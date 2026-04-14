Économie

Le Vietnam élargit son accès aux capitaux internationaux via la Bourse de Londres

Le Centre financier international du Vietnam à Hô Chi Minh-Ville (VIFC–HCMC) et la Banque commerciale par actions de développement de Hô Chi Minh-Ville-Ville (HDBank) se sont associés à la Bourse de Londres (LSE) afin d'élargir l'accès des entreprises vietnamiennes aux marchés financiers internationaux.

Accord de coopération entre le VIFC-HCMC et la Bourse de Londres visant à soutenir le développement du marché des capitaux au Centre financier international du Vietnam. Photo : VNA
Accord de coopération entre le VIFC-HCMC et la Bourse de Londres visant à soutenir le développement du marché des capitaux au Centre financier international du Vietnam. Photo : VNA


Hô Chi Minh-Ville, 14 avril (VNA) - Le Centre financier international du Vietnam à Hô Chi Minh-Ville (VIFC–HCMC) et la Banque commerciale par actions de développement de Hô Chi Minh-Ville-Ville (HDBank) se sont associés à la Bourse de Londres (LSE) afin d'élargir l'accès des entreprises vietnamiennes aux marchés financiers internationaux, marquant ainsi une étape importante dans l'intégration financière mondiale du pays.

Cette collaboration a été annoncée lors d'un forum d'investissement de haut niveau qui s'est tenu le 14 avril à Hô Chi Minh-Ville-Ville, où un pôle Fintech a également été inauguré.

S'exprimant lors du forum, le vice-président du Comité populaire municipal, Nguyen Cong Vinh, a qualifié cette initiative d'étape majeure dans le développement d'un écosystème fintech moderne. Il a souligné que la coopération avec la Bourse de Londres, l'une des principales places financières mondiales, renforcera la capacité du Vietnam à accéder aux capitaux internationaux, améliorera ses normes de gouvernance et promouvra la transparence conformément aux pratiques internationales.

Le nouveau pôle Fintech devrait servir de laboratoire d'expérimentation pour les modèles financiers innovants, favorisant la collaboration entre banques, investisseurs et entreprises, tout en aidant les entreprises vietnamiennes à accéder aux marchés internationaux.

Partageant cet avis, Dame Julia Hoggett, PDG de la Bourse de Londres, a souligné que le Vietnam s'affirme comme l'une des économies les plus dynamiques d'Asie, avec un potentiel croissant pour attirer les investissements internationaux. Elle a salué le rôle de HDBank dans le renforcement de la connectivité des marchés et l'accompagnement des entreprises dans l'accès aux opportunités de financement mondiales.

Lors du forum, HDBank et la Bourse de Londres ont signé un accord de coopération stratégique visant à établir un cadre à long terme pour soutenir les entreprises vietnamiennes dans leurs levées de fonds à l'étranger. Ce partenariat facilitera les opérations de financement transfrontalières, notamment les émissions d'actions et d'obligations à Londres, renforcera les liens avec les investisseurs institutionnels et promouvra des normes plus élevées en matière de gouvernance d'entreprise et de transparence.

Dans le cadre de cette coopération, HDBank a annoncé son intention d'émettre jusqu'à 300 millions de dollars d'obligations vertes internationales, une étape importante de sa stratégie de finance durable et de ses efforts de diversification des sources de financement à long terme.

Le président du conseil d'administration de HDBank, Kim Byoungho, a déclaré qu'au-delà de la mobilisation de capitaux, ce partenariat vise à aider les entreprises vietnamiennes à adopter les meilleures pratiques internationales en matière de gouvernance, de transparence et de développement durable. Grâce à la plateforme londonienne, HDBank entend établir un lien durable entre le marché financier vietnamien et les investisseurs internationaux, a-t-il ajouté.

Le forum a également été l'occasion de conclure des accords de coopération entre HDBank, la Bourse de Londres (LSE) et de grandes entreprises vietnamiennes telles que Hoa Sen, THACO et Phuc Sinh, axés sur la structuration du capital, le conseil en introduction en bourse et la mise en relation des investisseurs.

Par ailleurs, le VIFC-HCMC a signé un accord distinct avec la LSE afin de soutenir le développement du marché des capitaux vietnamien conformément aux normes internationales. HDBank s'est également associé à la Société financière internationale (SFI) pour promouvoir la finance durable et climatique, soutenir les petites et moyennes entreprises et développer le financement de la chaîne d'approvisionnement.

Dans le domaine technologique, la collaboration de HDBank avec Temenos permettra le déploiement de plateformes bancaires centrales de nouvelle génération, jetant ainsi les bases numériques d'une croissance et d'une innovation durables. - VNA

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#Bourse de Londres #Centre financier international du Vietnam à Hô Chi Minh-Ville
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