Politique

Assemblée nationale : 98,6 % des pétitions d'électeurs traitées

Dans l'après-midi du 23 avril, l'Assemblée nationale s'est réunie en séance plénière pour débattre des résultats de la supervision portant sur le traitement des requêtes adressées par les électeurs lors de la 10e session de la 15e législature.

Bui Thi Minh Hoai, présidente du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam. Photo : VNA
Bui Thi Minh Hoai, présidente du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Dans l'après-midi du 23 avril, l'Assemblée nationale (AN) s'est réunie en séance plénière pour débattre des résultats de la supervision de la résolution des requêtes envoyées par les électeurs à la 10e session de la 15e législature.

Selon le rapport de supervision, présenté par Le Thi Nga, présidente de la Commission des aspirations du peuple et du contrôle, 1.256 pétitions d'électeurs ont été déposées lors de rencontres entre électeurs et parlementaires avant la 10e session de la 15e Assemblée nationale. À ce jour, 1 238 d'entre elles ont été traitées, soit un taux de 98,6 %.

Le Thi Nga, a indiqué que sur le total, l'Assemblée nationale et ses organes ont traité les 34 pétitions relevant de leur compétence, tandis que le gouvernement et les agences centrales en ont traité 1.182 sur 1.200.

Elle a toutefois relevé plusieurs lacunes, notamment des incohérences entre les directives ministérielles et la législation en vigueur, des réponses qui demeurent générales et imprécises quant à la répartition des responsabilités, ainsi que des retards dans la mise en œuvre de certaines recommandations de contrôle, ce qui porte atteinte aux droits des citoyens et au développement socio-économique.

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Les députés à la session. Photo : VNA

Il convient de noter qu'une forte proportion des pétitions (68 %) requiert des explications ou des informations, ce qui témoigne d'un accès limité du public à l'information juridique. Le gouvernement a donc été exhorté à enjoindre les ministères, les secteurs et les collectivités locales à intensifier la diffusion de l'information juridique et à appliquer efficacement la loi sur l'accès à l'information.

Présentant la synthèse des avis et recommandations des électeurs, Bui Thi Minh Hoai, présidente du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, a déclaré que les citoyens se réjouissent du succès du 14e Congrès national du Parti. Placé sous le signe du Renouveau, cet événement ouvre une nouvelle ère de développement avec l'aspiration de bâtir un Vietnam puissant et prospère, orienté vers les objectifs stratégiques des centenaires de la fondation du Parti et du pays.

Les électeurs saluent également la réussite des élections des députés de la 16e législature de l'Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires pour le mandat 2026-2031, un événement politique majeur survenu juste après le Congrès. Organisé de manière anticipée avec un modèle d'administration locale à deux niveaux, ce scrutin a enregistré le taux de participation le plus élevé. Il réaffirme la force de la grande union nationale, le rôle dirigeant du Parti, la gestion de l'État, le consensus social, ainsi que la confiance du peuple.

Suivant avec intérêt cette première session consacrée au parachèvement de l'appareil d'État selon la Constitution, marquant le début d'un nouveau mandat de l'organe suprême de représentation du peuple, les électeurs espèrent que les autorités intensifieront la mise en œuvre des programmes cibles nationaux. Sont visés l'édification de la Nouvelle ruralité, la réduction durable de la pauvreté, le développement socio-économique des zones de minorités ethniques, la santé, la population, ainsi que la modernisation et l'amélioration de la qualité de l'éducation.

Parallèlement, les électeurs ont exprimé leurs inquiétudes face à la cybercriminalité de plus en plus sophistiquée, en particulier les fraudes en ligne visant les avoirs des citoyens, ainsi qu'à la hausse des prix des biens essentiels, aux produits contrefaits et de qualité inférieure, à la contrebande, à la fraude commerciale, aux problèmes de sécurité alimentaire et à la pollution environnementale persistante dans certaines localités. - VNA

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