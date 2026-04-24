Politique

Clôture de la première session de la 16e Assemblée nationale

La première session de la 16e Assemblée nationale s’achève sur un large ensemble de décisions clés, marquant un nouvel élan législatif et institutionnel pour le mandat 2026-2031.

Le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man. Photo: VNA
Le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, a annoncé la clôture officielle de la première session de la 16e Assemblée nationale, le 24 avril, au terme de douze jours de travaux intensifs, menés dans un esprit d’innovation, de rigueur et de responsabilité.

Cette session a permis d’accomplir plusieurs missions majeures, notamment la consolidation de l’appareil d’État et l’élection des principaux dirigeants, conformément à la Constitution et aux lois. Elle a également traduit dans la législation les grandes orientations fixées par le 14e Congrès national du Parti et s’est prononcée sur des questions urgentes et stratégiques touchant au développement socio-économique, à la défense et à la sécurité nationales, ainsi qu’aux affaires étrangères.

Face aux nouveaux enjeux nationaux, la 16e Assemblée nationale a agi avec célérité dès son ouverture, faisant preuve d'une grande détermination et d'une approche méthodique. Les députés, qu'ils soient réélus ou nouvellement élus, font preuve d'un grand sens des responsabilités envers les électeurs, en apportant de nombreuses contributions réfléchies et pertinentes.

L’Assemblée nationale a mené à bien l’importante réorganisation de l’appareil d’État et procédé à l’élection et à la ratification de 39 hauts responsables, accordant une large confiance au président de la République, au président de l’Assemblée nationale et au Premier ministre.

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Le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, a annoncé la clôture officielle de la première session de la 16e Assemblée nationale, le 24 avril, au terme de douze jours de travaux intensifs. Photo: VNA

Au cours de la session, l'Assemblée nationale a adopté neuf lois et 31 résolutions, dont beaucoup ont été approuvées à l'unanimité par tous les députés présents. Les nouvelles politiques adoptées visent à lever les obstacles, à répondre rapidement aux besoins concrets, à promouvoir la décentralisation tout en renforçant la transparence et à introduire des mécanismes spécifiques pour débloquer les projets en suspens et mobiliser des ressources pour le développement socio-économique.

Les parlementaires ont également approuvé une série de plans de développement quinquennaux pour la période 2026-2030, comprenant un plan de développement socio-économique, un plan financier national et une stratégie relative à la dette publique, ainsi qu'un plan d'investissement public à moyen terme. Ils ont aussi proposé des solutions coordonnées visant à stabiliser la macroéconomie, à maîtriser l'inflation, à maintenir l'équilibre économique et à insuffler une dynamique de croissance dès le début du mandat, contribuant ainsi à l'objectif d'une croissance à deux chiffres.

L'Assemblée nationale a également approuvé la création de la ville de Dong Nai, examiné les rapports de la Commission électorale nationale sur les élections législatives et locales pour le mandat 2026-2031, validé l'éligibilité des députés, pris en compte les rapports sur les opinions et recommandations des électeurs et examiné le traitement de leurs pétitions.​

Elle a également adopté son programme de supervision pour 2027 et examiné plusieurs rapports, notamment sur l’épargne et la lutte contre le gaspillage. Elle a appelé le gouvernement, ses organes et les localités à mettre en œuvre rapidement et efficacement les lois et résolutions adoptées, et à publier sans délai les textes d’application nécessaires.​

À l'issue de la session, les députés rencontreront les électeurs pour leur présenter les résultats et recueillir leurs impressions.​

Soulignant que le pays entre dans une nouvelle phase mêlant opportunités et défis croissants, Tran Thanh Man a insisté sur la nécessité pour l’Assemblée nationale de poursuivre de profondes réformes dans son organisation et son fonctionnement, tout en améliorant encore la qualité de la législation, du contrôle et de la prise de décision sur les grandes questions nationales.

Il a rappelé que chaque député devait continuer à assumer pleinement son rôle de représentant de la volonté et des aspirations du peuple, en maintenant des liens étroits avec les électeurs et en traduisant les préoccupations du terrain en politiques opportunes et efficaces.

Les organes de l'Assemblée nationale ont également été exhortés à renforcer leur professionnalisme et la qualité de leurs conseils afin de garantir des politiques stratégiques et réalisables, rapidement applicables.

​Lors de la séance de clôture, les 477 députés présents ont adopté à l’unanimité la résolution de la première session de la 16e Assemblée nationale. -VNA

#16e Assemblée nationale
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