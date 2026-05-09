Politique

Le Vietnam promeut l’image d’un pays dynamique, innovant et pleinement intégré

Le 48e Sommet de l’ASEAN s’est conclu avec succès, enregistrant de nombreux résultats importants et substantiels. Cette réunion a également été jugée particulièrement opportune dans un contexte mondial et régional marqué par des évolutions complexes, notamment en raison de la crise au Moyen-Orient.

Le Premier ministre Le Minh Hung à la séance plénière du 48e sommet de l'ASEAN. Photo: VNA
Le Premier ministre Le Minh Hung à la séance plénière du 48e sommet de l'ASEAN. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères Dang Hoang Giang a estimé que la participation du Premier ministre vietnamien Le Minh Hung au 48e Sommet de l’ASEAN à Cebu avait permis de diffuser le message d’un Vietnam dynamique, innovant, profondément intégré et en plein ascension.

S’exprimant à l’issue du déplacement du chef du gouvernement vietnamien aux Philippines les 7 et 8 mai, Dang Hoang Giang a souligné que le 48e Sommet de l’ASEAN s’est conclu avec succès, enregistrant de nombreux résultats importants et substantiels. Cette réunion a également été jugée particulièrement opportune dans un contexte mondial et régional marqué par des évolutions complexes, notamment en raison de la crise au Moyen-Orient.

Selon lui, les dirigeants de l’ASEAN sont parvenus à un large consensus sur une série de mesures globales et inclusives, à court comme à long terme, couvrant l’ensemble des piliers politique, sécuritaire, économique et socioculturel, afin de garantir la sécurité des populations de l’ASEAN.

Le ommet a notamment adopté une Déclaration des dirigeants de l’ASEAN sur la réponse à la crise au Moyen-Orient, mettant l’accent sur le renforcement de la solidarité régionale, la coordination intersectorielle, les mécanismes d’alerte rapide, la coopération énergétique et alimentaire, ainsi que l’assistance consulaire et la protection des citoyens, en particulier des travailleurs migrants.

Les dirigeants ont également réaffirmé leur engagement à poursuivre les objectifs de long terme de la Vision de la Communauté de l’ASEAN 2045. La coopération politique et sécuritaire demeure une priorité afin de préserver la paix et la stabilité régionales, sur la base du respect du droit international et du multilatéralisme.

Sur le plan économique, l’ASEAN entend renforcer davantage la coopération commerciale et les investissements, mettre en œuvre la nouvelle version de l’Accord sur le commerce des marchandises de l’ASEAN (ATIGA), finaliser les négociations de l’Accord-cadre sur l’économie numérique (DEFA) et diversifier les marchés à travers les accords de libre-échange avec ses partenaires.

Dang Hoang Giang a indiqué que la délégation vietnamienne avait apporté des contributions importantes au succès du sommet, réaffirmant l’attachement du Vietnam à l’ASEAN et sa volonté de participer activement à la construction d’une communauté régionale solidaire et résiliente.

Pour sa première participation à un sommet de l’ASEAN en tant que Premier ministre, Le Minh Hung a avancé plusieurs propositions et initiatives visant à renforcer la solidarité et la résilience de l’organisation face aux défis actuels et futurs, tout en veillant à ce que les populations bénéficient concrètement des acquis de l’ASEAN.

Les propositions du Vietnam accordent la priorité absolue au maintien d’un environnement de paix et de stabilité afin de favoriser le développement durable de l’ASEAN et d’assurer le bien-être des populations. Elles portent notamment sur le renforcement de la solidarité, de la connectivité économique et commerciale intra-bloc, la levée des barrières commerciales, l’élargissement des relations extérieures de l’organisation ainsi que le renforcement de la coopération en matière de sécurité énergétique, alimentaire et humaine.

Selon le vice-ministre, ces propositions ont reçu le soutien des États membres et ont contribué à l’adoption de la Déclaration des dirigeants de l’ASEAN sur les actions prioritaires visant à renforcer la résilience régionale face aux conséquences de la situation au Moyen-Orient.

En marge du sommet, Le Minh Hung a également tenu une série de réunions bilatérales avec les dirigeants de l’ASEAN, le secrétaire général de l’organisation Kao Kim Hourn et le président de la Banque asiatique de développement (BAD) Masato Kanda. Bien que brèves, ces réunions ont été qualifiées de constructives et ont porté sur la résolution des points de blocage et le renforcement de la coopération pratique.

Dang Hoang Giang a relevé trois résultats majeurs de ces échanges. Premièrement, les rencontres ont permis d'établir des liens personnels entre le Premier ministre Le Minh Hung et les dirigeants régionaux, renforçant ainsi la confiance politique entre le Vietnam et ses partenaires de l'ASEAN. Ces derniers ont exprimé leur volonté de collaborer étroitement avec le Vietnam, qu'ils ont décrit comme un partenaire important et fiable dans un contexte régional et international en pleine mutation.

Deuxièmement, les parties ont réaffirmé leur volonté commune de renforcer les relations bilatérales et ont convenu de plusieurs mesures concrètes. Le Premier ministre vietnamien Le Minh Hung et les dirigeants de l’ASEAN ont notamment discuté du renforcement de la confiance politique, de la coopération économique, commerciale, sécuritaire, culturelle, éducative et touristique, tout en mettant l’accent sur les défis liés à la sécurité énergétique et alimentaire ainsi que sur de nouveaux domaines prometteurs tels que les infrastructures, la transition verte, l’économie circulaire, les semi-conducteurs et l’intelligence artificielle.

Troisièmement, les partenaires ont salué le rôle du Vietnam au sein de l’ASEAN et sur la scène internationale. Les dirigeants ont estimé que, dans un contexte international et régional complexe, le Vietnam et les autres pays devaient renforcer leur coopération et coordonner leurs positions au sein de l’ASEAN et des Nations unies, afin de promouvoir le rôle central de l’ASEAN dans le traitement des questions régionales et internationales. Le secrétaire général de l’ASEAN Kao Kim Hourn a estimé qu’après plus de trente ans d’adhésion, le Vietnam était devenu l’un des membres clés de l’ASEAN.

Selon Dang Hoang Giang, le programme intense du Premier ministre vietnamien Le Minh Hung, marqué par près de vingt activités bilatérales et multilatérales en un peu plus de trente heures, a contribué à projeter l’image d’un Vietnam dynamique, innovant, profondément intégré et en pleine ascension, membre proactif et responsable de la Communauté de l’ASEAN. -VNA

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