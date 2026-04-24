Vietnam-Argentine : accélération de la coopération en vue d’un accord avec le MERCOSUR

Hanoï (VNA) - La vice-ministre Phan Thi Thang a tenu une réunion en ligne avec Fernando Brun, secrétaire aux Relations économiques internationales du ministère argentin des Affaires étrangères, du Commerce international et du Culte, a-t-on appris, le 24 avril, du ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce. Lors de cette séance de travail, les deux hauts responsables ont passé en revue les progrès des relations de coopération économique et commerciale bilatérales, tout en identifiant de nouvelles opportunités de partenariat pour l'année 2026.



Selon le Département général des douanes du Vietnam, les échanges commerciaux entre le Vietnam et l’Argentine ont atteint 4,3 milliards de dollars en 2025, soit une progression de 4,1% sur un an.



La vice-ministre Phan Thi Thang a hautement apprécié le lancement des négociations de l'Accord commercial préférentiel (PTA) entre le Vietnam et le Marché commun du Sud (MERCOSUR), en décembre 2025. Elle a proposé à l'Argentine, en sa qualité de coordinateur du MERCOSUR pour ces discussions, de promouvoir activement ce processus afin de pouvoir conclure rapidement cet accord.



Elle a également fait le point sur la mise en œuvre des résultats de la huitième session du Comité intergouvernemental de coopération économique, commerciale, scientifique et technologique entre les deux pays, notamment l’achèvement d’un premier cycle de négociations sur un accord visant à éviter la double imposition, ainsi que les progrès liés à l’ouverture des marchés agricoles et à la propriété intellectuelle..



Afin de stimuler davantage les investissements commerciaux et les connexions interentreprises, Phan Thi Thang a invité la partie argentine à envoyer une délégation d'entreprises participer aux grandes activités de promotion du commerce, aux foires et aux expositions au Vietnam. Elle a particulièrement mis l'accent sur l'Exposition internationale de la chaîne d'approvisionnement des marchandises (Viet Nam International Sourcing) prévue en septembre 2026.



De son côté, Fernando Brun a affirmé que le Vietnam constituait un partenaire prioritaire dans la stratégie argentine vers l’Asie-Pacifique. Il a souligné l’intérêt de son pays pour l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP), ajoutant que Buenos Aires envisageait de déposer une candidature pour rejoindre l’accord. Il a salué les résultats de la huitième session du Comité intergouvernemental et a réaffirmé que l'Argentine se coordonnera étroitement avec le Vietnam pour faire aboutir rapidement les négociations du PTA avec le MERCOSUR.



En 2025, le chiffre d'affaires des échanges bilatéraux s'est établi à 4,27 milliards de dollars, en hausse de 4,1 %. Les exportations vietnamiennes vers l'Argentine ont atteint 876,74 millions de dollars, bondissant de 68,7 %, tandis que les importations se sont chiffrées à 3,39 milliards de dollars, enregistrant une baisse de 5,3 %. L'Argentine demeure le troisième partenaire commercial du Vietnam en Amérique latine.



Le Vietnam exporte principalement vers ce marché des téléphones, ordinateurs, produits électroniques, chaussures, machines, équipements et matières premières textiles. En retour, il importe surtout du maïs, des aliments pour animaux, du coton, du soja ainsi que des huiles animales et végétales.- VNA

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