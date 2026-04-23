Hô Chi Minh-Ville renforce sa coopération avec les Pays-Bas

Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Hô Chi Minh-Ville souhaite et se tient prête à se coordonner pour promouvoir une coopération substantielle, permettant de développer en profondeur, avec efficacité et durabilité, les relations d’amitié entre la ville et ses partenaires néerlandais. Cette volonté vise à contribuer de manière concrète au Partenariat global Vietnam – Pays-Bas.



C’est ce qu’a affirmé Bui Minh Thanh, vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, lors de la cérémonie marquant la Fête nationale du Royaume des Pays-Bas (27 avril) et la Fête du Roi, célébrant l’anniversaire du roi Willem-Alexander (27 avril 1967 – 27 avril 2026). Cet événement a été organisé dans la soirée du 23 avril par le Consulat général des Pays-Bas à Hô Chi Minh-Ville.



En adressant ses félicitations à l’ambassadeur des Pays-Bas au Vietnam, Kees van Baar, à la consule générale à Hô Chi Minh-Ville, Raissa Marteaux, ainsi qu’au personnel diplomatique, Bui Minh Thanh s’est réjoui du développement positif des liens bilatéraux. Au cours des cinq dernières décennies, ces relations sont devenues un modèle de partenariat dynamique et pragmatique, marqué par de nombreux jalons importants, notamment l’élévation des liens au rang de Partenariat global en 2019.



Selon lui, Hô Chi Minh-Ville est fière d’être l’une des localités pionnières dans le déploiement de la coopération bilatérale. Actuellement, les Pays-Bas sont le premier investisseur de l’Union européenne dans la mégapole du Sud, avec un capital totalisant plus de 8,2 milliards de dollars. La ville entretient des liens d’amitié avec trois municipalités néerlandaises : Rotterdam, Eindhoven et Emmen. Ensemble, elles mettent en œuvre efficacement de multiples projets conjoints, notamment dans la recherche et le développement de ports maritimes et d’aéroports durables, ainsi que dans l’élaboration d’un plan global de lutte contre les inondations.



Appréciant hautement les contributions majeures du Consulat général et de Mme Raissa Marteaux, les autorités municipales se sont dites convaincues que le Partenariat global, tout comme la coopération décentralisée, continuera de se développer de manière dynamique.



Dans son discours, la consule générale a mis en évidence les profondes similitudes entre les deux nations, fondées sur une philosophie de créativité, le courage de s’exprimer et des expériences nourries par la tradition mais tournées vers l’avenir. Portée par une dynamique remarquable, Hô Chi Minh-Ville incarne parfaitement la convergence entre l’innovation néerlandaise et les aspirations du Vietnam.



Elle a souligné que ce partenariat repose sur des bases solides et un engagement mutuel. Premier partenaire commercial et investisseur européen du Vietnam, les Pays-Bas ont enregistré en 2025 des avancées importantes. Une délégation conduite par le ministre néerlandais du Commerce extérieur et de la Coopération au développement, composée de plus de 20 entreprises, a visité la ville pour explorer les opportunités dans les domaines portuaire et aéroportuaire. La coopération dans l’atténuation des inondations, l’innovation, l’éducation, l’agriculture et la culture s’est également intensifiée.



Dans un contexte mondial instable, la consule générale Raissa Marteaux a estimé que les deux peuples font preuve d’une grande capacité d’adaptation, en trouvant continuellement des solutions pour restructurer les chaînes d’approvisionnement, redéfinir les partenariats et intégrer les innovations technologiques. Saluant le processus de transformation du Vietnam et les ambitions de la ville, elle a assuré que les entreprises néerlandaises sont prêtes à accompagner et à renforcer cette coopération à long terme. – VNA

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