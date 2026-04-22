Dông Nai, futur pôle économique stratégique et porte d’entrée internationale

Hanoï (VNA) – Dans le cadre de la première session de la 16e législature de l’Assemblée nationale à Hanoï, les députés ont examiné, dans la matinée du 22 avril en séance plénière, le projet de création de la ville de Dông Nai, destinée à devenir une municipalité relevant directement du pouvoir central.



Un large consensus s’est dégagé parmi les députés, qui ont estimé que la province remplit désormais l’ensemble des critères et conditions requis par la réglementation en vigueur pour accéder à ce nouveau statut administratif.



Au fil de son développement, Dông Nai a su exploiter efficacement ses atouts géographiques, historiques et stratégiques en matière de défense et de sécurité, ainsi que son dynamisme socio-économique, pour s’imposer comme l’une des économies les plus importantes du pays, figurant parmi les principales locomotives nationales.



La province joue un rôle clé dans la connexion des grandes régions économiques, notamment en tant que passerelle entre Hô Chi Minh-Ville, les Hauts Plateaux du Centre, la côte centre-sud et le delta du Mékong.



Ses infrastructures de transport, industrielles, de services et logistiques se sont développées de manière synchrone et harmonieuse, notamment grâce à la construction accélérée de l’aéroport international de Long Thành. Ces facteurs constituent un socle solide pour faire de Dông Nai une métropole polycentrique et multifonctionnelle, dotée d’une forte capacité de rayonnement sur le Sud et l’ensemble du pays.



La création de la ville de Dông Nai s’inscrit ainsi comme un nouveau moteur de croissance, non seulement pour la localité elle-même, mais aussi pour l’ensemble de la région et du pays. Elle marque une transformation significative du modèle de développement et de gouvernance, visant à bâtir une métropole majeure capable de coordonner, de compléter et de partager ses fonctions avec Hô Chi Minh-Ville. L’objectif est de faire de Dông Nai un pôle de croissance stratégique, un centre de connectivité économique régionale et une porte d’entrée vers l’intégration internationale.



Le député Trinh Xuan An (Dông Nai) a souligné que l’examen de ce projet « ne se limite pas à la création d’une nouvelle unité administrative, mais constitue une étape historique visant à revitaliser et à connecter les sources de développement d’une région au riche patrimoine, réaffirmant ainsi sa place dans l’espace de développement national ». Il a ajouté que, d’un point de vue pratique, Dông Nai possède tous les atouts nécessaires pour devenir un pôle de croissance majeur du pays.



Avec l’une des économies les plus dynamiques du Vietnam, Dông Nai dispose d’un tissu industriel solide et d’infrastructures de transport complètes couvrant tous les modes, notamment l’aéroport international de Long Thành, un projet d’envergure nationale et internationale.



Il s’est déclaré convaincu que Dông Nai non seulement maintiendrait sa croissance rapide au sein du groupe des localités les plus performantes, mais deviendrait également un véritable moteur de développement, capable de générer de nouvelles dynamiques et de contribuer davantage à la croissance nationale. En outre, la ville devrait dépasser son rôle de centre industriel pour s’affirmer comme un pôle d’innovation, de logistique et de services de haute qualité, avec une intégration accrue aux chaînes de valeur mondiales.



Dans ce nouveau contexte, la future ville devra également préserver son rôle stratégique en matière de défense et de sécurité, en garantissant la stabilité politique et sociale, socle d’un développement durable.



Pour sa part, la députée Trinh Thi Tu Anh (Lâm Dông) a proposé au gouvernement d’étudier et de soumettre à l’Assemblée nationale des mécanismes et politiques spécifiques et suffisamment robustes pour accompagner le développement futur de Dông Nai, notamment dans les domaines des finances publiques, de l’attraction des investissements et de la décentralisation de la gestion foncière. Elle a averti que, sans instruments exceptionnels, il serait difficile d’exploiter pleinement le potentiel et les atouts de la région.



Elle a également suggéré de privilégier l’institutionnalisation d’un modèle de liaison régionale entre Dông Nai, Hô Chi Minh-Ville et les provinces des Hauts Plateaux du Centre, à travers des mécanismes de coordination concrets, contraignants et durables. En particulier, l’accélération de projets d’infrastructures stratégiques, tels que l’autoroute Dâu Giây–Liên Khuong, permettrait à Dông Nai d’assumer pleinement son rôle de porte d’entrée internationale pour la région. – VNA