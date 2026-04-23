Vietnam–Laos : des relations spéciales en constante consolidation et expansion

Vientiane (VNA) - À l’occasion d’une visite officielle au Laos, le général d’armée Nguyen Tan Cuong, chef d’état-major général de l’Armée populaire du Vietnam et vice-ministre de la Défense, a assisté, le 23 avril, à une cérémonie de remise de distinctions honorifiques de l’État vietnamien à des collectifs et des individus relevant du ministère lao de la Défense.

Ont également pris part à l’événement, entre autres, l’ambassadeur du Vietnam au Laos, Nguyên Minh Tâm, le général d’armée Khamlieng Outhakaysone, vice-Premier ministre lao et ministre de la Défense.

Dans son allocution, le général Nguyen Tan Cuong a souligné que la solidarité spéciale, fidèle et exemplaire entre le Vietnam et le Laos constituait un patrimoine inestimable des deux nations, forgé et consolidé par des générations de dirigeants, de soldats et de citoyens au prix de sacrifices considérables.

Il a affirmé que ces relations, « uniques dans l’histoire du monde », reposent sur un destin étroitement lié, où la stabilité et le développement de chaque pays sont à la fois condition et moteur de ceux de l’autre.

À cette occasion, l’État vietnamien a décerné l’Ordre de l’Indépendance et l’Ordre de l’Amitié à cinq collectifs et 39 individus du ministère lao de la Défense, en reconnaissance de leurs contributions majeures au renforcement de la « grande amitié, solidarité spéciale, coopération intégrale et attachement stratégique Vietnam–Laos, Laos–Vietnam ». Ces distinctions visent également à approfondir davantage les liens étroits et durables entre les Partis, les États, les armées et les peuples des deux pays.

Prenant la parole, le général de corps d’armée Saichay Kommasith a rappelé que le Laos et le Vietnam sont deux nations fraternelles partageant une histoire commune marquée par la solidarité et les épreuves, une relation fondée par le Président Ho Chi Minh, les présidents Kaysone Phomvihane et Souphanouvong.

Il a souligné que, durant des décennies, les relations spéciales entre les Partis, les États, les armées et les peuples des deux pays ont été constamment préservées et consolidées. Il a également exprimé la reconnaissance du Laos pour le soutien global et constant apporté par le Vietnam, tant dans la lutte pour l’indépendance que dans le processus actuel de développement national.

Il s’est déclaré convaincu que les distinctions décernées encourageraient leurs bénéficiaires à poursuivre leurs efforts, contribuant ainsi à consolider davantage les relations bilatérales, appelées à « s’épanouir durablement et à demeurer à jamais solides ». -VNA

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