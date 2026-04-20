Économie

La transformation numérique, moteur de l’expansion du métro de Hanoï

Porté par la transformation numérique, le métro de Hanoï s’impose progressivement comme une solution de mobilité moderne, efficace et écologique. Entre hausse de la fréquentation, innovations technologiques et amélioration de l’expérience usager, le rail urbain renforce son rôle central face aux défis croissants de congestion et de pollution dans la capitale vietnamienne.

Photo: Vietnam+
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Hanoï (VNA) - La transformation numérique accélère l’expansion et l’attractivité du système de métro de Hanoï, positionnant le rail urbain comme un pilier clé du transport durable dans un contexte de congestion et de pollution croissantes.

Le changement est perceptible dans l’augmentation de la fréquentation et l’évolution des habitudes de déplacement. En 2025, la société anonyme du métro de Hanoï a enregistré plus de 20 millions de voyages de passagers sur les lignes Cat Linh–Ha Dong et Nhon–gare de Hanoï, dépassant son objectif annuel de plus de 7 % et atteignant une moyenne d’environ 57 000 passagers par jour.

Pour de nombreux habitants, le métro offre une alternative plus rapide et plus fiable aux motos, tout en réduisant les coûts de déplacement et l’impact environnemental.

Phan Phuong Linh, une étudiante de 20 ans à l'Université nationale du Vietnam à Hanoï, a déclaré que son trajet entre le quartier de Phu Dien et le campus avait été réduit de 30 minutes aux heures de pointe à seulement 10 à 15 minutes en métro.

Au-delà de la commodité, les tarifs stables et la suppression des coûts de carburant, de stationnement et d’entretien ont rendu le transport ferroviaire urbain de plus en plus attractif. La préférence croissante pour le métro contribue également à un mode de vie urbain plus vert et plus moderne.

Toutefois, les experts ont noté que pour maintenir cette dynamique, il faudrait investir davantage dans les infrastructures, renforcer la connectivité avec les autres modes de transport et, surtout, poursuivre la numérisation des services. C’est pourquoi le métro de Hanoï a intensifié l’application de la technologie pour améliorer l’expérience client et l’efficacité opérationnelle. Une initiative clé est le déploiement de la billetterie mobile via l'application « Hanoi Metro » et les plateformes affiliées.

Les passagers peuvent désormais créer des comptes, choisir entre des billets aller simple, journaliers ou mensuels et effectuer des paiements sans numéraire à l'aide de portefeuilles électroniques, de cartes bancaires ou de codes QR. Après l'achat, les billets sont scannés aux portes automatisées, éliminant ainsi le besoin de faire la queue.

Des laissez-passer mensuels numériques sont également disponibles pour les étudiants et les utilisateurs fréquents, l'inscription étant effectuée en ligne à l'aide d'informations personnelles ou de cartes d'identité de citoyen. Les billets sont stockés sous forme de codes QR ou de cartes électroniques, permettant un accès rapide et transparent.

Plus récemment, le secteur ferroviaire urbain a introduit une nouvelle génération de guichets automatiques utilisant l'identification électronique et la reconnaissance biométrique sur l'ensemble du réseau. Après huit mois de mise en œuvre pilote, le système a été utilisé par plus de 5,7 millions de passagers.

Selon les responsables du métro de Hanoï, l’adoption des technologies numériques a permis d’augmenter les revenus de 48 % et la fréquentation de 15 % par rapport à la même période en 2025. Son directeur général, Le Bang An, a déclaré que les passagers peuvent désormais accéder aux services en utilisant des cartes d’identité à puce, des cartes de crédit Visa ou des billets à code QR, le tout via des solutions de paiement sans numéraire.

Ce système modernisé marque une étape importante dans la synchronisation des lignes de métro de la capitale autour d’une plateforme technologique unifiée. Il devrait améliorer la qualité du service, optimiser les opérations et favoriser une transformation numérique plus large des transports urbains.

À plus long terme, cette plateforme soutiendra le développement d’un système de billetterie électronique intégré pour l’ensemble des modes de transport public, contribuant ainsi à l’objectif de Hanoï de devenir une ville moderne et durable. -VNA

#transformation numérique #métro #Hanoï
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