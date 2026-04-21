Politique

Renforcement de la coopération entre le Vietnam et l'État indépendant des Samoa

À Apia (Samoa), l’ambassadeur du Vietnam a présenté ses lettres de créance, marquant une nouvelle étape dans le développement des relations bilatérales et l’approfondissement de la coopération entre le Vietnam et Samoa.

L’ambassadeur du Vietnam Phan Minh Giang (gauche) et le chef de l’État indépendant des Samoa, Tuimalealiifano Va’aletoa Sualauvi II, à Apia. Photo : VNA
L’ambassadeur du Vietnam Phan Minh Giang (gauche) et le chef de l’État indépendant des Samoa, Tuimalealiifano Va’aletoa Sualauvi II, à Apia. Photo : VNA

Apia (VNA) - L’ambassadeur du Vietnam en Nouvelle-Zélande, également accrédité auprès des Samoa, Phan Minh Giang, a présenté, le 21 avril, dans la capitale Apia, ses lettres de créance au chef de l’État indépendant des Samoa, Tuimalealiifano Va’aletoa Sualauvi II, devenant ainsi officiellement ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire non résident du Vietnam auprès de l’État indépendant des Samoa.

Le diplomate a exprimé son honneur d’assumer cette fonction et a affirmé ses efforts pour contribuer au renforcement de l’amitié et de la coopération entre les deux pays dans les années à venir.

Il s’est dit convaincu qu’avec la détermination et les efforts des deux parties, les relations bilatérales se développeront de manière plus approfondie, concrète et efficace dans les domaines d’intérêt commun et de complémentarité, tout en souhaitant un renforcement de la coordination et du soutien mutuel lors des forums multilatéraux régionaux et internationaux.

Pour sa part, Tuimalealiifano Va’aletoa Sualauvi II a salué l’établissement officiel des relations diplomatiques entre les deux pays en mars 1994, soulignant que celles-ci reposent sur le respect mutuel, le partage de valeurs communes et l’engagement à promouvoir des objectifs communs en faveur du développement et de la prospérité des deux nations.

Insistant sur le potentiel de coopération encore important entre le Vietnam et Samoa, le chef de l’État samoan a exprimé le souhait de renforcer l’assistance mutuelle, de promouvoir la coopération dans les domaines prioritaires et de poursuivre le soutien réciproque dans les enceintes multilatérales, afin de relever efficacement les défis mondiaux.

Dans le cadre de cette mission, Phan Minh Giang a également effectué des visites de courtoisie auprès du Premier ministre par intérim et ministre des Finances de Samoa, ainsi que des séances de travail avec des responsables du ministère des Affaires étrangères et du Commerce, du ministère des Ressources naturelles et de l’Environnement, du ministère de l’Industrie, du Commerce et du Travail, de la Chambre de commerce de Samoa, ainsi qu’avec plusieurs partenaires et entreprises locales.

Ces rencontres visent à discuter des orientations et des mesures, à exploiter le potentiel et à saisir les opportunités de coopération entre les deux pays. - VNA

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