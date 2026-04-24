Économie

Vietnam-Argentine : accélération de la coopération en vue d’un accord avec le MERCOSUR

Le 24 avril, le ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce a annoncé la tenue d'une visioconférence entre la vice-ministre Phan Thi Thang et Fernando Brun, secrétaire d'État aux Relations économiques internationales d'Argentine. Cette rencontre a permis aux deux dirigeants de dresser le bilan de la coopération économique et commerciale bilatérale, mais également d'explorer de nouvelles pistes de partenariat pour 2026.

Lors de la réunion. Photo : ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce
Lors de la réunion. Photo : ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce

Hanoï (VNA) - La vice-ministre Phan Thi Thang a tenu une réunion en ligne avec Fernando Brun, secrétaire aux Relations économiques internationales du ministère argentin des Affaires étrangères, du Commerce international et du Culte, a-t-on appris, le 24 avril, du ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce. Lors de cette séance de travail, les deux hauts responsables ont passé en revue les progrès des relations de coopération économique et commerciale bilatérales, tout en identifiant de nouvelles opportunités de partenariat pour l'année 2026.

Selon le Département général des douanes du Vietnam, les échanges commerciaux entre le Vietnam et l’Argentine ont atteint 4,3 milliards de dollars en 2025, soit une progression de 4,1% sur un an.

La vice-ministre Phan Thi Thang a hautement apprécié le lancement des négociations de l'Accord commercial préférentiel (PTA) entre le Vietnam et le Marché commun du Sud (MERCOSUR), en décembre 2025. Elle a proposé à l'Argentine, en sa qualité de coordinateur du MERCOSUR pour ces discussions, de promouvoir activement ce processus afin de pouvoir conclure rapidement cet accord.

Elle a également fait le point sur la mise en œuvre des résultats de la huitième session du Comité intergouvernemental de coopération économique, commerciale, scientifique et technologique entre les deux pays, notamment l’achèvement d’un premier cycle de négociations sur un accord visant à éviter la double imposition, ainsi que les progrès liés à l’ouverture des marchés agricoles et à la propriété intellectuelle..

Afin de stimuler davantage les investissements commerciaux et les connexions interentreprises, Phan Thi Thang a invité la partie argentine à envoyer une délégation d'entreprises participer aux grandes activités de promotion du commerce, aux foires et aux expositions au Vietnam. Elle a particulièrement mis l'accent sur l'Exposition internationale de la chaîne d'approvisionnement des marchandises (Viet Nam International Sourcing) prévue en septembre 2026.

De son côté, Fernando Brun a affirmé que le Vietnam constituait un partenaire prioritaire dans la stratégie argentine vers l’Asie-Pacifique. Il a souligné l’intérêt de son pays pour l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP), ajoutant que Buenos Aires envisageait de déposer une candidature pour rejoindre l’accord. Il a salué les résultats de la huitième session du Comité intergouvernemental et a réaffirmé que l'Argentine se coordonnera étroitement avec le Vietnam pour faire aboutir rapidement les négociations du PTA avec le MERCOSUR.

En 2025, le chiffre d'affaires des échanges bilatéraux s'est établi à 4,27 milliards de dollars, en hausse de 4,1 %. Les exportations vietnamiennes vers l'Argentine ont atteint 876,74 millions de dollars, bondissant de 68,7 %, tandis que les importations se sont chiffrées à 3,39 milliards de dollars, enregistrant une baisse de 5,3 %. L'Argentine demeure le troisième partenaire commercial du Vietnam en Amérique latine.

Le Vietnam exporte principalement vers ce marché des téléphones, ordinateurs, produits électroniques, chaussures, machines, équipements et matières premières textiles. En retour, il importe surtout du maïs, des aliments pour animaux, du coton, du soja ainsi que des huiles animales et végétales.- VNA

source
#MERCOSUR #Vietnam – Argentine
Suivez VietnamPlus

Intégration internationale

Sur le même sujet

Voir plus

Le directeur général adjoint de la VNA Nguyen Tuan Hung (gauche) et Ren Weidong, rédacteur en chef adjoint de Xinhua. Photo: VNA

La VNA et Xinhua renforcent leur coopération en transformation numérique et technologies

La VNA et Xinhua renforcent leur coopération en transformation numérique, intelligence artificielle et technologies des médias, à l’occasion d’une visite de travail visant à intensifier les échanges d’informations et le partage d’expériences. Cette dynamique s’inscrit dans un contexte d’évolution rapide du secteur médiatique et de modernisation des agences de presse.

Photo d'illustration. Source: baochinhphu

Le Vietnam déploie un système de coordination administrative

La vice-Première ministre Pham Thi Thanh Tra a signé, le 23 avril, le télégramme officiel n°33/CĐ-TTg visant à accélérer le déploiement de procédures administratives et de services publics en ligne interconnectés, synchronisés, efficaces et continus.

Le vice-gouverneur de la BEV, Nguyen Ngoc Canh (droite), reçoit le président-directeur général d’IBK, Chang Min Young. Photo: BEV

Une nouvelle banque à capitaux 100 % étrangers s'implante au Vietnam

Selon la Banque d’État du Vietnam, l'autorisation accordée à IBK de créer une banque à capital entièrement étranger permet non seulement de diversifier le système des établissements de crédit, mais aussi de stimuler les flux de capitaux vers le secteur privé, en particulier pour les petites et moyennes entreprises (PME), moteurs essentiels de la croissance nationale.

Photo d'illustration: internet

La montée des entrepreneurs solo ?

Sans grand bureau, sans structure lourde, avec simplement un ordinateur et une connexion Internet, de plus en plus de jeunes lancent aujourd’hui leur propre activité. Pour la première fois, le gouvernement propose d’expérimenter ce modèle, où une seule personne peut gérer l’ensemble des opérations d’une entreprise grâce aux plates-formes numériques.

Séminaire intitulé "Promouvoir la production verte et l'exportation durable des marchandises vietnamiennes sur le marché malaisien" à Ho Chi Minh-Ville. Photo: VNA

Production verte et certification Halal : des priorités pour les exportations vietnamiennes vers le marché malaisien

Un séminaire intitulé "Promouvoir la production verte et l'exportation durable des marchandises vietnamiennes sur le marché malaisien", a été organisé le 23 avril à Ho Chi Minh-Ville, par le Centre de promotion du commerce et de l'investissement de Ho Chi Minh-Ville (ITPC), en collaboration avec le Consulat général de Malaisie dans la mégapole du Sud et l'Agence de promotion du commerce extérieur de la Malaisie (MATRADE).

Des kiosques dans le marché de la ville de Vinh (Centre). Photo: VNA

L’Assemblée nationale délibère sur le relèvement du seuil d’imposition

Les députés se sont accordés sur la nécessité de mettre en place un système fiscal plus flexible, transparent et équitable, capable de s’adapter aux fluctuations de la conjoncture économique, tout en réduisant la charge pesant sur les citoyens et les entreprises et en soutenant les objectifs de croissance.