Politique

Le ministre des AE Le Hoai Trung reçoit l’ambassadeur de Mongolie en fin de mission

Félicitant l’ambassadeur de Mongolie au Vietnam, Jigjee Sereejav, pour l'accomplissement de sa mission, le ministre Le Hoai Trung a salué ses contributions actives et son dévouement au renforcement et à l’approfondissement de l’amitié traditionnelle entre les deux nations. 

Le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Le Hoai Trung (droite), reçoit l’ambassadeur de Mongolie, Jigjee Sereejav. Photo: VNA
Le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Le Hoai Trung (droite), reçoit l’ambassadeur de Mongolie, Jigjee Sereejav. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Le Hoai Trung, a reçu le 21 avril à Hanoï l’ambassadeur de Mongolie, Jigjee Sereejav, venu lui rendre une visite de courtoisie au terme de son mandat au Vietnam.

Félicitant le diplomate pour l'accomplissement de sa mission, le ministre Le Hoai Trung a salué ses contributions actives et son dévouement au renforcement et à l’approfondissement de l’amitié traditionnelle entre les deux nations. Il a souligné que durant le mandat de l’ambassadeur, les relations bilatérales avaient connu des avancées majeures et des résultats notables dans de nombreux domaines.

Le chef de la diplomatie vietnamienne a particulièrement mis en avant l’établissement du partenariat global Vietnam-Mongolie lors de la visite d’État en Mongolie du secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, à l’occasion du 70e anniversaire de leurs relations diplomatiques en 2024, marquant ainsi l'ouverture d'un nouveau chapitre dans leurs liens bilatéraux.

Le ministre s'est également félicité des progrès significatifs enregistrés dans les secteurs de l’économie, du commerce, de l’investissement et de l’agriculture. La signature de nombreux documents de coopération a permis d'instaurer un cadre juridique favorable à la croissance des échanges commerciaux bilatéraux.

Par ailleurs, de nouveaux développements ont été enregistrés dans la culture, le tourisme, l’éducation et la formation, les échanges entre les peuples, notamment la signature de l’accord d’exemption de visa en 2023 pour les titulaires de passeports diplomatiques, de service et ordinaires, facilitant ainsi le tourisme et les interactions entre les deux peuples.

Réaffirmant l’importance que le Vietnam accorde au rôle, à la position de Mongolie et aux relations d’amitié traditionnelle entre les deux pays, le ministre Le Hoai Trung a appelé à une collaboration plus étroite pour approfondir davantage le partenariat global.

Il a proposé aux deux pays d'intensifier les échanges de délégations à tous les niveaux, ainsi que la coopération économique et commerciale, tout en exhortant la partie mongole à créer des conditions favorables aux entreprises vietnamiennes souhaitant investir dans les énergies propres, la construction, à dynamiser la coopération décentralisée et les échanges entre habitants.

Pour sa part, l’ambassadeur Jigjee Sereejav a exprimé sa gratitude pour l’attention particulière accordée par le ministre Le Hoai Trung aux relations bilatérales ainsi qu’au corps diplomatique étranger au Vietnam.

En accord avec les orientations de coopération définies, l’ambassadeur a affirmé que, quel que soit son futur poste, il continuera à œuvrer activement au développement de l’amitié entre le Vietnam et la Mongolie. -VNA

#Mongolie #Le Hoai Trung #ambassadeur de Mongolie au Vietnam #Jigjee Sereejav
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