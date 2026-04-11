Politique

La tournée de Trân Câm Tu au Laos et au Cambodge se clôt sur un franc succès

Le Parti, l’État et les peuples du Vietnam, du Laos et du Cambodge poursuivront les échanges de visites et de délégations à tous les niveaux, notamment au plus haut niveau et par le biais des instances du Parti et de l’État, afin d’approfondir la compréhension mutuelle, de renforcer la confiance, d’améliorer l’efficacité de la coopération et de traiter conjointement les questions émergentes.

Le ministre des Affaires étrangères Lê Hoài Trung s’entretient avec la presse sur les résultats de la tournée du membre du Politburo et membre permanent du Secrétariat du Comité central du PCV Trân Câm Tu au Laos et au Cambodge. Photo : VNA
Le ministre des Affaires étrangères Lê Hoài Trung s’entretient avec la presse sur les résultats de la tournée du membre du Politburo et membre permanent du Secrétariat du Comité central du PCV Trân Câm Tu au Laos et au Cambodge. Photo : VNA

Hanoi (VNA) – Les visites officielles effectuées les 9 et 10 avril au Laos et au Cambodge par Trân Câm Tu, membre du Politburo et membre permanent du Secrétariat du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), ont été un franc succès, a déclaré à la presse le membre du Politburo et ministre des Affaires étrangères Lê Hoài Trung.

Elles témoignent de la ferme volonté politique des dirigeants du Vietnam, du Laos et du Cambodge de porter leurs relations de bon voisinage traditionnelles à un niveau supérieur, contribuant ainsi positivement à la paix, à la stabilité, à la prospérité et au développement régionaux et mondiaux.

Le chef de la diplomatie vietnamienne a précisé qu’il s’agissait du premier voyage à l’étranger de Trân Câm Tu dans ses fonctions actuelles, intervenant peu après le 14e Congrès national du PCV, les élections de la 16e législature de l’Assemblée nationale et des Conseils populaires de tous les échelons pour le mandat 2026-2031, et la consolidation de l’appareil d’État par l’Assemblée nationale. Cette tournée revêtait une importance particulière car il coïncidait avec les préparatifs des peuples laotien et cambodgien pour célébrer leurs fêtes traditionnelles du Nouvel An : Bunpimay au Laos et Chol Chnam Thmey au Cambodge.

Les dirigeants et les habitants lao et cambodgiens ont réservé un accueil solennel et chaleureux au membre permanent du Secrétariat du Comité central du PCV et à la haute délégation vietnamienne. Ces visites ont été un franc succès et ont revêtu une signification particulière.

Tout d’abord, ces visites, qui ont suivi les premières visites d’État du secrétaire général du PCV, Tô Lâm, dans les deux pays après le succès du 14e Congrès national du PCV, ont démontré l’importance particulière que le Parti, l’État et le peuple vietnamiens accordent aux relations traditionnelles, étroites et stratégiquement importantes qui unissent le Vietnam à ses voisins. Lors des rencontres et des entretiens, les hauts dirigeants lao et cambodgiens ont partagé cette profonde conviction.

Deuxièmement, lors de ces visites, le membre permanent du Secrétariat du Comité central du PCV et les dirigeants lao et cambodgiens ont échangé leurs points de vue sur la situation dans chaque pays afin de mettre à jour les informations et de renforcer la compréhension mutuelle. Les dirigeants lao et cambodgiens ont salué les excellents résultats obtenus par le Vietnam durant le 13e Congrès national du PCV, ainsi que le succès de l’organisation des élections législatives et la consolidation de l’appareil dirigeant.

Ils ont chaleureusement félicité le secrétaire général du PCV et président de la République Tô Lâm, le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, et les autres dirigeants du Parti et de l’État vietnamiens pour leur élection, se disant convaincus que, sous la direction du PCV, dirigé par le secrétaire général et président Tô Lâm, le Vietnam continuera de réaliser de nouveaux progrès.

