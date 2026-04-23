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Le président de l’AN Tran Thanh Man reçoit le président sud-coréen Lee Jae Myung

Le président de l’Assemblée nationale (AN) Tran Thanh Man a reçu le 23 avril au matin, à Hanoi, le le président sud-coréen Lee Jae Myung en visite d’Etat au Vietnam.

Le président de l’AN Tran Thanh Man (droite) et le président sud-coréen Lee Jae Myung. Photo : VNA
Le président de l’AN Tran Thanh Man (droite) et le président sud-coréen Lee Jae Myung. Photo : VNA

Hanoi (VNA) - Le président de l’Assemblée nationale (AN) Tran Thanh Man a reçu le 23 avril au matin, à Hanoi, le le président sud-coréen Lee Jae Myung en visite d’Etat au Vietnam.

Tran Thanh Man a souligné que cette visite intervient juste après la consolidation de l’appareil dirigeant de la 16e législature de l’AN du Vietnam, illustrant l’importance particulière que le président et le gouvernement sud-coréens attachent au partenariat stratégique global Vietnam–République de Corée.

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Le président de l’AN Tran Thanh Man (droite) et le président sud-coréen Lee Jae Myung. Photo : VNA

Il a hautement apprécié la signification de cette visite d’État au Vietnam du président Lee Jae Myung et de son épouse, effectuée à l’invitation du secrétaire général du Parti et président de la République Tô Lâm, se félicitant de la signature de nombreux accords de coopération importants à cette occasion. Il a affirmé que l’Assemblée nationale du Vietnam soutient et supervisera la mise en œuvre de ces accords afin d’en améliorer l’efficacité.

Le président Lee Jae Myung s’est déclaré impressionné par le développement dynamique du Vietnam lors de son retour après 13 ans, saluant le rôle de l’Assemblée nationale du Vietnam et de son président dans la conduite du pays vers l’une des économies à la croissance la plus rapide de la région.

Soulignant que la coopération économique bilatérale contribue de manière significative au développement de chaque pays, il a affirmé que la République de Corée souhaite accompagner le Vietnam dans la réalisation de ses objectifs stratégiques à l’horizon 2030, devenir un pays en développement à industrie moderne et à revenu intermédiaire de tranche supérieure, ainsi que de sa vision à l’horizon 2045 de devenir un pays développé à revenu élevé. Il a estimé que les similitudes historiques, culturelles et spirituelles entre les deux pays constituent une base solide pour renforcer davantage leurs relations. À cette occasion, il a invité le président de l’Assemblée nationale Tran Thanh Man à effectuer prochainement une visite officielle en République de Corée.

Appréciant les acquis importants des relations bilatérales depuis l’établissement des relations diplomatiques en 1992, Tran Thanh Man a estimé que les deux pays disposent de nombreux potentiels et avantages complémentaires. Il a proposé de promouvoir une coopération plus approfondie dans les domaines des semi-conducteurs et des chaînes d’approvisionnement stratégiques, de l’intelligence artificielle (IA), des énergies renouvelables et propres, de la transformation numérique, des biotechnologies et des infrastructures intelligentes. Il a affirmé que le Vietnam est toujours prêt à garantir un environnement juridique transparent et favorable aux investisseurs étrangers, dont les entreprises sud-coréennes, pour des investissements stables et durables dans le respect de la législation vietnamienne.

Le président de l’Assemblée nationale a également souligné que la coopération culturelle et sportive devient un pont important reliant les deux peuples, saluant les efforts visant à promouvoir la coopération dans les sports, y compris les sports électroniques, contribuant ainsi à la santé publique et à la solidarité.

Le président sud-coréenLee Jae Myung a exprimé son accord avec ces propositions, remerciant l’Assemblée nationale du Vietnam pour son soutien aux entreprises sud-coréennes investissant au Vietnam. Il a affirmé que la République de Corée poursuivra une coopération globale avec le Vietnam, couvrant non seulement les domaines traditionnels tels que les infrastructures, les transports et l’énergie, mais aussi les industries d’avenir comme les sciences et technologies, la propriété intellectuelle, l’intelligence artificielle et les industries culturelles.

Concernant la coopération parlementaire, les deux parties ont salué les relations étroites entre les Assemblées nationales des deux pays, contribuant activement au renforcement du partenariat stratégique global Vietnam–République de Corée. Elles ont convenu de continuer à approfondir cette coopération par le maintien des échanges de délégations de haut niveau, le renforcement de la collaboration entre les commissions spécialisées et le développement des groupes parlementaires d’amitié. Elles ont également souligné le rôle de supervision des organes législatifs dans la mise en œuvre des engagements et accords de coopération, contribuant ainsi à consolider la base politique, à promouvoir une coopération économique durable et à enrichir les échanges culturels et sportifs.

Le président Lee Jae Myung a hautement apprécié le rôle et les contributions de la communauté vietnamienne en République de Corée, se déclarant d’accord avec la proposition visant à continuer de protéger ses droits et intérêts légitimes.

Il a indiqué que son pays envisagera des mesures pour simplifier les procédures de délivrance de visas aux citoyens vietnamiens. Par ailleurs, il a souhaité que l’Assemblée nationale du Vietnam continue de soutenir et de créer des conditions favorables pour la communauté sud-coréenne vivant et travaillant au Vietnam, ainsi que pour les entreprises sud-coréennes y opérant. - VNA

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