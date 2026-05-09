Le Vietnam affirme sa proactivité, son sens des responsabilités et son rôle constructif au sein de l’ASEAN

Hanoï (VNA) - Dans la soirée du 8 mai, le Premier ministre vietnamien Le Minh Hung et la haute délégation vietnamienne sont rentrés à Hanoï, achevant avec succès leur participation au 48e Sommet de l’ASEAN, tenu les 7 et 8 mai à Cebu, aux Philippines.

Il s’agissait du premier déplacement à l’étranger de Le Minh Hung en qualité de chef du nouveau gouvernement vietnamien, une occasion pour le Vietnam de réaffirmer son rôle, sa position et sa proactivité et sa responsabilité dans le processus de construction de la Communauté de l’ASEAN.

Dans un contexte international et régional marqué par des évolutions rapides, complexes et imprévisibles, l’intensification des rivalités stratégiques entre grandes puissances ainsi que les défis croissants liés à la sécurité non traditionnelle, au changement climatique, à la sécurité énergétique et alimentaire, la participation du Premier ministre vietnamien a contribué au succès du sommet et laissé l’empreinte d’un Vietnam actif, proactif et responsable de l'ASEAN.

Ce déplacement a également permis au Vietnam de renforcer ses relations avec les pays de la région à travers une série de rencontres bilatérales en marge du sommet, afin d’accroître la confiance politique, de promouvoir la coopération économique, commerciale et d’investissement, la connectivité des infrastructures, la transition numérique et la lutte contre le changement climatique.

Le 48e Sommet de l’ASEAN s’est tenu dans un contexte où l’Asie-Pacifique et le monde connaissent d’importantes mutations. La reprise économique mondiale demeure lente, les tendances protectionnistes progressent et les conflits ainsi que les rivalités stratégiques continuent d’affecter fortement l’environnement sécuritaire et de développement de la région. Le sommet a ainsi été jugé particulièrement opportun, notamment après la récente crise au Moyen-Orient.

Dans ce contexte, les dirigeants de l’ASEAN ont concentré leurs discussions sur le renforcement de la solidarité régionale, l’amélioration de la résilience, la sécurité énergétique et alimentaire, l'intégration économique, la transformation numérique et le maintien du rôle central de l’ASEAN dans l’architecture régionale en formation.

Sous le thème "Naviguer ensemble vers un avenir commun" et sur la base des priorités proposées par les Philippines en tant que président de l’ASEAN 2026, le sommet a réaffirmé la détermination des États membres à construire une ASEAN unie, inclusive, résiliente et capable de s’adapter efficacement aux bouleversements régionaux et internationaux.

L’un des points marquants du sommet concernait la reprise et la croissance économique durable. Malgré les risques auxquels l’économie mondiale reste confrontée, l’ASEAN demeure l’une des régions les plus dynamiques du monde. Afin de maintenir cette dynamique, l’organisation devra toutefois approfondir son intégration interne, diversifier ses marchés et renforcer sa compétitivité.

Lors des différentes sessions, le Premier ministre Le Minh Hung a avancé plusieurs propositions et initiatives vietnamiennes destinées à contribuer aux réponses communes de l’ASEAN face aux défis actuels et futurs. Il a souligné que la priorité absolue consistait à préserver un environnement de paix et de stabilité favorable au développement durable de l’ASEAN et à l’amélioration des conditions de vie des populations.

Le Premier ministre vietnamien Le Minh Hung et les chefs de délégation des pays de l’ASEAN participent à la séance d’ouverture du 48e Sommet de l’ASEAN. Photo: VNA

Le chef du gouvernement vietnamien a affirmé que, dans un contexte mondial instable, la solidarité constituait la force essentielle permettant à l’ASEAN de surmonter les difficultés et de continuer à affirmer son rôle central dans la structure régionale. Selon lui, le bloc doit maintenir une voix commune, renforcer la confiance stratégique et promouvoir l’esprit de consensus afin de répondre efficacement aux nouveaux défis.

Le Premier ministre vietnamien a formulé trois grandes propositions : concentrer les ressources sur les besoins essentiels en matière de sécurité énergétique, alimentaire et humaine ; promouvoir une coopération concrète pour renforcer les capacités internes et la résilience de l’ASEAN ; et consolider la coordination ainsi que la solidarité régionales.

Le Minh Hung a également insisté sur la nécessité d’accélérer l’intégration économique intra-ASEAN afin de soutenir la croissance dans un contexte mondial difficile. Le Vietnam a proposé d’intensifier la coopération en matière de transformation numérique, de développement de l’économie numérique et d’élaboration de nouveaux cadres de coopération portant sur les données, l’intelligence artificielle, l’innovation et la formation de ressources humaines hautement qualifiées.

Hanoï a aussi mis l’accent sur la nécessité de bâtir des chaînes d’approvisionnement résilientes face aux chocs extérieurs, de renforcer la coopération dans les énergies renouvelables, les infrastructures numériques et la logistique afin d’améliorer la connectivité régionale.

Le message du Vietnam au sommet a reflété sa position constante en faveur d’un développement inclusif et durable, centré sur les populations, tout en encourageant l’innovation, la transformation numérique et la croissance verte. Les propositions vietnamiennes ont été saluées par plusieurs États membres pour leur caractère concret, pragmatique et adapté aux besoins actuels de la région.

Selon le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères Dang Hoang Giang, les mesures avancées par le Vietnam couvrent de manière globale les piliers de la paix, de la stabilité et de la sécurité, tout en renforçant la connectivité économique aussi bien au sein de l’ASEAN qu’avec ses partenaires extérieurs, notamment à travers la conclusion d’accords économiques. Les États membres ont notamment soutenu les propositions vietnamiennes relatives à la sécurité énergétique, au commerce intra-ASEAN et à l’élimination des barrières commerciales. Sur cette base, le Sommet a adopté une Déclaration des dirigeants de l’ASEAN sur les actions prioritaires visant à renforcer la résilience régionale face aux conséquences de la situation au Moyen-Orient.

La participation active du Vietnam au 48e Sommet de l’ASEAN confirme une nouvelle fois le rôle croissant du pays dans la région. Ces dernières années, le Vietnam est considéré comme l’un des membres les plus dynamiques de l’organisation, contribuant de manière substantielle à la construction de la Communauté de l’ASEAN et au renforcement de la coopération régionale.

La présence du Premier ministre vietnamien à ce sommet illustre également la continuité de la politique étrangère d’indépendance, d’autonomie, de multilatéralisation et de diversification des relations extérieures du Vietnam. Elle témoigne aussi de l’importance stratégique accordée par Hanoï à l’ASEAN dans sa politique d’intégration internationale.

En marge du sommet, Le Minh Hung a multiplié les rencontres bilatérales avec des dirigeants des pays membres et des organisations internationales. Ces échanges, menés dans une atmosphère ouverte et constructive, ont confirmé le niveau élevé de confiance politique entre le Vietnam et les pays dans la région.

À travers cette première mission diplomatique à l’étranger, le Premier ministre vietnamien a laissé une empreinte positive, illustrant l’esprit de proactivité et de responsabilité du Vietnam, ainsi que ses contributions concrètes et efficaces aux affaires communes de l’ASEAN, tout en contribuant au renforcement des relations avec les États membres au service de la paix et du développement dans la région et dans le monde. -VNA