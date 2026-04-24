Politique

La 16e AN adopte la Resolution sur le plan de développement socio-économique 2026-2030

Plusieurs résolutions majeures portant sur le plan quinquennal de développement socio-économique, le plan financier national et la gestion de la dette publique, ainsi que le programme d’investissement public à moyen terme pour la période 2026-2030 ont été adoptées lors de la séance de clôture de la première session de la 16e Assemblée nationale.

Lors de la séance. Photo : VNA
Lors de la séance. Photo : VNA


Hanoï (VNA) - L’Assemblée nationale de la 16e législature a tenu vendredi matin 24 avril, à Hanoï, sa séance de clôture en adoptant plusieurs résolutions majeures portant sur le plan quinquennal de développement socio-économique, le plan financier national et la gestion de la dette publique, ainsi que le programme d’investissement public à moyen terme pour la période 2026-2030.

Soutenue par l'unanimité des 494 députés présents, la Résolution sur le développement socio-économique 2026-2030 fixe pour objectif global le développement rapide et durable du pays. Le Vietnam vise une croissance annuelle moyenne du PIB d'au moins 10 %, associée à la stabilité macroéconomique, au contrôle de l'inflation et à l'amélioration du niveau de vie. Le but est de devenir d'ici 2030 un pays en développement doté d'une industrie moderne, à revenu intermédiaire de la tranche supérieure, et classé parmi les 30 premières économies mondiales. Ce plan promeut des institutions modernes, des infrastructures synchrones, tout en renforçant les sciences, l'innovation, la culture, l'environnement, la défense et la position internationale du pays.

Parmi les principaux objectifs figurent un PIB par habitant de 8.500 dollars en 2030, une progression annuelle de 11 à 12% de la production industrielle et un taux de localisation des industries clés de 40 à 45%. Le Vietnam ambitionne également d’intégrer le top 3 de l’ASEAN en matière de compétitivité industrielle. L’industrie manufacturière devrait représenter 28% du PIB d’ici 2030, tandis que les importations progresseraient de 12 à 13% par an. Le pays vise en outre, d’ici 2028, un environnement des affaires classé parmi les trois meilleurs de l’ASEAN et les 30 premiers au monde, tout en accueillant entre 45 et 50 millions de touristes internationaux. L’espérance de vie devrait atteindre 75,5 ans, le taux de main-d’œuvre qualifiée 35 à 40%, la pauvreté reculer de 1 à 1,5% par an et l’indice de développement humain s’établir à 0,8.

Les missions principales consistent à perfectionner les institutions, restructurer les secteurs, promouvoir les nouveaux modèles économiques, diversifier les chaînes d'approvisionnement, développer la culture vietnamienne, moderniser l'éducation et poursuivre une politique étrangère indépendante et multilatérale, tout en renouvelant la gouvernance pour réaliser cette croissance à deux chiffres.

Par ailleurs, avec 484 voix sur 485, les députés ont adopté le plan financier national pour 2026-2030. L'objectif est de bâtir des finances transparentes via une politique budgétaire proactive. Les recettes budgétaires totales s'élèveront à environ 16,4 millions de milliards de dongs (18 % du PIB en moyenne), dont 87 à 88 % de recettes intérieures et 53 à 54 % pour le budget central. Les dépenses totales s'établiront à 21,2 millions de milliards. Le déficit moyen sera d'environ 5 % du PIB (4,4 % au niveau central et 0,6 % au niveau local), garantissant la sécurité de la dette publique.

Enfin, approuvée par les 477 députés présents, la résolution sur l’investissement public à moyen terme vise à améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds publics afin de mobiliser davantage de capitaux privés et d’accélérer la modernisation des infrastructures. L'investissement public représentera 20 à 22 % de l'investissement social total, et les dépenses de développement atteindront 40 % du budget étatique. Le taux de décaissement devra dépasser 95 %, avec une réduction d'au moins 30 % du nombre de projets par rapport à la période 2021-2025. -VNA

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#Assemblée nationale #développement socio-économique
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