Politique

Dong Nai, future ville au cœur de la dynamique de croissance nationale

Examiné par l’Assemblée nationale, le projet de création de la ville de Dong Nai relevant du pouvoir central suscite un large consensus quant à son potentiel stratégique. Portée par ses atouts économiques et géographiques, la future métropole ambitionne de devenir un nouveau pôle de croissance, tout en posant les enjeux d’une planification rigoureuse et d’un développement durable.

Dong Nai, future ville au cœur de la dynamique de croissance nationale

Hanoï (VNA) - Dans la matinée du 20 avril, poursuivant la première session de la 16e Assemblée nationale (AN), les députés ont examiné la proposition et le rapport d’évaluation concernant la création de la ville de Dong Nai relevant du ressort central.

De nombreux avis ont estimé que la localité réunissait toutes les conditions nécessaires et disposait d’un fort potentiel pour devenir un pôle de croissance majeur, tout en soulignant la nécessité d’achever la planification, de contrôler le développement industriel et de garantir un développement durable.

Selon la proposition du gouvernement présentée par le ministre de l’Intérieur, Do Thanh Binh, Dong Nai a su valoriser ses atouts en matière de position géographique, d’histoire, de défense, de sécurité ainsi que de développement culturel et social pour devenir l’une des provinces au poids économique le plus important du pays. Située au carrefour des grands axes reliant Hô Chi Minh-Ville aux Hauts Plateaux du Centre, au littoral du Centre-Sud et au delta du Mékong, et dotée d’infrastructures socio-économiques de plus en plus modernes, notamment dans les transports, l’industrie et la logistique, Dong Nai bénéficie également du projet de l’aéroport international de Long Thanh, en cours de construction. Tous ces éléments en font une zone urbaine à fort potentiel de développement, multipolaire et multifonctionnelle, avec un rayonnement important à l’échelle régionale et nationale.

La création de la ville de Dong Nai devrait ainsi générer un nouvel élan de développement non seulement pour la province, mais aussi pour l’ensemble du Sud et du pays. Il s’agit d’une transformation majeure du modèle de développement et de gouvernance locale, visant à faire de Dong Nai une grande métropole capable de coopérer étroitement avec Hoô Chi Minh-Ville, de devenir un pôle de croissance stratégique, un centre de connexion économique régional et une porte d’entrée vers l’intégration internationale.

La future ville sera établie sur la base de la superficie actuelle de 12.737,18 km², avec une population de 4.491.408 habitants et 95 unités administratives communales. Le siège administratif restera inchangé, et l’organisation des institutions politiques sera globalement maintenue, avec la création de nouvelles structures conformément à la réglementation en vigueur.

Selon la Commission des lois et de la justice de l’AN, Dong Nai remplit les cinq conditions et les sept critères requis pour devenir une ville relevant du ressort central. Toutefois, elle recommande aux autorités locales d’accélérer l’achèvement de la planification urbaine, d’élaborer une feuille de route pour satisfaire les critères encore insuffisants et d’assurer la qualité du développement urbain. Elle insiste également sur la nécessité de développer un réseau urbain moderne et interconnecté dans toute la région du Sud-Est, afin de faire de Dong Nai une véritable métropole régionale contribuant à la croissance économique et à l’amélioration du niveau de vie de la population.

Le général Phan Van Giang, vice-Premier ministre et ministre de la Défense, a souligné que Dong Nai ne répond pas seulement aux critères urbains, mais occupe également une position stratégique en matière de défense et de sécurité. Il a rappelé l’importance historique de la région de Loc Ninh et mis en avant le rôle de l’aéroport de Long Thanh ainsi que d’autres infrastructures dans le développement économique et la défense nationale.

Sur le plan économique, Dong Nai, aux côtés de Binh Dương, s’impose comme un centre industriel majeur, attirant de nombreux travailleurs et contribuant fortement à la croissance régionale. Si le projet est adopté, Dong Nai deviendra la septième ville relevant directement du pouvoir central, après Hanoï, Ho Chi Minh-Ville, Hai Phong, Da Nẵng, Can Tho et Hue.

Enfin, les responsables locaux ont affirmé leur volonté de faire de Dong Nai un pôle de croissance capable de contribuer significativement au budget national, avec un objectif de recettes de 150.000 milliards de dôngs cette année.

La création de la ville de Dong Nai est ainsi perçue comme une étape stratégique vers un développement plus dynamique, moderne et durable du Vietnam. -VNA

#Dong Nai
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