et moyennes entreprises (PME), afin d’atteindre l’objectif de 25 milliards de dollars d’échanges bilatéraux d’ici 2030.

Le président de la Chambre de commerce Inde-Vietnam (IVCCI), Ajoykaant Ruia. Photo ; VNA

Inde-Vietnam : une coopération renforcée au bon moment

À l’occasion de la visite d’État en Inde du secrétaire général et président vietnamien Tô Lâm, le président de la Chambre de commerce Inde-Vietnam (IVCCI), Ajoykaant Ruia, a souligné les vastes perspectives de coopération bilatérale dans les domaines de la technologie, de l’agriculture, du tourisme et des investissements.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République To Lam et le Premier ministre indien Nerandra Modi assistent à la cérémonie de signature des accords de coopération. Photo: VNA

Les relations entre le Vietnam et l'Inde suivent une trajectoire de développement soutenu

La portée majeure de la visite du leader To Lam réside dans l’ouverture d’une nouvelle phase des relations entre l’Inde et le Vietnam, marquant le passage d’une amitié traditionnelle à un partenariat stratégique multidimensionnel, concret et tourné vers l’avenir, a déclaré l’ancien conseiller adjoint à la sécurité nationale de l’Inde, S.D. Pradhan, lors d’une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’information (VNA).

Voir plus

Une cérémonie d’accueil officielle a été organisée le 19 mai au siège du ministère vietnamien de la Défense à Hanoï.

Le ministre indien de la Défense en visite officielle au Vietnam

Le ministre indien de la Défense, Rajnath Singh, effectue les 18 et 19 mai une visite officielle au Vietnam à l’occasion du 10e anniversaire du partenariat stratégique global entre les deux pays et du récent relèvement de leurs relations au rang de partenariat stratégique global renforcé. Les entretiens entre les deux parties ont porté sur le renforcement de la coopération en matière de défense, de formation et d’industrie militaire.

Les dirigeants de Hanoï et de Saint-Pétersbourg ont signé un mémorandum d'accord, s'engageant à renforcer la coopération pratique en matière d'aménagement et de gestion urbains, d'échanges économiques et culturels, de tourisme, d'éducation et de liens entre les peuples. Photo: VNA

Hanoï et Saint-Pétersbourg souhaitent une coopération plus substantielle

Une délégation de Hanoi, conduite par Phung Thi Hong Ha, a effectué le 18 mai une visite de travail à Saint Petersburg afin de renforcer la coopération décentralisée entre les deux villes. À cette occasion, les dirigeants des deux parties ont signé un mémorandum d’accord visant à élargir la coopération dans des domaines.

L’ambassadeur du Vietnam au Bangladesh, Nguyên Manh Cuong, s’exprime lors du séminaire sur la pensée Hô Chi Minh sur l’union nationale, à Dacca. Photo : VNA

La pensée Hô Chi Minh sur l’union nationale reste d’actualité aujourd’hui

La pensée Hô Chi Minh sur l’union nationale conserve toute sa pertinence face aux défis mondiaux croissants, tels que les conflits, les divisions sociales et l’instabilité économique. Son message de solidarité, de consensus et de primauté des intérêts nationaux sur les clivages régionaux demeure un précieux enseignement pour de nombreux pays en développement.

Le président israélien Isaac Herzog (droite) et l’ambassadeur du Vietnam en Israël Nguyen Ky Son. Photo: VNA

Israël salue le rôle croissant du Vietnam en Asie du Sud-Est

Le président israélien Isaac Herzog a réaffirmé l’importance accordée par Israël à ses relations avec le Vietnam, qualifié de partenaire dynamique au rôle croissant en Asie du Sud-Est, lors de la présentation des lettres de créance du nouvel ambassadeur vietnamien Nguyen Ky Son le 18 mai à Jérusalem.

La Commission de la culture et de la société de l’AN exhortée à se renouveler

La Commission de la culture et de la société de l’AN exhortée à se renouveler

Présidant une séance de travail avec la permanence de la commission, le législateur suprême a également exhorté la Commission de la culture et de la société à se renouveler dans la direction, le pilotage, la gestion et l’organisation du travail en 2026 et durant la législature 2026-2031, tout en améliorant la qualité des cadres et fonctionnaires et en consolidant son modèle d’organisation.