La marque nationale sert de levier pour positionner le Vietnam dans la chaîne de valeur mondiale

Hanoi (VNA) – Selon un responsable du commerce, la marque nationale s’impose comme un outil stratégique pour améliorer la position du pays à l’échelle mondiale, aidant les entreprises à passer de la sous-traitance à une croissance axée sur l’innovation et la création de valeur durable.

Dans un entretien accordé à l’Agence vietnamienne d’information (VNA), Hoàng Minh Chiên, directeur adjoint de l’Agence de promotion du commerce du ministère de l’Industrie et du Commerce, a déclaré que l’intensification de la concurrence mondiale et la restructuration en cours des chaînes d’approvisionnement redéfinissent la manière dont les pays rivalisent.

« La concurrence ne se résume plus au prix ou à la production, mais repose de plus en plus sur la confiance, la réputation et la valeur de la marque », a-t-il souligné, insistant sur le rôle crucial de la marque nationale vietnamienne dans le positionnement du pays au sein des réseaux commerciaux mondiaux.

Hoàng Minh Chiên a décrit la marque nationale comme une « garantie de crédibilité » qui aide les entreprises vietnamiennes à surmonter les obstacles à la confiance et à s’intégrer plus profondément dans les chaînes d’approvisionnement mondiales. Il a souligné le lien organique entre les marques de produits, les marques d’entreprise et la marque nationale, qui constituent ensemble un véritable « passeport » pour l’expansion internationale des industries vietnamiennes.

Plus important encore, la marque nationale devrait impulser une transition d’une croissance axée sur la quantité à une croissance axée sur la qualité. Le Vietnam, a-t-il reconnu, demeure un acteur majeur de la fabrication d’équipements d’origine (OEM), mais accuse un retard en matière de conception et de fabrication d’équipements de marque propre (ODM) et de fabrication sous marque propre (OBM). Le Programme de la marque nationale, fondé sur des critères tels que la qualité, l’innovation et le potentiel pionnier, vise à renforcer la valeur ajoutée et à ancrer une identité vietnamienne plus forte dans les produits exportés.

Cette initiative s’inscrit également dans les grandes stratégies nationales, notamment l’objectif de devenir un pays développé à revenu élevé d’ici 2045 et de consolider la position du Vietnam dans les chaînes de valeur mondiales. La décision n° 626/QD-TTg du Premier ministre, approuvant le programme « S’internationaliser » pour la période 2026-2030, fournit un cadre concret pour la réalisation de ces ambitions.

« La marque nationale n’est pas seulement un outil de promotion commerciale, mais une stratégie de compétitivité nationale », a indiqué Hoàng Minh Chiên, ajoutant que chaque produit vietnamien doit véhiculer une « histoire du Vietnam » distinctive, définie par la qualité, l’identité culturelle et l’innovation.

Afin de mieux soutenir la transformation du modèle de croissance du pays, le programme est repensé autour de trois piliers clés.

Premièrement, l’innovation sera placée au cœur des critères d’évaluation. Une nouvelle circulaire – 18/2026/TT-BCT – a considérablement renforcé l’importance accordée à l’innovation, tout en redéfinissant la notion de « pionnier » pour y inclure le leadership en matière de transition écologique, de numérisation et de pratiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG). De nouveaux indicateurs relatifs aux principes de l’économie circulaire, tels que l’efficacité des ressources, le recyclage et la conception de produits écoresponsables, sont désormais obligatoires.

Deuxièmement, les méthodes de promotion commerciale sont modernisées. L’agence s’associe à des plateformes de commerce électronique mondiales telles qu’Amazon, Alibaba et TikTok pour développer des « Pavillons de la marque nationale du Vietnam », ainsi que des salons virtuels et des diffusions en direct transfrontalières. Des outils de marketing numérique, l’optimisation pour les moteurs de recherche et des systèmes de données multilingues sont également déployés afin d’assurer une promotion cohérente et professionnelle de l’image du Vietnam à l’échelle mondiale.

Troisièmement, les efforts de valorisation de la marque sont de plus en plus intégrés à la diplomatie culturelle et à la promotion du tourisme. L’intégration du message de la marque nationale aux événements diplomatiques et culturels de haut niveau devrait renforcer la crédibilité et élargir le rayonnement international.

Pour l’avenir, Hoàng Minh Chiên a souligné la nécessité de réformes institutionnelles novatrices afin de permettre au programme de favoriser l’émergence d’entreprises compétitives à l’échelle mondiale.

Un changement fondamental de paradigme est indispensable, a-t-il déclaré, l’État devant apporter son soutien aux entreprises et partager les risques avec elles, tout en éliminant les obstacles institutionnels et en améliorant l’environnement des affaires. Le secteur privé, identifié comme un moteur de croissance essentiel, et les entreprises publiques, considérées comme pionnières dans les secteurs stratégiques, doivent collaborer étroitement pour bâtir des entreprises suffisamment solides pour rivaliser sur la scène internationale.

Il a également insisté sur le rôle fondamental de la science, de la technologie et de la culture. Les marques fortes, a-t-il affirmé, doivent reposer sur l’innovation, la propriété intellectuelle et des solutions technologiques uniques, tout en tirant parti du patrimoine culturel vietnamien comme source de différenciation sur les marchés mondiaux.

Dans le même temps, les politiques de soutien doivent aller au-delà de la simple promotion des exportations et s’attacher à aider les entreprises à renforcer leur position dans les chaînes de valeur. Cela inclut des incitations à la recherche et au développement, à la conception de produits, au développement de la marque, à la transformation numérique et écologique, ainsi qu’à la conformité aux normes internationales.

Étant donné que toutes les entreprises ne peuvent pas devenir des marques mondiales du jour au lendemain, un soutien ciblé devrait se concentrer sur les grandes entreprises, les secteurs stratégiques et les entreprises présentant un fort potentiel d’internationalisation. L’assistance devrait dépasser le cadre de la communication et inclure le conseil stratégique, l’intelligence de marché, la mise en relation avec les investisseurs et le soutien à l’expansion à l’étranger par le biais de partenariats et de fusions.

« À terme, le Programme de promotion de la marque nationale doit évoluer d’une initiative de promotion du commerce vers une institution économique stratégique », a déclaré Hoàng Minh Chiên. « Ce n’est qu’avec des politiques cohérentes et des ressources concentrées qu’il pourra servir de socle à la construction d’entreprises vietnamiennes capables de rivaliser aux niveaux régional et mondial. » - VNA