Vietnam et République de Corée intensifient leur coopération globale

Hanoï (VNA) - Dans l’après-midi du 22 avril, au Palais présidentiel, après avoir assisté à la cérémonie d’échange de documents de coopération entre le Vietnam et la République de Corée, le secrétaire général du Parti et président du Vietnam, To Lam, et le président sud-coréen, Lee Jae Myung, ont rencontré la presse.

S’exprimant devant les médias, To Lam a souligné que la visite d’État du président sud-coréen revêt une importance particulière, intervenant dans un contexte où le partenariat stratégique global Vietnam–République de Corée connaît une phase de développement très favorable. Les deux parties ont tenu un entretien approfondi et efficace et ont convenu de grandes orientations visant à porter leur partenariat stratégique global à un niveau supérieur.

Elles ont convenu de renforcer la confiance politique et la coopération stratégique à une nouvelle hauteur, de mettre en œuvre efficacement les mécanismes et accords de coopération existants, d’élargir la coopération substantielle dans les domaines clés que sont la diplomatie, la défense et la sécurité, et de coordonner leurs efforts pour faire face aux enjeux de sécurité non traditionnels et à la criminalité transnationale.

Elles ont également mis en avant leur vision stratégique en matière de coopération économique, s’engageant à faciliter les échanges commerciaux et à viser un volume d’échanges bilatéraux de 150 milliards de dollars d’ici 2030, tout en soutenant l’intégration des entreprises vietnamiennes dans les chaînes d’approvisionnement, de production et de distribution sud-coréennes.

To Lam a affirmé que le gouvernement vietnamien continuera de s’efforcer de créer un climat d’investissement de plus en plus ouvert et transparent, tout en offrant les conditions les plus favorables aux entreprises étrangères, dont les entreprises sud-coréennes, pour investir durablement au Vietnam.

Les deux parties ont également convenu de déployer efficacement les ressources des fonds de coopération économique, en se concentrant sur les infrastructures stratégiques, notamment dans les domaines des transports, de l’énergie, du numérique et de l’adaptation au changement climatique. Elles ont affirmé leur détermination à faire de la coopération en science, technologie, innovation et transformation numérique un pilier majeur des relations bilatérales et un moteur important de la promotion des objectifs de développement de chaque pays.

Les deux parties ont en outre convenu d’élargir la coopération dans les domaines culturel, éducatif et des échanges entre les peuples, afin de consolider durablement leurs relations. La République de Corée créera toutes les conditions favorables pour que la communauté vietnamienne puisse vivre, étudier et travailler durablement en toute sérénité sur son sol.

Conférence de presse conjointe du secrétaire général du Parti et président du Vietnam, To Lam, et du président sud-coréen, Lee Jae Myung. Photo: VNA

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Les deux parties renforceront leur coopération et se soutiendront mutuellement dans le développement des industries culturelles et du divertissement à l’échelle mondiale.



Elles ont convenu de coopérer étroitement et de renforcer leur soutien mutuel dans les forums internationaux et régionaux d’intérêt commun ; de poursuivre la mise en œuvre efficace de la coopération dans les cadres ASEAN–République de Corée et Mékong–République de Corée afin de promouvoir la sécurité, la stabilité économique et le développement ; et de partager leurs expériences pour soutenir le Vietnam dans l’organisation réussie de l’APEC 2027. Elles ont également réaffirmé l’importance de maintenir la paix, la stabilité, la sûreté ainsi que la liberté de navigation et de survol en Mer Orientale, tout en soulignant la nécessité de promouvoir une paix durable et stable dans la péninsule coréenne.



Le président Lee Jae Myung a souligné que le Vietnam est le troisième partenaire commercial et d’investissement de la République de Corée, tandis que la République de Corée est le premier investisseur au Vietnam. Les deux parties intensifient leur coopération globale dans tous les domaines.



Il a réaffirmé l’objectif commun de porter le commerce bilatéral à 150 milliards de dollars d’ici 2030.



Sur la base d’une confiance durable entre les deux pays, les deux parties ont convenu de renforcer leur coopération stratégique dans les domaines de l’énergie et des infrastructures, d’élargir leur coopération dans des domaines d’avenir tels que la science et la technologie, le changement climatique, l’environnement, ainsi que la culture et l’éducation, de collaborer étroitement afin d’améliorer les droits et les intérêts de leurs ressortissants.



Les deux dirigeants ont échangé des vues approfondies sur les moyens de promouvoir la paix et la stabilité dans la région, réaffirmant leur engagement à intensifier leur coopération au sein des forums internationaux. -VNA