Troisièmement, ces visites ont contribué à renforcer la confiance politique, un élément clé et stratégique des relations bilatérales. Concernant les résultats récents, Trân Câm Tu et les dirigeants des deux pays ont constaté que la coopération s’est développée de manière positive et globale. Les relations économiques, commerciales et d’investissement ont enregistré des progrès encourageants et sont de plus en plus en phase avec les liens politiques. La coopération en matière de sécurité et de défense, d’infrastructures, de transports, d’éducation et de formation, ainsi que les échanges populaires, sont devenus plus efficaces.

À cette occasion, les dirigeants ont également discuté des orientations et des mesures concrètes à prendre pour mettre en œuvre efficacement les accords de haut niveau, notamment ceux portant sur des questions majeures et émergentes telles que la coordination des réponses aux crises au Moyen-Orient, en particulier dans les secteurs de l’énergie et de l’électricité.

Quatrièmement, Trân Câm Tu a rencontré les communautés et les entreprises vietnamiennes des deux pays afin d’écouter leurs aspirations et a tenu une réunion fructueuse avec d’anciens étudiants cambodgiens ayant étudié au Vietnam. Ces échanges ont contribué à renforcer davantage les liens entre le Vietnam et les deux pays voisins.

S’appuyant sur les résultats importants de ces visites, le ministre Lê Hoài Trung a déclaré que le Vietnam continuera de coopérer étroitement avec le Laos et le Cambodge pour mettre en œuvre les orientations et mesures suivantes.

Premièrement, le Parti, l’État et les peuples du Vietnam, du Laos et du Cambodge poursuivront les échanges de visites et de délégations à tous les niveaux, notamment au plus haut niveau et par l’intermédiaire des instances du Parti et de l’État, afin d’approfondir la compréhension mutuelle, de renforcer la confiance, d’améliorer l’efficacité de la coopération et de traiter conjointement les questions émergentes. Il s’agit d’activités très concrètes d’une importance stratégique majeure.

Deuxièmement, ils mettront en œuvre efficacement les accords de haut niveau et les mécanismes de coopération bilatérale, promouvront la coopération entre les Parties, poursuivront la mise en œuvre des mécanismes de coopération entre les Parties et renforceront la coopération entre les agences, les ministères, les secteurs et les collectivités locales. Récemment, le Secrétariat du Comité central du PCV a publié une directive visant à renforcer le rôle moteur du PCV dans la signature et la mise en œuvre des engagements internationaux, ce qui constitue une orientation importante.

Troisièmement, les trois pays renforceront leurs liens dans les domaines du commerce, de l’investissement, des infrastructures, de la finance et des services bancaires, ainsi que des chaînes d’approvisionnement, créant ainsi des conditions favorables au développement de la coopération entre les entreprises des trois pays. Ils s’efforceront de porter rapidement le volume des échanges bilatéraux avec le Laos à 10 milliards de dollars et avec le Cambodge à 20 milliards de dollars, en fonction du potentiel et des atouts de chaque pays.

Quatrièmement, ils coordonneront étroitement leurs actions en matière de gestion et de protection des frontières, ainsi que de prévention et de lutte contre la criminalité transfrontalière et transnationale, notamment le trafic de stupéfiants, la cybercriminalité et la cybercriminalité.

Cinquièmement, ils coordonneront étroitement leurs efforts pour préparer et organiser les activités commémorant le 65e anniversaire des relations diplomatiques Vietnam-Laos (5 septembre 1962 – 2027), le 50e anniversaire du Traité d’amitié et de coopération Vietnam-Laos (18 juillet 1977 – 2027) et le 60e anniversaire des relations diplomatiques Vietnam-Cambodge (24 juin 1967 – 2027). Ces activités favoriseront la participation du public, honoreront les grandes valeurs historiques de l’amitié traditionnelle, de la solidarité et du soutien mutuel entre les trois Parties et les trois pays, et préserveront ces liens comme un atout inestimable pour les générations futures.

Sixièmement, le Vietnam, le Laos et le Cambodge encourageront le rôle des médias dans la diffusion d’informations sur le développement de chaque pays et leur coopération, contribuant ainsi à renforcer la compréhension mutuelle, à consolider les fondements sociaux, à consolider l’amitié et à susciter un soutien public durable au développement des relations Vietnam-Laos et Vietnam-Cambodge. - VNA

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