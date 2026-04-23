Entrevue entre le Premier ministre Le Minh Hung et le président sud-coréen Lee Jae Myung



Hanoi (VNA) - Le Premier ministre Le Minh Hung a reçu le 23 avril au matin, au siège du gouvernement, le président sud-coréen Lee Jae Myung, en visite d’État au Vietnam du 21 au 24 avril 2026.



Saluant la visite actuelle du président Lee Jae Myung et de la délégation de haut rang sud-coréenne au Vietnam, le chef du gouvernement vietnamien a souligné que cette visite témoigne de l’importance accordée par la République de Corée et par le président lui-même au Vietnam et aux relations bilatérales. Il s’est dit convaincu que cette visite insufflera un nouvel élan au développement substantiel, efficace et global du partenariat stratégique global Vietnam–République de Corée.

Lors de l'entrevue. Photo : VNA





Le Premier ministre Le Minh Hung a salué les résultats de l’entretien entre le secrétaire général du Parti et président de la République Tô Lâm et le président Lee Jae Myung, tout en félicitant la République de Corée pour ses acquis récents. À cette occasion, il a transmis les salutations et l’invitation adressée au Premier ministre sud-coréen Kim Min-seok à effectuer prochainement une visite au Vietnam.



Le président Lee Jae Myung a remercié pour l’accueil solennel réservé par les dirigeants et le peuple vietnamiens. Il a félicité Le Minh Hung pour sa nomination et s’est déclaré convaincu que le gouvernement vietnamien continuera de remporter de nouveaux succès. Il a également salué les réalisations remarquables du Vietnam ainsi que l’élévation constante de son rôle et de sa position sur la scène internationale.



Le président sud-coréen a estimé que les deux pays disposent de conditions favorables pour définir une nouvelle vision de coopération, en vue d’un avenir de prospérité partagée. Il a affirmé que la République de Corée est prête à accompagner le Vietnam dans la réalisation de ses objectifs de développement, notamment devenir un pays en développement à industrie moderne d’ici 2030 et un pays développé à revenu élevé d’ici 2045.



Les deux dirigeants ont exprimé leur satisfaction quant au développement vigoureux des relations bilatérales après près de 35 ans d’établissement des relations diplomatiques. Les deux pays figurent parmi les trois principaux partenaires commerciaux l’un de l’autre. La République de Corée demeure le premier investisseur au Vietnam, avec plus de 10.000 entreprises en activité, contribuant de manière significative à la croissance économique et au développement industriel du Vietnam. La coopération dans les domaines politique, de la défense et de la sécurité, des sciences et technologies, du travail, de l’éducation et de la formation, ainsi que les échanges entre les peuples, continue de progresser positivement.



Afin de mettre en œuvre efficacement le partenariat stratégique global, le Premier ministre Le Minh Hung a proposé de renforcer la confiance politique, d’élargir la coopération substantielle dans les domaines de la défense, de la sécurité et de la diplomatie, ainsi que d’améliorer l’efficacité des mécanismes de coopération existants, créant ainsi une base solide pour le développement des relations bilatérales.



Sur le plan économique, commercial et de l’investissement, il a suggéré de promouvoir les liens économiques en mettant l’accent sur la qualité de la coopération ; de coordonner la mise en œuvre du plan d’action visant à porter les échanges commerciaux bilatéraux à 150 milliards de dollars d’ici 2030, de manière plus équilibrée. Il a également proposé que la République de Corée soutienne l’augmentation du taux de localisation et favorise la participation des entreprises vietnamiennes aux chaînes d’approvisionnement, tout en créant des conditions favorables à leurs investissements en République de Corée et en partageant son expérience dans les domaines financier et bancaire.



Le chef du gouvernement vietnamien a en outre souligné la nécessité de renforcer la coopération dans les sciences et technologies, l’innovation, la transformation numérique et l’énergie durable, ainsi que d’élargir la coopération en matière de ressources humaines, de culture, de tourisme et d’échanges entre les peuples.



Le président Lee Jae Myung a marqué son accord avec ces propositions, affirmant que les deux parties coopéreront étroitement pour atteindre l’objectif de 150 milliards de dollars d’échanges commerciaux d’ici 2030, de manière plus équilibrée, et pour permettre aux entreprises vietnamiennes de participer plus profondément aux chaînes d’approvisionnement mondiales sud-coréennes.



Le Premier ministre Le Minh Hung a remercié la partie sud-coréenne et a proposé de continuer à accorder de l’attention à la protection des droits et intérêts légitimes de la communauté vietnamienne en République de Corée, tout en simplifiant les procédures en vue d’une exemption de visa pour les citoyens vietnamiens. Il a affirmé que le Vietnam continuera de créer des conditions favorables pour que la communauté sud-coréenne puisse vivre, étudier et travailler durablement au Vietnam.



Le président Lee Jae Myung a proposé de promouvoir une coopération stratégique à long terme, non seulement dans les domaines du commerce, de l’investissement et de l’énergie, mais aussi dans les sciences et technologies, le travail et les chaînes d’approvisionnement. Il a souligné que le succès du Vietnam est également celui de la République de Corée, et a exprimé le souhait que le Vietnam continue d’aider à résoudre les difficultés rencontrées par les entreprises sud-coréennes, en leur permettant de participer aux projets d’infrastructures stratégiques tels que l’énergie et le chemin de fer à grande vitesse.



Le président sud-coréen a indiqué que son pays envisagera d’augmenter les quotas d’accueil de travailleurs vietnamiens, d’élargir les secteurs concernés, tout en renforçant la coopération en matière de formation afin d’améliorer la qualité des ressources humaines et de garantir les droits et intérêts légitimes des travailleurs. - VNA