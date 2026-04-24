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Lancement d’un livre-photo sur les élections législatives pour le mandat 2026-2031

Un livre-photo bilingue retraçant les moments marquants des élections législatives de 2026 et la première session de l’Assemblée nationale a été présenté à Hanoï, mettant en lumière l’élan démocratique, la participation citoyenne et l’image d’un Vietnam en développement.

Le livre-photo sur les élections législatives pour le mandat 2026-2031. Photo : VNA
Le livre-photo sur les élections législatives pour le mandat 2026-2031. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le matin du 24 avril à Hanoï, la Maison d’édition de l’Agence vietnamienne d’information (VNA) a présenté le livre-photo « Jour de fête nationale – Élections des députés de la 16e Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031 ».​

S’exprimant lors de l’événement, la vice-directrice générale de la VNA, Nguyen Thi Su a indiqué qu’avec près de 800 photos et documents soigneusement sélectionnés parmi des milliers d’archives, le livre constitue une œuvre documentaire de grande valeur durable. Il contribue à préserver des instants historiques du pays, marquant une étape importante de la vie politique nationale, tout en suscitant la fierté, le sens des responsabilités citoyennes et l’aspiration à bâtir un Vietnam prospère, démocratique, équitable et civilisé.

En version bilingue, l’ouvrage sert également de produit d’information extérieure, promouvant l’image d’un Vietnam stable, innovant et en développement auprès de la communauté internationale, a-t-elle ajouté.

​Mme Le Thu Ha, vice-présidente du Bureau de l’Assemblée nationale, a salué et félicité la VNA et sa maison d’édition pour la publication rapide de cet ouvrage de grande qualité. Au-delà d’une simple collection d’images, Ce livre-photo constitue une mémoire démocratique, conservant une période où la confiance sociale s’exprime à travers chaque bulletin de vote, chaque sourire et chaque instant vécu par les citoyens dans toutes les régions du pays. Chaque cliché raconte une histoire, chaque image reflète un fragment de cette confiance collective, et l’ensemble de l’ouvrage témoigne de la force de la grande union nationale.

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La cérémonie de lacement du livre-photo sur les élections législatives pour le mandat 2026-2031. Photo : VNA

​L’ouvrage bilingue vietnamien–anglais compte 300 pages (format 23x25 cm) et a été élaboré avec soin à partir d’un vaste corpus documentaire. Le livre est structuré en trois parties. La première, « Les élections des députés de la 16e Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031– un événement majeur du pays », retrace les préparatifs du scrutin, depuis l’élaboration des plans jusqu’à la publication des listes électorales et la sensibilisation juridique.

​La deuxième, « Jour de fête nationale – expression de la volonté, de la confiance et des aspirations du Vietnam (15 mars 2026) », décrit l’atmosphère animée et enthousiaste des électeurs se rendant aux urnes dans tout le pays.

​La troisième, « Les députés de la 16e législature, représentants de la volonté et des droits du peuple », met en lumière la première session de l’Assemblée nationale, tenue du 6 au 24 avril 2026. -VNA

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