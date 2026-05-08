Économie

Malgré les incertitudes mondiales, le Vietnam attire toujours les IDE

Selon le ministère des Finances, le Vietnam compte actuellement plus de 46.200 projets d’IDE en vigueur, représentant un capital enregistré total d’environ 545 milliards de dollars. Les capitaux effectivement décaissés dépassent 357 milliards de dollars, soit près de 65,6 % du total des investissements enregistrés encore valides.

Photo d'illustration. Source: VNA
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Hanoi (VNA) – Les investissements directs étrangers (IDE) au Vietnam ont continué d’afficher une dynamique positive au cours des premiers mois de 2026, confirmant l’attractivité du pays malgré un contexte économique mondial marqué par de nombreuses incertitudes.

Selon le ministère des Finances, le Vietnam compte actuellement plus de 46.200 projets d’IDE en vigueur, représentant un capital enregistré total d’environ 545 milliards de dollars. Les capitaux effectivement décaissés dépassent 357 milliards de dollars, soit près de 65,6 % du total des investissements enregistrés encore valides.

Au cours des quatre premiers mois de 2026, les IDE investis au Vietnam ont atteint 18,24 milliards de dollars, en hausse de 32 % sur un an. Les décaissements effectifs sont estimés à plus de 7,4 milliards de dollars, soit une progression annuelle de 9,8 %, le niveau le plus élevé enregistré sur cette période au cours des cinq dernières années.

Nguyên Duc Hiên, vice-président de la Commission centrale des politiques et des stratégies, a estimé que ces résultats traduisaient le maintien de la confiance des investisseurs étrangers envers l’environnement des affaires vietnamien. Selon lui, la forte progression des capitaux enregistrés et des décaissements montre que les projets existants continuent d’être déployés de manière stable.

Par ailleurs, 1.249 nouveaux projets ont été autorisés pour un capital enregistré de 12,15 milliards de dollars, soit une hausse de 3,7 % en nombre de projets et un montant multiplié par 2,2 par rapport à la même période de l’année précédente. Ces résultats confirment que le Vietnam reste une destination privilégiée dans les stratégies de diversification des chaînes d’approvisionnement mondiales.

Les opérations de prise de participation et d’acquisition d’actions ont également progressé, illustrant la volonté des investisseurs étrangers de renforcer leur présence sur le marché vietnamien à travers des entreprises déjà implantées.

Les flux d’IDE tendent désormais à se concentrer davantage sur des projets de haute technologie et de grande envergure. Cette orientation s’inscrit dans la stratégie vietnamienne d’attraction sélective des investissements, privilégiant les technologies avancées, les projets à forte valeur ajoutée et les secteurs susceptibles de favoriser les transferts technologiques vers les entreprises nationales.

Ces signaux positifs renforcent la confiance des milieux d’affaires internationaux. Kim In Woo, vice-président de l’Association des entreprises sud-coréennes au Vietnam (KoCham), a indiqué qu’à la fin février 2026, les investissements cumulés sud-coréens au Vietnam atteignaient 95,23 milliards de dollars répartis sur 10.425 projets.

Selon lui, le Vietnam bénéficie d’atouts importants grâce à son économie ouverte, sa base industrielle solide et sa croissance soutenue. Pour les entreprises sud-coréennes, le pays constitue non seulement une base de production et d’exportation, mais aussi un marché stratégique à moyen et long termes.

De son côté, Sun Fenglei, président de l’Association des entreprises chinoises au Vietnam, a fait savoir que plus de 10.000 entreprises chinoises étaient présentes dans le pays, dont plus de 400 sociétés cotées en bourse. Il a souligné que ces entreprises accélèrent leur transition vers des secteurs de haute technologie tels que l’électronique, les nouvelles énergies ou encore l’intelligence artificielle.

Torben Minko, vice-président de la Chambre de commerce européenne au Vietnam (EuroCham), a pour sa part indiqué qu’EuroCham regroupait actuellement 1.500 entreprises membres opérant au Vietnam. Selon lui, le niveau élevé de confiance des entreprises européennes démontre que le Vietnam demeure un marché particulièrement attractif pour l’expansion des investissements étrangers.

Tout en saluant les progrès du climat des affaires, plusieurs représentants d’entreprises étrangères ont estimé que le Vietnam devait poursuivre ses réformes afin de mieux répondre aux nouvelles attentes des investisseurs.

Kim In Woo a notamment souligné l’importance d’améliorer davantage l’environnement d’investissement, tandis que la prévisibilité des politiques publiques, la stabilité du cadre juridique et la cohérence dans l’application administrative deviennent des critères de plus en plus déterminants pour les entreprises internationales.

Selon Torben Minko, la transition verte et les critères ESG s’imposent également comme des exigences incontournables pour les investisseurs. Afin de maintenir sa compétitivité, le Vietnam devra accélérer l’intégration de ces standards dans les activités économiques et industrielles.

Nguyên Duc Hiên a enfin relevé plusieurs obstacles structurels susceptibles de limiter les retombées positives des IDE sur l’économie nationale s’ils ne sont pas résolus efficacement. Malgré ces défis, les résultats enregistrés depuis le début de l’année confirment que le Vietnam continue de s’affirmer comme l’une des destinations les plus attractives pour les investissements étrangers dans la région. -VNA

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