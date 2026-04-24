Succès de la session inaugurale de la 16e législature, un départ prometteur

​Hanoï (VNA) - La première session de la 16e législature de l’Assemblée nationale s’est achevée avec succès vendredi matin 24 avril, marquant un début de mandat à la fois prometteur et rigoureux.

Le même matin, le secrétaire général de l’Assemblée nationale et chef du Bureau de l’Assemblée nationale, Le Quang Manh, a présidé une conférence de presse consacrée au bilan des travaux parlementaires.

Le rapport présenté par le chef adjoint du Bureau de l’Assemblée nationale, Nguyen Van Hien, souligne qu’après douze jours de travail intense, sérieux, scientifique, innovant et responsable, l’organe législatif a rempli l’intégralité de son programme initial dans un esprit de réforme et de haute responsabilité.

​Cette session inaugurale a été marquée par plusieurs temps forts, dont le discours d’orientation du secrétaire général du Comité central du Parti, To Lam, qui a tracé les grandes lignes du développement national pour cette nouvelle étape. Les députés ont écouté les rapports de bilan des élections législatives et locales pour la période 2026-2031, confirmant l'élection de 500 députés nationaux ainsi que de 2 552 membres des Conseils populaires au niveau provincial et 72 440 au niveau communal.

Séance de clôture de la première session de la 16e Assemblée nationale. Photo : VNA

​Dans un climat de large consensus, l’Assemblée nationale a procédé à l’élection et à la nomination des principaux dirigeants du pays, dont le président de l’Assemblée nationale, le président de la République, le Premier ministre, les membres du gouvernement, le président de la Cour populaire suprême et le procureur général du Parquet populaire suprême.

​Sur le front législatif, l'Assemblée nationale a adopté neuf lois et cinq résolutions normatives afin de compléter les mécanismes dans divers domaines et de lever les goulots d'étranglement institutionnels pour favoriser la croissance. Les textes adoptés couvrent des domaines variés tels que l’état civil, le notariat, l’assistance juridique, l’émulation et la récompense, les croyances et religions ou encore la Loi sur la capitale.

​Les députés ont également adopté des résolutions sur le développement de la culture vietnamienne, sur des mécanismes spécifiques liés au règlement des différends en matière d’investissements internationaux ainsi que sur le traitement des violations du droit foncier commises avant l’entrée en vigueur de la Loi foncière de 2024. Des amendements portant sur l’accès à l’information et sur les agences représentatives du Vietnam à l’étranger ont également été approuvés.

Parallèlement, des résolutions ont été adoptées concernant les plans quinquennaux de développement socio-économique, d’investissement public au moyen terme, et de finances pour la période 2026-2030. Un événement notable de cette session a également été la décision de faire de la ville de Dong Nai une municipalité relevant directement du ressort central.

​La qualité des débats a été saluée, tant par l'implication des nouveaux députés que par la gestion dynamique et démocratique du présidium. Cette session réussie a confirmé la responsabilité, les efforts et la détermination du corps législatif à renouveler ses méthodes de travail afin de traduire les volontés populaires en politiques concrètes, opportunes et efficaces, contribuant ainsi à la réalisation des objectifs de développement rapide et durable fixés par le 14e Congrès national du Parti. -VNA

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