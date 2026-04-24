Hanoï et Hô Chi Minh-Ville dans le top 5 mondial des villes à la croissance la plus rapide

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Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Hanoï et Hô Chi Minh-Ville figurent parmi les cinq centres urbains à la croissance la plus rapide au monde, selon le classement Growth Hubs Index récemment publié par Savills. Cette reconnaissance souligne le rôle croissant du Vietnam dans les chaînes de valeur régionales et mondiales, porté par de solides atouts structurels et un développement urbain accéléré.

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Le Vietnam se distingue par ses atouts structurels

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L’indice, qui analyse 245 villes à travers le monde, identifie l’Asie comme le principal moteur de la croissance urbaine mondiale dans la prochaine décennie, grâce à des facteurs structurels favorables tels qu’une population jeune, une urbanisation rapide et la reconfiguration des chaînes de production mondiales.

Dans ce contexte, le Vietnam se démarque nettement : Hô Chi Minh-Ville se classe au deuxième rang mondial, tandis que Hanoï occupe la cinquième place en termes de potentiel de croissance. La présence simultanée de ces deux mégapoles dans le haut du classement illustre non seulement un fort dynamisme économique, mais aussi l’intégration progressive du pays dans les chaînes de valeur régionales.

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Chris Marriott, PDG de Savills Asie du Sud-Est, a souligné que la jeunesse de la population constitue un puissant moteur pour les économies régionales. Une main-d'œuvre abondante, une consommation croissante et une urbanisation accélérée stimulent la demande dans divers segments immobiliers, allant de l'industrie et de la logistique au résidentiel et aux projets à usage mixte.

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Par ailleurs, la stratégie « Chine + 1 » continue d’accélérer la relocalisation des activités manufacturières vers les marchés émergents, le Vietnam s’imposant comme une destination privilégiée. L’afflux soutenu d’investissements directs étrangers (IDE) renforce non seulement le secteur manufacturier, mais génère également des retombées positives sur le marché immobilier, notamment à Hô Chi Minh-Ville et à Hanoï, principaux pôles d’infrastructures, de main-d’œuvre et de consommation du pays.

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Savills a toutefois mis en garde contre le risque que la croissance rapide ne garantisse pas à elle seule l'attractivité à long terme. Les rapports de l'« Indice des villes résilientes » indiquent que les grandes métropoles mondiales telles que New York, Tokyo, Londres et Séoul partagent la capacité de concilier expansion économique et qualité de vie, tout en investissant continuellement pour renforcer leur compétitivité globale.

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De plus en plus, la résilience n'est plus un concept théorique, mais un critère pratique d'évaluation des villes. Elle englobe les fondements économiques, les écosystèmes technologiques, les normes environnementales, sociales et de gouvernance (ESG), ainsi que la qualité du cadre de vie. Surtout, la mise en œuvre effective des stratégies de développement s'impose comme un facteur clé.

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Neil MacGregor, PDG de Savills Vietnam, a souligné que le Vietnam possède tous les atouts pour maintenir une forte croissance, des infrastructures aux investissements étrangers en passant par la demande intérieure. Il a noté que les marchés capables de concrétiser leurs projets seront ceux qui sauront saisir les opportunités.





Infrastructures : un levier pour transformer la croissance en résilience

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Alors que la résilience devient un critère essentiel pour les grandes métropoles mondiales, les infrastructures apparaissent comme un levier fondamental permettant au Vietnam de transformer son potentiel de croissance en développement durable.

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Une vague massive d'investissements publics remodèle progressivement la structure du marché. Avec près de 234 projets d'infrastructure en cours, représentant un investissement total estimé à environ 3,4 quadrillions de dongs (plus de 129 milliards de dollars), des ouvrages majeurs tels que l'aéroport international de Long Thanh, les métros de Hanoï et d'Hô Chi Minh-Ville, et plus de 380 km de tronçons récemment mis en service sur l'autoroute Nord-Sud, créent de nouveaux corridors de développement économique.

Au-delà de l’amélioration de la connectivité, ces infrastructures redessinent également l’espace urbain et les flux d’investissement. Les zones périphériques de Hanoï et d’Hô Chi Minh-Ville émergent progressivement comme de nouveaux pôles de croissance, tandis que l’immobilier industriel bénéficie directement du développement d’écosystèmes intégrés de production et de logistique.

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Il convient de noter que l’impact des infrastructures dépasse le seul cadre des « infrastructures matérielles ». Des facteurs tels que la qualité de vie, l’environnement, l’éducation et la santé, souvent qualifiés d’« infrastructures immatérielles », influencent de plus en plus les décisions des entreprises et des talents hautement qualifiés. Ces éléments deviennent ainsi des composantes essentielles de la compétitivité à long terme des villes.

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Dans un contexte de déplacement continu des centres de croissance mondiaux vers l'Asie, le Vietnam vise une croissance économique à deux chiffres, reposant sur deux piliers essentiels : l'investissement dans les infrastructures et les flux d'IDE. Toutefois, comme le soulignent les experts, le facteur déterminant ne réside pas seulement dans l’ampleur des investissements, mais aussi dans leur efficacité de mise en œuvre, notamment les délais de réalisation, le cadre juridique et l’environnement financier.

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À long terme, grâce à une base économique stable, des flux d’IDE soutenus et une urbanisation rapide, les perspectives du marché restent très positives.-VNA

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