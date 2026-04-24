Le secrétaire général de l’ONU soutient la présidence vietnamienne de la Conférence d’examen du TNP

New York (VNA) - Le 23 avril, au siège de l’Organisation des Nations unies à New York, l’ambassadeur Do Hung Viet, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations unies, a eu une séance de travail avec António Guterres, secrétaire général de l'ONU sur les relations entre le Vietnam et l’ONU ainsi que sur les préparatifs de la 11e Conférence des Parties chargée d’examiner le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP) en 2026.

Au cours de la rencontre, António Guterres a souligné que la situation politique et sécuritaire internationale demeurait particulièrement complexe, posant de nombreux défis aux mécanismes de désarmement et de non-prolifération nucléaire. Il a réaffirmé son soutien au Vietnam et à l’ambassadeur Do Hung Viet dans leurs fonctions à la tête de cette conférence, tout en exprimant sa confiance quant à l’aboutissement de résultats positifs susceptibles de contribuer au maintien de la paix et de la sécurité internationales.

Le secrétaire général a également salué le rôle et les contributions du Vietnam en faveur du multilatéralisme, se déclarant favorable à un renforcement de la coopération entre l’ONU et le Vietnam, notamment dans les domaines du développement durable et du traitement des grands enjeux mondiaux.

En sa qualité de président désigné de la 11e Conférence d'examen du TNP, l’ambassadeur Do Hung Viet a remercié le Secrétariat de l’ONU pour sa coopération et son soutien actif au cours des derniers mois. Il a souligné l’importance majeure de cette conférence et exprimé le souhait de continuer à bénéficier de l’appui personnel du secrétaire général afin de favoriser l’obtention d’un consensus entre les États participants.

À cette occasion, le diplomate vietnamien a également remercié António Guterres pour le message de félicitations adressé au secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, ainsi qu’au Premier ministre Le Minh Hung, récemment élus par l’Assemblée nationale du Vietnam pour le mandat 2026-2031.

L’ambassadeur a affirmé que le Vietnam attachait une grande importance à la coopération et au soutien de l’ONU dans son processus de développement et d’intégration internationale. Il a également exprimé le souhait de voir les deux parties renforcer davantage leur coopération dans l’ensemble des piliers, notamment la paix et la sécurité, le développement durable ainsi que la promotion des droits de l’homme.

Entré en vigueur en 1970, le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires compte aujourd’hui 191 États parties. Il repose sur trois piliers principaux : le désarmement nucléaire, la non-prolifération et l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire

La conférence d’examen du TNP est organisée tous les cinq ans afin d’évaluer la mise en œuvre du traité. La 11e édition doit se tenir du 27 avril au 22 mai au siège des Nations unies à New York. À la suite du consensus des États parties au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires en faveur de la candidature proposée par le Mouvement des non-alignés, le Vietnam assumera la présidence de la 11e Conférence d’examen du TNP. -VNA