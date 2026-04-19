Politique

Assemblée nationale : des dossiers majeurs au cœur de la deuxième phase de la première session

Les députés de l'AN débattront en séance plénière de l’évaluation complémentaire des résultats socio-économiques et budgétaires de 2025, ainsi que de la situation des premiers mois de 2026.

La première session de la 16e Assemblée nationale. Photo: VNA
La première session de la 16e Assemblée nationale. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Du 20 au 23 avril 2026, la deuxième phase de la première session de la 16e Assemblée nationale est consacrée à l’examen et à l’adoption de nombreuses questions importantes.

Les députés débattront en séance plénière de l’évaluation complémentaire des résultats socio-économiques et budgétaires de 2025, ainsi que de la situation des premiers mois de 2026.

Ils examineront également le plan quinquennal de développement socio-économique pour la période 2026-2030, le bilan de la pratique de l’économie et de la lutte contre le gaspillage en 2025, ainsi que la mise en œuvre des objectifs nationaux en matière d’égalité des genres. Ces débats, retransmis en direct, se tiendront du 20 au 21 avril.

Par ailleurs, l’Assemblée nationale donnera son avis sur plusieurs plans stratégiques pour la période 2026-2030, notamment l’investissement public à moyen terme, le plan financier national, ainsi que les politiques d’emprunt et de remboursement de la dette publique. Elle examinera également le règlement définitif du budget de l’État pour 2024 et les résultats du suivi des recommandations des électeurs.

Au cours de cette session, plusieurs lois révisées devraient être adoptées, telles que la loi sur l’accès à l’information (modifiée) ; la loi sur la capitale (modifiée) ; la loi sur l’état civil (modifiée) ; la loi modifiant et complétant certains articles de la loi sur le notariat ; la loi modifiant et complétant certains articles de la loi sur l’aide juridique ; la loi modifiant et complétant certains articles de la loi sur l’émulation et les récompenses ; la loi sur les croyances et les religions (modifiée) ; ainsi que la loi modifiant et complétant certains articles de la loi sur les organes de représentation du Vietnam à l’étranger.

Par ailleurs, l'Assemblée examinera et ratifiera plusieurs résolutions importantes relatives aux mécanismes de coordination et aux politiques spécifiques visant à améliorer l'efficacité de la prévention et du règlement des différends internationaux en matière d'investissement ; à l'adoption du budget de l'État pour 2024 ; et aux plans de développement socio-économique, de finances, de dette publique et de remboursement, ainsi que d'investissement public pour la période 2026-2030.

Elle adoptera les résolutions portant sur le programme de supervision de l’Assemblée nationale pour 2027 ; la création d’une mission de supervision thématique de l’Assemblée nationale en 2027 ; certaines mécanismes et politiques innovants pour le développement de la culture vietnamienne ; la mise en œuvre à titre expérimental du statut d’avocat public ; la création de la ville de Dong Nai relevant du pouvoir central ; ainsi que des mécanismes et politiques spécifiques visant à traiter les violations de la législation foncière commises par des organisations et des particuliers avant l’entrée en vigueur de la loi foncière de 2024, et à poursuivre la levée des difficultés et obstacles entravant les projets en suspens et prolongés. -VNA

#Assemblée nationale #deuxième phase #première session
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