L’ASEAN prête à coordonner, soutenir et coopérer avec le Vietnam

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Jakarta (VNA) - L’ambassadrice Ton Thi Ngoc Huong, cheffe de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’ASEAN et le secrétaire général de l’ASEAN, Kao Kim Hourn, ont tenu le 21 avril, une séance de travail à Jakarta.

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Kao Kim Hourn a salué les décisions majeures du 14e Congrès national du Parti communiste du Vietnam concernant ses grandes orientations à l’horizon 2045, visant à devenir un pays développé à revenu élevé, en adéquation avec les objectifs de la Vision de la Communauté de l’ASEAN 2045. Il s’est dit convaincu qu’avec ses performances économiques impressionnantes récentes et sa politique étrangère cohérente, le Vietnam pourra contribuer de manière active et efficace au processus d’intégration régionale ainsi qu’à l’édification et au renforcement de la Communauté de l’ASEAN.

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Soulignant le rôle clé du Comité des représentants permanents auprès de l’ASEAN (CPR), le secrétaire général a hautement apprécié la participation et les contributions actives du Vietnam, notamment dans la coordination des relations ASEAN–Nouvelle-Zélande, ASEAN–Royaume-Uni, ainsi que dans l’exercice de la présidence du Groupe de travail de l’Initiative pour l’intégration de l’ASEAN (IAI). Il a affirmé que lui-même et le Secrétariat de l’ASEAN sont toujours prêts à coordonner et à soutenir activement le Vietnam dans les activités de coopération au sein de l’organisation.

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De son côté, l’ambassadrice Ton Thi Ngoc Huong a indiqué que le 14e Congrès national du Parti a réaffirmé la politique étrangère d’indépendance, d’autonomie, de multilatéralisation et de diversification du Vietnam, tout en soulignant l’importance accordée à l’ASEAN et l’engagement fort du pays à contribuer au renforcement de la solidarité, de l’unité et du rôle central de l’organisation, ainsi qu’à l’amélioration de son statut. Elle a également insisté sur la nécessité de transformer les acquis de la coopération de l’ASEAN en résultats concrets répondant aux besoins de développement des États membres et aux intérêts des populations.

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Les deux parties ont discuté des orientations visant à promouvoir une coopération concrète et efficace au sein de l’ASEAN et avec ses partenaires, notamment dans l’innovation des modèles de croissance fondés sur la science, la technologie et l’innovation, le développement durable, la transition verte, la sécurité énergétique et alimentaire, ainsi que le développement des infrastructures régionales.

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Le diplomate vietnamienne a également informé le secrétaire général du plan d’organisation du Forum sur l’avenir de l’ASEAN 2026, sollicitant son soutien continu et sa participation active à ce forum de haut niveau, organisé annuellement par le Vietnam pour débattre des orientations futures de l’ASEAN. - VNA

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