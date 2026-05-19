Le dirigeant To Lam reçoit le ministre indien de la Défense Rajnath Singh



Hanoï (VNA) - Dans la matinée du 19 mai, à Hanoï, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien To Lam, a reçu le ministre indien de la Défense Rajnath Singh, en visite officielle au Vietnam.



Le dirigeant vietnamien a salué cette visite, soulignant qu’elle concrétisait le Partenariat stratégique global renforcé, récemment approuvé par les deux pays.



To Lam a affirmé que le Vietnam appréciait hautement le rôle et les contributions de l’Inde en faveur de la paix, de la stabilité et du développement régional. Il a réaffirmé que le Vietnam considérait l’Inde comme l’un de ses partenaires les plus importants, soutenant un rôle accru de New Delhi dans la région et dans le monde. Le Vietnam s’est également déclaré prêt à participer activement aux initiatives mondiales de l’Inde et à servir de passerelle pour renforcer la coopération entre l’Inde et la région, contribuant ainsi à un environnement de paix, de stabilité et de respect du droit international.



To Lam a souligné que l’élévation des relations bilatérales au niveau de Partenariat stratégique global renforcé revêtait une importance majeure pour consolider la confiance politique et ouvrir de nouvelles perspectives de coopération approfondie dans de nombreux domaines. Il a proposé aux deux parties de multiplier les échanges de délégations de haut niveau et à différents échelons, de promouvoir davantage le commerce et l’investissement, d’élargir la coopération scientifique et technologique et de renforcer les échanges entre les peuples des deux pays.



Le dirigeant vietnamien a également salué les résultats des entretiens entre Rajnath Singh et le vice-Premier ministre et ministre vietnamien de la Défense, Phan Van Giang. Il a appelé les deux parties à mettre en œuvre de manière complète et efficace les accords signés afin d’approfondir la coopération bilatérale en matière de défense.



Pour sa part, Rajnath Singh a affirmé que le Vietnam figurait parmi les partenaires les plus importants de la politique indienne « Act East » ainsi que des stratégies de coopération régionale de l’Inde. Il a salué le rôle, la position et les contributions actives du Vietnam dans la promotion de la coopération régionale.

La rencontre entre le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien To Lam et le ministre indien de la Défense Rajnath Singh, à Hanoï. Photo : VNA





Le ministre indien a confirmé que son pays continuerait à promouvoir la coopération bilatérale en matière de défense, notamment à travers des programmes de formation de ressources humaines hautement qualifiées. Il a également affirmé que l’Inde poursuivrait sa coordination étroite avec le Vietnam afin d’achever les projets en cours, dans le cadre des lignes de crédit et des programmes d’assistance à la défense existants, tout en envisageant de nouveaux mécanismes de soutien adaptés aux besoins et aux capacités des deux parties.



Rajnath Singh s’est par ailleurs engagé à collaborer avec les ministères et secteurs concernés de l’Inde afin de renforcer davantage la coopération scientifique et technologique ainsi que la connectivité aérienne et maritime entre les deux pays.



Les deux dirigeants ont enfin souligné que le Vietnam et l’Inde partageaient une vision commune des questions régionales et internationales. Ils ont convenu de maintenir les échanges de délégations, de promouvoir les mécanismes de dialogue bilatéraux, notamment les consultations entre les ministères de la Défense, de renforcer le partage d’informations et de coordonner leurs positions au sein des forums multilatéraux, en particulier ceux dirigés par l’ASEAN, tels que la Réunion élargie des ministres de la Défense de l’ASEAN (ADMM+). - VNA