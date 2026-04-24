Économie

La VNA et Xinhua renforcent leur coopération en transformation numérique et technologies

La VNA et Xinhua renforcent leur coopération en transformation numérique, intelligence artificielle et technologies des médias, à l’occasion d’une visite de travail visant à intensifier les échanges d’informations et le partage d’expériences. Cette dynamique s’inscrit dans un contexte d’évolution rapide du secteur médiatique et de modernisation des agences de presse.

Le directeur général adjoint de la VNA Nguyen Tuan Hung (gauche) et Ren Weidong, rédacteur en chef adjoint de Xinhua. Photo: VNA
Le directeur général adjoint de la VNA Nguyen Tuan Hung (gauche) et Ren Weidong, rédacteur en chef adjoint de Xinhua. Photo: VNA

Pékin (VNA) - Une délégation de l'Agence vietnamien d'information (VNA), conduite par Nguyen Tuan Hung, son directeur général adjoint, a effectué du 20 au 24 avril une visite de travail auprès de Xinhua et de plusieurs organes de presse chinois, afin de renforcer la coopération en matière de transformation numérique, d'application de technologies, d’intelligence artificielle (IA), d’échanges d’information dans le secteur des médias.

Lors de son entretien avec Ren Weidong, rédacteur en chef adjoint de Xinhua, Nguyen Tuan Hung a affirmé que les deux parties avaient maintenu des échanges d’informations et mis en œuvre plusieurs actions de coopération, notamment une coordination efficace dans la couverture des visites de haut niveau entre les deux pays.

Saluant les résultats de Xinhua dans l’application du big data et de l’IA, Nguyen Tuan Hung a indiqué que, face aux évolutions rapides des technologies et des médias, la VNA accélère sa transformation numérique sur l’ensemble de la chaîne de production et de diffusion de l’information, tout en intégrant progressivement l’IA dans ses activités journalistiques. Il a exprimé le souhait de bénéficier de l’expérience de Xinhua et de renforcer davantage la coopération entre les deux agences.

De son côté, Ren Weidong a jugé nécessaire de renforcer les échanges d’informations et le partage d’expériences dans les domaines de la transformation numérique, des technologies et de l’IA. Se disant en phase avec les propositions vietnamiennes, il a affirmé que Xinhua était prête à approfondir cette coopération afin de soutenir le développement des deux agences et de consolider leurs relations substantielles.

Lors d’une séance de travail avec le Département technique de Xinhua, les deux parties ont échangé sur l’organisation du système de production d’information, l’intégration des plateformes de contenus, vidéo et données, la gestion et la normalisation des données journalistiques, notamment les métadonnées et la classification, ainsi que l’application de l’IA dans les processus éditoriaux. Les discussions ont également porté sur les systèmes de collecte et d’analyse des informations issues des réseaux sociaux et des médias numériques, les modèles de stockage et de sécurisation des données ainsi que les infrastructures et outils technologiques destinés à améliorer l’efficacité globale du système d’information.

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La délégation de la VNA travaille avec des représentants du Nanfang Daily à Guangzhou. Photo: VNA

Dans le cadre de cette visite, la délégation de la VNA a également travaillé avec l’ambassade du Vietnam en China et rencontré des représentants de China Daily à Beijing ainsi que du Nanfang Daily à Guangzhou pour échanger sur les nouveaux formats médiatiques, la diffusion sur les réseaux sociaux, l’économie de la presse et les perspectives de coopération.

La délégation a en outre visité plusieurs centres technologiques et sites historiques à Guangzhou.-VNA

#VNA #Xinhua #transformation numérique et technologies
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