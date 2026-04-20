Le Vietnam devrait attirer 38 milliards de dollars d’IDE par an dans les cinq ans

Hanoi (VNA) - Les investissements directs étrangers au Vietnam devraient continuer de croître positivement, atteignant potentiellement 38 à 40 milliards de dollars américains par an au cours des cinq prochaines années, a déclaré le prof. associé-Dr Nguyên Mai, président honoraire de l’Association vietnamienne des entreprises d’investissement étranger.



Selon le responsable, la vague d’investissements étrangers continue d’être alimentée par des géants traditionnels comme Samsung, LG, Sumitomo et Mitsubishi, ainsi que par des entreprises de haute technologie émergentes telles que Microsoft et Nvidia, avec des projets d’envergure représentant des milliards de dollars américains.



Outre l’augmentation du nombre et de la valeur des projets d’IDE, les nouveaux flux de capitaux vers le Vietnam devraient également présenter une forte composante technologique, contribuant ainsi à la transformation du modèle de croissance du pays.



La tendance à la « nidification des aigles » devrait s’accentuer, car de plus en plus de grandes multinationales choisissent le Vietnam comme destination d’investissement stratégique.



Le Vietnam est une destination attrayante dans un monde en pleine mutation, marqué par les conflits géopolitiques, les perturbations des chaînes d’approvisionnement et la montée du protectionnisme. Le pays bénéficie d’une assise politique et économique stable et d’un marché potentiel de plus de 100 millions d’habitants.



Les investisseurs étrangers apprécient également les efforts déployés par le gouvernement vietnamien pour améliorer les institutions, les incitations à l’investissement et les procédures administratives afin de gagner en transparence et en efficacité, de raccourcir les délais de traitement et de réduire les coûts pour les entreprises.



« Le développement d’un modèle de +gouvernement constructif+, promouvant l’administration électronique et le gouvernement numérique, contribue également à améliorer la qualité de la gouvernance et à créer un environnement d’investissement plus favorable et attractif pour les investisseurs nationaux et étrangers », a déclaré le prof. associé-Dr Nguyên Mai.



Les atouts du Vietnam résident également dans sa participation active aux accords de libre-échange conclus avec l’Union européenne, les États-Unis et de nombreux partenaires majeurs, ainsi que dans l’établissement de partenariats stratégiques globaux avec des dizaines de pays importants.



De ce fait, la position du Vietnam sur la scène internationale se trouve renforcée, avec un volume d’échanges dépassant 800 milliards de dollars en 2025 et susceptible d’atteindre 1 000 milliards de dollars prochainement.



Les indicateurs macroéconomiques positifs du Vietnam contribuent également à accroître son attractivité pour les investissements. Parmi ceux-ci figurent un revenu par habitant supérieur à 5.000 dollars et un PIB atteignant environ 520 milliards de dollars, ce qui place le pays au 33e rang mondial.



Selon le Dr Trân Toàn Thang, directeur du département des politiques internationales et d’intégration de l’Institut de stratégie et de politique économiques et financières, de nombreuses multinationales accélèrent la restructuration de leurs investissements face aux incertitudes mondiales. Le Vietnam apparaît ainsi comme envoyant des signaux positifs quant à son environnement d’investissement, au moment opportun pour attirer une vague de transferts de capitaux.



Les réformes de l’appareil administratif visant à le rationaliser devraient notamment ouvrir de nouvelles perspectives de développement et améliorer l’efficacité de la gestion et la compétitivité nationale, contribuant ainsi à accroître l’intérêt des investisseurs étrangers pour le pays.



« Grâce à l’émergence de facteurs favorables, les flux d’IDE au Vietnam devraient augmenter d’environ 1 à 2 milliards de dollars cette année par rapport à 2025, pour atteindre jusqu’à 29 milliards de dollars », a prédit le Dr Trân Toàn Thang.



Pour tirer pleinement parti de cette opportunité, le Vietnam privilégiera l’attraction des investissements dans des secteurs clés tels que les semi-conducteurs et les hautes technologies, les transports verts, les infrastructures numériques et l’intelligence artificielle, la fintech et les énergies renouvelables.



Ces secteurs sont considérés comme des piliers qui permettront au pays de s’intégrer davantage à la chaîne de valeur mondiale et d’anticiper les nouvelles tendances de l’économie mondiale.



Cependant, face à une concurrence de plus en plus féroce pour attirer les IDE, le Vietnam doit moderniser sa plateforme d’attraction des investissements au lieu de continuer à s’appuyer sur des incitations financières, a souligné le Dr Trân Toàn Thang.



Concrètement, le pays doit évoluer rapidement vers des formes de soutien à l’investissement non imposables, tout en concevant des incitations conditionnelles liées à sa stratégie d’attraction sélective des IDE.



L’accent devrait être mis sur la simplification accrue des procédures d’investissement, l’augmentation de la transparence des politiques, la garantie d’une stabilité juridique à long terme et le renforcement de la protection de la propriété intellectuelle, a-t-il encore indiqué. – VNA



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