Politique

Le Premier ministre Lê Minh Hung érige le décaissement public en critère d'évaluation des responsables

Selon le rapport présenté par le ministère des Finances, le plan total d’investissement public financé par le budget de l’État pour 2026 dépasse un million de milliards de dôngs, dont plus de 363.000 milliards provenant du budget central et plus de 650.000 milliards du budget local.

Vũ Bích Ngọc
Le Premier ministre Lê Minh Hung préside la conférence nationale sur l’investissement public pour 2026. Photo: VNA
Le Premier ministre Lê Minh Hung préside la conférence nationale sur l’investissement public pour 2026. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le Premier ministre Lê Minh Hung a présidé, vendredi matin, 24 avril, une conférence nationale consacrée à l’accélération de l’allocation et du décaissement des fonds d’investissement public pour 2026.

Selon le rapport présenté par le ministère des Finances, le plan total d’investissement public financé par le budget de l’État pour 2026 dépasse un million de milliards de dôngs, dont plus de 363.000 milliards provenant du budget central et plus de 650.000 milliards du budget local. Au 15 avril 2026, les décaissements atteignaient plus de 127.390 milliards de dôngs, soit 12,6 % du plan annuel. Parmi les entités concernées, 28 ministères et organismes centraux ainsi que 18 collectivités locales ont enregistré des taux de décaissement inférieurs à la moyenne nationale.

Lors de la conférence, les représentants des ministères et des collectivités locales ont présenté leurs efforts, partagé leurs expériences et évoqué les difficultés rencontrées. Plusieurs obstacles ont été mentionnés, notamment des problèmes liés aux normes et aux règles techniques, à l’ajustement des prix dans un contexte de fluctuations du marché, aux procédures foncières, à l’approvisionnement en matériaux de construction ou encore à la gestion des coûts.

S'adressant à la conférence, le Premier ministre a déclaré que le gouvernement identifie l'investissement public comme une priorité politique essentielle pour 2026 et pour l'ensemble de son mandat ainsi qu’un outil de gestion macroéconomique et un moteur clé pour atteindre les objectifs de croissance à deux chiffres. Il a insisté sur la nécessité d’accélérer le décaissement tout en garantissant la qualité des projets, la transparence et l’utilisation efficace des ressources.

Soulignant la responsabilité des dirigeants, Lê Minh Hung a indiqué que les résultats du décaissement constitueraient un critère important dans l’évaluation des performances des responsables. Il a demandé une répartition claire des responsabilités pour chaque projet, ainsi que l’application de mesures strictes en cas de manquements.

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Conférence nationale sur l’investissement public pour 2026. Photo: VNA

Le chef du gouvernement a également appelé à améliorer la préparation des investissements, notamment dans la sélection des projets, l’élaboration des plans de décaissement et la réaffectation des fonds destinés aux projets incapables d’absorber ou de décaisser intégralement les capitaux alloués.

Il a également ordonné d’accélérer la réforme administrative dans l’investissement public au sein de l’administration locale à deux niveau et d’établir le plan de décaissement détaillé pour chaque projet et chaque mission avant le 10 mai.

Enfin, le Premier ministre Lê Minh Hung a fixé l’objectif de décaisser 100 % du plan d’investissement public en 2026, tout en demandant une levée rapide des obstacles et une coordination étroite entre les parties concernées afin de soutenir l’objectif d’une croissance à deux chiffres. -VNA

Vũ Bích Ngọc
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