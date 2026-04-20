Politique

Mesures pour une croissance à deux chiffres examinées lors de la première session de la 16e AN

L'objectif d'une croissance à deux chiffres pour la période 2026-2031 dominera les débats de la session inaugurale de la 16e Assemblée nationale.

L'objectif d'une croissance à deux chiffres pour la période 2026-2031 dominera les débats de la session inaugurale de la 16e Assemblée nationale. Photo : VNA
L'objectif d'une croissance à deux chiffres pour la période 2026-2031 dominera les débats de la session inaugurale de la 16e Assemblée nationale. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Les mesures visant à atteindre l’objectif de croissance économique à deux chiffres pour la période 2026-2031 seront au cœur des débats lors de la première session de la 16e Assemblée nationale.

Lors de la séance du matin du 20 avril, les députés devraient examiner des propositions et des rapports de vérification concernant divers projets de résolution concernant : certains mécanismes et politiques de percée pour le développement culturel ; la création de la ville de Dong Nai appartenant au ressort central; l'institution expérimentale d'avocat public ; le traitement des infractions foncières des organisations et individus antérieures à la Loi de 2024, et les solutions pour lever les difficultés et obstacles des projets en suspens. L'Assemblée a ensuite discuté en groupe de ces contenus.

L'après-midi, l'Assemblée va discuter en plénière de l'évaluation complémentaire de la mise en œuvre des plans de développement socio-économique et du budget de l'État pour 2025 ; les résultats des premiers mois de 2026 ; le plan de développement 2026-2030 ; les pratiques d'épargne et les efforts de lutte contre le gaspillage en 2025 ; et les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs nationaux d'égalité des sexes. La séance sera retransmise en direct pour les électeurs et le public.

Selon le gouvernement, le Vietnam a atteint en 2025 la totalité de ses 15 indicateurs socio-économiques clés. La macroéconomie est restée stable, la croissance du PIB atteignant 8,02 %, figurant parmi les plus élevées de la région et du monde, portant l'économie à 514 milliards de dollars (32e rang mondial). L'inflation, le marché monétaire et les taux d'intérêt sont restés stables. La sécurité sociale a brillé en anticipant l'éradication de 334.000 logements temporaires et délabrés, en construisant 102.000 logements sociaux et en réduisant la pauvreté multidimensionnelle à 1,3 %.

Début 2026, malgré les évolutions complexes du contexte mondial, l'économie maintient sa dynamique positive. La croissance se poursuit avec un PIB estimé à 7,83 % (4 localités augmentant de plus de 10 %), un IPC en moyenne contrôlé à 3,51 %, des recettes budgétaires trimestrielles à 829,4 billions de dongs (+11,4 %), une attraction d'IDE de 5,4 milliards de dollars (+9,1 %) et un chiffre d'affaires total d'import-export de 249,5 milliards de dollars (+23 %).

Sur les missions centrales, le gouvernement a profondément assimilé la directive du secrétaire général et président To Lam n'acceptant pas une faible croissance, fermement déterminé à réaliser absolument l'objectif de croissance à "deux chiffres", selon l'esprit : "Choisir juste - Déployer vite - Agir jusqu'au bout - Mesurer par les résultats et en assumer la responsabilité directe".

Pour y parvenir, le gouvernement vise une hausse des recettes budgétaires de 10 %, des économies drastiques et la stabilité des taux d'emprunt et de prêt. Une percée émergera de la réduction des investissements dispersés, en coupant au moins 30 % des projets utilisant les budgets centraux et locaux pour 2026-2030, exigeant une évaluation socio-économique préalable. Les institutions favoriseront la "création de développement" via une révision législative, réduisant de 50 % les délais et coûts administratifs, et supprimant au moins 30 % des secteurs d'activité conditionnels et 100 % des conditions commerciales inutiles.

Sur les questions sociales, l'objectif est d'achever 108 écoles inter-niveaux frontalières d'ici le 30 août 2026 et que 100 % des hôpitaux publics et privés déploient des dossiers médicaux électroniques, sans papier. Enfin, 2026 sera "l'année d'amélioration des cadres de base", remplaçant fermement les responsables incompétents, se déchargeant et évitant leurs responsabilités. -VNA

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#première session de la 16e AN #Assemblée nationale #croissance à deux chiffres
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