Économie

Chaînes d’approvisionnement : le Vietnam consolide sa position de hub stratégique

Sur la scène internationale, le Vietnam se distingue par trois atouts majeurs : sa stabilité politique et économique, sa capacité à étendre rapidement ses capacités de production et sa connectivité croissante.

Opérations de chargement et de déchargement de marchandises à l'exportation au port international de conteneurs de Hai Phong, ville de Cat Hai, à Hai Phong. Photo : VNA
Opérations de chargement et de déchargement de marchandises à l'exportation au port international de conteneurs de Hai Phong, ville de Cat Hai, à Hai Phong. Photo : VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Selon la communauté des producteurs nationaux et internationaux, le Vietnam accélère sa mutation pour s’affirmer comme l’un des centres d’approvisionnement les plus dynamiques et fiables de l’ASEAN.

Fort d’une capacité de production solide et d’une intégration économique toujours plus poussée, le pays s’impose désormais comme un maillon stratégique incontournable au sein des chaînes de valeur mondiales.

Sur la scène internationale, le Vietnam se distingue par trois atouts majeurs : sa stabilité politique et économique, sa capacité à étendre rapidement ses capacités de production et sa connectivité croissante. Autant de facteurs déterminants pour les investisseurs en quête de stratégies d’approvisionnement à long terme, capables de répondre à des volumes importants tout en respectant des standards techniques et qualitatifs de plus en plus exigeants.

Le directeur exécutif de la Chambre de commerce australienne au Vietnam (AusCham), Ewin Law, a souligné que dans le contexte actuel, le Vietnam bénéficie d’un intérêt croissant en tant que destination de sourcing potentiel. Selon lui, le commerce mondial ne se définit plus uniquement par la compétitivité des coûts, mais repose désormais sur l'adaptabilité, la fiabilité et la construction de partenariats stratégiques durables, domaines dans lesquels le Vietnam excelle.

Ewin Law a également analysé que le Vietnam s'était imposé comme l'un des pôles de production et d'approvisionnement les plus dynamiques de la région, grâce à sa croissance économique stable, à ses capacités d'exportation compétitives et à un système de fournisseurs de plus en plus professionnel. En particulier, les entreprises vietnamiennes font preuve d'une capacité de production flexible, répondant aux normes de qualité strictes des acheteurs internationaux et étant suffisamment compétitives.

Dans cette dynamique, AusCham réaffirme son engagement à accompagner les entreprises australiennes dans le développement de leurs activités au Vietnam, notamment en facilitant la mise en relation, la prospection de marché et l’identification de partenaires locaux, afin de diversifier leurs chaînes d’approvisionnement.

Cette attractivité est confirmée par James Liu, PDG de Global Sources, qui observe un engouement marqué de la part des marchés américain, européen et asiatique pour le marché vietnamien. Le succès du salon Global Sourcing Fair Vietnam 2026, qui se tient actuellement au Centre des foires et expositions de Saïgon (SECC), témoigne de cette confiance avec une fréquentation d'acheteurs VIP en hausse de 50 % par rapport à l'édition précédente. Fort de ce dynamisme, Global Sources prévoit de lancer, en octobre 2026, le Salon Vietnam International Sourcing (VISS) à Hong Kong, offrant ainsi une plateforme d'exposition exclusive aux fabricants vietnamiens durant les périodes de pointe des commandes mondiales.

Parallèlement aux initiatives du secteur privé, le soutien institutionnel joue un rôle clé dans cette expansion. Pham Dang Khanh, directeur général adjoint de Vinexad, souligne que les foires et salons professionnels constituent de véritables passerelles entre acheteurs et vendeurs, tout en agissant comme des catalyseurs de croissance et d’innovation grâce à un accès direct aux avancées technologiques.

Dans ce contexte, Hô Chi Minh-Ville s’affirme comme une plateforme d’approvisionnement stratégique en Asie du Sud-Est. Moteur économique du Vietnam, la métropole nourrit l’ambition de devenir une mégapole de rang international. Cette année, les autorités locales prévoient l’organisation de plus de 70 activités de promotion, aux niveaux national et international, afin de structurer des chaînes d’approvisionnement durables et résilientes. -VNA

#Chaînes d’approvisionnement #hub stratégique #Ewin Law #AusCham
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