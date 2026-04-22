Politique

Le dirigeant To Lam s’entretient avec le président sud-coréen Lee Jae Myung

Les deux dirigeants ont convenu de renforcer la confiance politique et la coopération stratégique à une nouvelle hauteur, de mettre en œuvre efficacement les mécanismes et accords de coopération existants et d’élargir la coopération substantielle dans les domaines clés.

Panorama de l'entretien. Photo: VNA
Panorama de l'entretien. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Dans l’après-midi du 22 avril, dès la cérémonie d’accueil officielle au Palais présidentiel, le secrétaire général du Parti et président du Vietnam, To Lam, s’est entretenu avec le président de la République de Corée, Lee Jae Myung, en visite d’État au Vietnam.

Le dirigeant To Lam a chaleureusement salué la visite du président Lee Jae Myung, son épouse et la délégation de haut niveau sud-coréenne, soulignant que cette visite illustre de manière vivante le partenariat stratégique global entre les deux pays. Le président Lee Jae Myung est le premier dirigeant étranger à effectuer une visite d’État au Vietnam après la consolidation de la nouvelle direction après les élections de la XVIe législature de l’Assemblée nationale.

De son côté, le président sud-coréen Lee Jae Myung a affirmé que les relations entre les deux pays sont particulières et étroites, comparables à des liens fraternels. que la République de Corée restera un partenaire fiable accompagnant le Vietnam dans la réalisation de ses objectifs de développement.

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Le dirigeant To Lam et la délégation vietnamienne lors de l'entretien. Photo: VNA

Les deux dirigeants ont convenu de renforcer la confiance politique et la coopération stratégique à une nouvelle hauteur, de mettre en œuvre efficacement les mécanismes et accords de coopération existants et d’élargir la coopération substantielle dans les domaines clés, notamment la diplomatie, la défense et la sécurité...

Les deux parties ont également souligné l’importance de concrétiser leur vision stratégique en matière de liens économiques dans le nouveau contexte, visant notamment un volume d’échanges commerciaux bilatéraux de 150 milliards de dollars d’ici 2030. Elles se sont engagées à continuer à faciliter le commerce, l’accès aux marchés et soutenir l’intégration des entreprises vietnamiennes dans les chaînes d’approvisionnement et de production sud-coréennes.

Le dirigeant To Lam a salué la contribution des entreprises sud-coréennes au développement socio-économique du Vietnam et encouragé l’extension des investissements dans des secteurs prioritaires tels que les infrastructures, les villes intelligentes, les semi-conducteurs et les centres de données d’intelligence artificielle...

Le président Lee Jae Myung a, pour sa part, souhaité que le Vietnam continue de soutenir les entreprises sud-coréennes. Il s’est engagé à collaborer étroitement avec la partie vietnamienne pour déployer efficacement les ressources de l’Economic Development Cooperation Fund (EDCF) et de l’Economic Development Promotion Facility (EDPF), en se concentrant sur les infrastructures stratégiques du Vietnam.

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Le président Lee Jae Myung et la délégation sud-coréenne lors de l'entretien. Photo: VNA


Les deux dirigeants ont convenu de faire de la coopération en science, technologie, innovation et transformation numérique un moteur important de la coopération bilatérale et des objectifs de développement de chaque pays.

Ils ont également souligné l’importance de développer la coopération culturelle et éducative, ainsi que les échanges entre les deux peuples. Ils ont convenu de continuer à soutenir et à protéger les droits et intérêts légitimes des ressortissants, y compris les familles multiculturelles.

Sur le plan multilatéral, le Vietnam s’est déclaré prêt à coopérer avec la République de Corée pour mettre en œuvre efficacement le Plan d’action ASEAN–République de Corée pour 2026-2030 et promouvoir la coopération Mékong–République de Corée. Les deux parties ont partagé une vision stratégique commune sur le maintien de la paix et de la stabilité en Mer Orientale, la garantie des droits et intérêts légitimes selon le droit international, notamment la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM). Elles ont également souligné l’importance de la promotion de la paix dans la péninsule coréenne.

À l’issue de l’entretien, les deux dirigeants ont assisté à la signature de 12 documents de coopération dans divers domaines.

Le soir même, le dirigeant To Lam et son épouse ont offert un banquet en l’honneur du président sud-coréen Lee Jae Myung et de son épouse. -VNA

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Banquet en l’honneur du président sud-coréen, Lee Jae Myung, à Hanoï. Photo: nhandan.vn

Le dirigeant To Lam donne un banquet en l’honneur du président sud-coréen à Hanoï

Le dirigeant To Lam a souligné que les relations entre le Vietnam et la République de Corée reposent sur des similitudes historiques et culturelles ainsi que sur une harmonie d’intérêts stratégiques en cette nouvelle époque. Depuis l’établissement des relations diplomatiques il y a plus de 30 ans, les liens bilatéraux ont connu un développement remarquable, atteignant un haut niveau de confiance politique et devenant un partenariat stratégique global fondé sur une coopération efficace.

Le secrétaire général du Parti et président du Vietnam, To Lam (droite), et le président sud-coréen, Lee Jae Myung, rencontrent la presse à Hanoï. Photo: VNA

Vietnam et République de Corée intensifient leur coopération globale

S’exprimant devant les médias, To Lam a souligné que la visite d’État du président sud-coréen revêt une importance particulière, intervenant dans un contexte où le partenariat stratégique global Vietnam–République de Corée connaît une phase de développement très favorable. Les deux parties ont tenu un entretien approfondi et efficace et ont convenu de grandes orientations visant à porter leur partenariat stratégique global à un niveau supérieur.

Le secrétaire général du PCV et président de la République, To Lam, et le président de la République de Corée, Lee Jae Myung, passent en revue la garde d’honneur de l’Armée populaire du Vietnam. Photo: VNA

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La cérémonie s’est déroulée avec solennité en présence de hauts responsables des deux pays. À l’arrivée du cortège présidentiel, le dirigeant vietnamien To Lam et son épouse ont chaleureusement accueilli leurs hôtes sud-coréens sur le tapis rouge, tandis que des enfants de la capitale agitaient les drapeaux nationaux des deux pays.

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