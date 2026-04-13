Politique

Le Vietnam souligne l'importance du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires pour la sécurité mondiale

Lors d'un séminaire international à Vienne, l'ambassadeur du Vietnam en Autriche, Vu Le Thai Hoang a insisté sur la nécessité de renforcer la confiance entre les États membres et de maintenir un équilibre entre les trois piliers du Traité : la non-prolifération, le désarmement et l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire.

L'ambassadeur du Vietnam en Autriche, Vu Le Thai Hoang (premier de droite) au séminaire international à Vienne. Photo: VNA
L'ambassadeur du Vietnam en Autriche, Vu Le Thai Hoang (premier de droite) au séminaire international à Vienne. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – L'ambassadeur du Vietnam en Autriche, Vu Le Thai Hoang, a participé à un séminaire international sur le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP) à Vienne, réaffirmant que le TNP demeure le fondement de l'architecture de sécurité internationale.
Cet événement, qui s'est tenu le 10 avril, a réuni de nombreux représentants des États membres, des organisations internationales et des experts. Co-organisé par les missions de l'Autriche, du Kazakhstan et de la Suisse, il a servi de plateforme de discussion en amont de la 11e Conférence d'examen du TNP, prévue fin avril à New York.
S’exprimant au séminaire, Vu Le Thai Hoang a insisté sur la nécessité de renforcer la confiance entre les États membres et de maintenir un équilibre entre les trois piliers du Traité : la non-prolifération, le désarmement et l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire.
Il a souligné que le principe du consensus est essentiel pour garantir la légitimité et l'efficacité de la conférence, et a appelé les pays à faire preuve de flexibilité et d'esprit constructif afin d'obtenir des résultats concrets.
Concernant les objectifs spécifiques, l'ambassadeur a souligné la nécessité de promouvoir des mesures concrètes en matière de désarmement, d'accroître la transparence, de renforcer la confiance et de réduire les risques nucléaires.
En matière de non-prolifération, il a appelé à préserver le rôle des mécanismes de garanties tout en assurant le droit des États d'accéder à la technologie nucléaire à des fins pacifiques, sous réserve du respect des normes de sûreté, de sécurité et de non-prolifération.
Il a également proposé d'améliorer l'efficacité du cycle d'examen, les méthodes de travail et de renforcer la responsabilisation dans la mise en œuvre des engagements.
L’ambassadeur vietnamien a notamment invité les pays participants à rejoindre la Conférence d'examen du TNP de 2026 avec un esprit ouvert, flexible et constructif. Il a insisté sur le rôle et les responsabilités des États dotés d'armes nucléaires, en particulier des cinq membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, quant au respect de leurs engagements, à la promotion du dialogue et à la recherche d'un consensus général.
En tant que président de la 11e Conférence d'examen du TNP, le Vietnam est prêt à collaborer étroitement avec tous les États membres, en promouvant un processus de consultation global, transparent et inclusif afin de garantir un résultat positif et de renforcer le rôle du TNP dans la paix et la sécurité internationales, a-t-il déclaré.
Au cours des discussions, les participants ont partagé l'avis que le contexte international actuel pose des défis importants au système de non-prolifération nucléaire et de contrôle des armements. Parmi les problèmes soulevés figuraient le déclin de la confiance mutuelle, la montée des tensions géopolitiques et l'émergence de risques pour la sûreté et la sécurité des installations nucléaires.
De nombreux participants ont souligné l'importance particulière de la Conférence d'examen du TNP de 2026, qui exige des nations qu'elles promeuvent le dialogue, renforcent la coopération et œuvrent à l'élaboration d'un document final équilibré, substantiel et réalisable.
Ils ont souligné le rôle central de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) dans la promotion de l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire, la garantie de la sûreté et de la sécurité nucléaires et la pleine mise en œuvre des mécanismes de garanties afin de renforcer la confiance entre les nations.
Le séminaire a également mis en lumière la nécessité d'une coopération technique accrue pour aider les pays en développement à accéder à la technologie nucléaire à des fins pacifiques. -VNA

#non-prolifération des armes nucléaires
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