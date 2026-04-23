Politique

L’épouse du président sud-coréen au Festival de la culture et du tourisme coréens 2026 au Vietnam

Dans l’après-midi du 23 avril, en marge de la visite d’État de son époux au Vietnam, la Première dame sud-coréenne Kim Hye-kyung s'est rendue au centre Lotte Mall Tay Ho, à Hanoï, pour prendre part au « Festival de la culture et du tourisme sud-coréens 2026.

La Première dame sud-coréenne Kim Hye-kyung (au centre) a participé à la préparation d’un « bibimbap au beurre et à la pâte de piment gochujang. Photo : VNA
La Première dame sud-coréenne Kim Hye-kyung (au centre) a participé à la préparation d’un « bibimbap au beurre et à la pâte de piment gochujang. Photo : VNA


Hanoï (VNA) – Dans l’après-midi du 23 avril, en marge de la visite d’État au Vietnam du président sud-coréen Lee Jae Myung, son épouse, Kim Hye-kyung, a participé au « Festival de la culture et du tourisme sud-coréens 2026 », organisé au centre commercial Lotte Mall Tây Hồ, à Hanoï.

Cet événement, qui a attiré des centaines de participants, vise à promouvoir les échanges culturels et touristiques entre les deux pays.

En ouverture, Mme Kim Hye-kyung a visité plusieurs espaces d’exposition consacrés à la gastronomie (K-Food), aux contenus culturels (K-Content), à la cosmétique (K-Beauty) et au patrimoine (K-Heritage). Moment marquant au stand K-Food, la Première dame, accompagnée de l’acteur sud-coréen Jung Il-woo – à l’affiche de la coproduction vietnamo-coréenne « Mang me di bo » – et du chef renommé Ji Joon-hyuk, a participé à la préparation d’un « bibimbap au beurre et à la pâte de piment gochujang » ainsi que de « macarons au sésame noir », plats présentés dans le film « Le Chef du tyran ».

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Dans l’après-midi du 23 avril, en marge de la visite d’État de son époux au Vietnam, la Première dame sud-coréenne Kim Hye-kyung (2e à gauche) s'est rendue au centre Lotte Mall Tay Ho, à Hanoï, pour prendre part au « Festival de la culture et du tourisme sud-coréens 2026. Photo : VNA



Organisé du 23 au 26 avril sous le slogan « Feel Your Korea », le festival propose également un « Hallyu Talkshow » réunissant l’acteur Jung Il-woo et le chanteur-youtubeur Quang Vinh.

Parallèlement, l’Office national du tourisme de Corée au Vietnam a présenté le programme « Hallyu Fan Tour », mettant en avant des destinations prisées par les amateurs de la vague coréenne, telles que les lieux de tournage de clips de K-pop ou encore des sites liés à l’e-sport.

La présence de la Première dame Kim Hye-kyung apporte non seulement une touche de prestige à cet événement, mais contribue également au succès global de la visite d’État du président Lee Jae Myung au Vietnam.

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#Kim Hye-kyung #Lee Jae Myung #président sud-coréen #République de Corée
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