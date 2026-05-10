Politique

Inde-Vietnam : une coopération renforcée au bon moment

À l’occasion de la visite d’État en Inde du secrétaire général et président vietnamien Tô Lâm, le président de la Chambre de commerce Inde-Vietnam (IVCCI), Ajoykaant Ruia, a souligné les vastes perspectives de coopération bilatérale dans les domaines de la technologie, de l’agriculture, du tourisme et des investissements.

guyễn Thị Vân Hà
Le président de la Chambre de commerce Inde-Vietnam (IVCCI), Ajoykaant Ruia. Photo ; VNA
Le président de la Chambre de commerce Inde-Vietnam (IVCCI), Ajoykaant Ruia. Photo ; VNA

New Delhi (VNA) – Le président de la Chambre de commerce Inde-Vietnam (IVCCI), Ajoykaant Ruia, a estimé que la visite d’État en Inde du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, du 5 au 7 mai, intervenait « au moment opportun », ouvrant une nouvelle dynamique pour approfondir la coopération économique, commerciale et d’investissement entre les deux pays.

Dans une interview accordée au correspondant de l’Agence vietnamienne d’information (VNA) à New Delhi, Ajoykaant Ruia a souligné que la signature de nombreux accords de coopération à l’occasion de cette visite traduisait la volonté affirmée des dirigeants des deux pays de porter les relations bilatérales à un nouveau palier.

Selon le président de l’IVCCI, l’Inde et le Vietnam figurent parmi les économies à forte croissance, présentant de nombreuses similitudes ainsi qu’une forte complémentarité. Les deux pays disposent non seulement d’une base agricole solide, mais accélèrent également leur développement dans les domaines des technologies, de l’électronique et des technologies de l’information, secteurs offrant un important potentiel de coopération.

Ajoykaant Ruia a estimé que l’Inde pourrait mettre à profit ses ressources humaines qualifiées et son expérience dans les technologies de l’information afin de coopérer avec les entreprises vietnamiennes dans le développement de solutions numériques et de l’innovation. L’agriculture demeure également un secteur prometteur, les deux économies pouvant se compléter dans plusieurs filières de produits agricoles.

Saluant les accords d’échanges agricoles conclus à cette occasion, le président de l’IVCCI a jugé que l’élargissement de l’accès au marché pour certains produits, notamment le durian ainsi que divers fruits et légumes, contribuerait à dynamiser le commerce bilatéral et à générer des bénéfices concrets pour les entreprises des deux pays.

Par ailleurs, M. Ruia a estimé que l’industrie automobile et le développement urbain ouvraient de nouvelles perspectives de coopération. Il a salué la présence d’entreprises vietnamiennes en Inde, en particulier VinFast, considérant cette implantation comme une étape importante dans un pays où la demande en véhicules verts, en infrastructures urbaines et en logements est considérable.

Selon lui, le cinéma et le tourisme constituent également des secteurs à fort potentiel encore insuffisamment exploités. Il a souligné que le Vietnam dispose de paysages naturels variés et attractifs, propices à l’accueil de tournages de productions indiennes. Avec des politiques d’incitation adaptées, le Vietnam pourrait attirer davantage de projets cinématographiques indiens, contribuant ainsi à la promotion de son image et au développement touristique.

Le président de l’IVCCI a également relevé que de plus en plus de touristes indiens choisissent le Vietnam comme destination, témoignant de l’attractivité croissante du marché touristique vietnamien. Dans le même temps, le tourisme spirituel et bouddhique entre les deux pays dispose encore d’un vaste potentiel de développement, l’Inde abritant de nombreux hauts lieux du bouddhisme prisés des visiteurs vietnamiens.

En outre, Ajoykaant Ruia a estimé que la coopération maritime, la logistique et le pétrole et gaz constituaient des secteurs stratégiques devant être davantage renforcés. Selon lui, l’Inde et le Vietnam étant situés sur d’importantes routes maritimes, le développement de la coopération dans le transport maritime et les chaînes d’approvisionnement contribuerait à améliorer la connectivité économique et à réduire les risques liés aux fluctuations géopolitiques.

Évoquant le rôle de l’IVCCI, M. Ruia a indiqué que l’organisation multipliait les missions d’entreprises au Vietnam et accompagnait les sociétés des deux pays dans la recherche de partenaires, les connexions d’investissement, les études de marché et la mise en œuvre de projets de coopération. L’IVCCI reçoit également un nombre croissant de demandes de mise en relation de la part des communautés d’affaires vietnamienne et indienne.

Il s’est déclaré convaincu que, grâce à l’élan créé par cette visite d’État du secrétaire général et président Tô Lâm, ainsi qu’au soutien des mécanismes de connexion d’entreprises tels que l’IVCCI, les relations économiques, commerciales et d’investissement entre le Vietnam et l’Inde poursuivront leur développement vigoureux dans les années à venir.

guyễn Thị Vân Hà
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