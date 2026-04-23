Économie

Une avancée stratégique : le pamplemousse vietnamien réussit son entrée en Australie

Les premiers pamplemousses vietnamiens ont été officiellement mis en vente le 23 avril au matin sur le marché de gros de Sydney, le principal hub d’approvisionnement de la ville.

Ly Hoang Duy, président du groupe 4 Ways Fresh, importateur et distributeur de fruits vietnamiens en Australie. Photo: VNA
Ly Hoang Duy, président du groupe 4 Ways Fresh, importateur et distributeur de fruits vietnamiens en Australie. Photo: VNA

Sydney (VNA) - Les premiers pamplemousses vietnamiens ont été officiellement mis en vente le 23 avril au matin sur le marché de gros de Sydney, le principal hub d’approvisionnement de la ville. Cette entrée marque une avancée notable dans la stratégie d’expansion des produits agricoles vietnamiens vers le marché parmi les plus exigeants au monde.

Au-delà de la simple introduction d’un nouveau fruit, cet événement illustre un processus de longue haleine, marqué par des efforts soutenus pour répondre aux normes rigoureuses d’un des marchés les plus stricts au monde. Il témoigne également de la détermination du secteur agricole vietnamien à améliorer la qualité de ses produits et à renforcer sa présence sur la scène internationale.

Selon Ly Hoang Duy, président du groupe 4 Ways Fresh, importateur et distributeur de fruits vietnamiens en Australie, le premier lot, d’un volume de 940 kg de pamplemousses à peau verte, a été acheminé par voie aérienne à des fins de lancement commercial. L’entreprise prévoit, dans une phase ultérieure, de recourir au transport maritime, avec des volumes estimés à environ 20 tonnes par semaine.

Pour répondre aux exigences rigoureuses de l’Australie en matière de quarantaine et de fraîcheur, les autorités des deux pays ont étroitement coordonné leurs actions avec les entreprises concernées. Avec l’appui technique de l’Organisation des Nations unies pour le développement industriel (ONUDI), des partenaires comme Blue Ocean (Vietnam) et 4 Ways Fresh ont mis en place des protocoles conformes aux standards internationaux, notamment pour le traitement des maladies, des insectes et des agents microbiologiques. Le dédouanement réussi de ce premier envoi, à l’issue de contrôles particulièrement stricts, ouvre ainsi la voie à une montée en puissance des exportations.

Le marché australien, dont la saison locale du pamplemousse s’étend de février à juin, présente des opportunités en dehors de cette période, actuellement couvertes principalement par des importations en provenance des États-Unis. Dans ce contexte, le pamplemousse vietnamien bénéficie d’avantages comparatifs, notamment en termes de qualité et de délais de transport, susceptibles de renforcer sa compétitivité et d’ouvrir des perspectives vers d’autres marchés.

Trân Thi Thanh My, vice-consule générale du Vietnam et cheffe du Service commercial du Vietnam en Australie, a souligné que cet événement constituait une avancée majeure, l’Australie étant reconnue pour ses normes strictes en matière de biosécurité. Elle a indiqué que l’accès à ce marché reflète la réussite des démarches scientifiques, techniques et diplomatiques entreprises pour satisfaire aux exigences phytosanitaires, contribuant ainsi à valoriser la marque des produits agricoles vietnamiens.

Sur place, l’accueil des consommateurs s’est révélé particulièrement encourageant. Professionnels et distributeurs ont salué l’aspect visuel du produit, sa saveur douce et sa fraîcheur, estimant qu’il présente un fort potentiel commercial, notamment auprès des communautés asiatiques.

L’arrivée du pamplemousse vietnamien sur le marché australien illustre la capacité du Vietnam à se conformer aux standards internationaux les plus élevés et à renforcer progressivement sa place dans les chaînes de valeur mondiales, dans un contexte de concurrence accrue et d’intégration économique approfondie.-VNA

source
#pamplemousse #Australie #exportation
Suivez VietnamPlus

Intégration internationale

Sur le même sujet

Voir plus

Séminaire intitulé "Promouvoir la production verte et l'exportation durable des marchandises vietnamiennes sur le marché malaisien" à Ho Chi Minh-Ville. Photo: VNA

Production verte et certification Halal : des priorités pour les exportations vietnamiennes vers le marché malaisien

Un séminaire intitulé "Promouvoir la production verte et l'exportation durable des marchandises vietnamiennes sur le marché malaisien", a été organisé le 23 avril à Ho Chi Minh-Ville, par le Centre de promotion du commerce et de l'investissement de Ho Chi Minh-Ville (ITPC), en collaboration avec le Consulat général de Malaisie dans la mégapole du Sud et l'Agence de promotion du commerce extérieur de la Malaisie (MATRADE).

Des kiosques dans le marché de la ville de Vinh (Centre). Photo: VNA

L’Assemblée nationale délibère sur le relèvement du seuil d’imposition

Les députés se sont accordés sur la nécessité de mettre en place un système fiscal plus flexible, transparent et équitable, capable de s’adapter aux fluctuations de la conjoncture économique, tout en réduisant la charge pesant sur les citoyens et les entreprises et en soutenant les objectifs de croissance.

Production dans une usine. Photo: VNA

Des exposants vietnamien présents au salon Hannover Messe 2026

Près de 20 entreprises vietnamiennes spécialisées dans la mécanique, l’automatisation, la fabrication de moules et l’industrie de soutien ont participé au salon Hannover Messe 2026, avec l’objectif de trouver de nouveaux partenaires, promouvoir l'industrie manufacturière du Vietnam et suivre les grandes tendances technologiques mondiales.

Le coup d’envoi du projet de parc éolien Quang Ninh 1 est donné le 23 avril dans le quartier de Hoanh Bo, province de Quang Ninh. Photo: VNA

Transition énergétique : Quang Ninh lance son premier parc éolien

Représentant un investissement total de près de 7.300 milliards de dôngs (277 millions de dollars), le parc éolien Quang Ninh 1, d’une puissance de 200 MW, sera dotée de 32 turbines modernes et d’un système de réseau électrique synchrone. Prévue pour une mise en service en 2028, le parc devrait injecter environ 600 millions de kWh d’électricité propre chaque année dans le réseau national.

Des entreprises vietnamienne et cambodgienne signent un mémorandum de coopération lors d'une discussion thématique sur les opportunités de coopération et d'investissement dans le secteur de la santé. Photo : VNA

Le Vietnam et le Cambodge veulent renforcer leur coopération économique

Un responsable cambodgien a souligné l’ouverture de son pays aux entreprises vietnamiennes, les invitant à accroître leurs investissements dans la transformation numérique, les énergies renouvelables, l’agroalimentaire de pointe et les services, et à bâtir ensemble des partenariats durables pour un développement et une prospérité partagés.

L’événement se tient pendant sept jours, du 22 au 28 avril 2026. Photo: VNA

Une foire au cœur des festivités des rois Hung

L’événement se tient pendant sept jours, du 22 au 28 avril 2026, et constitue une activité majeure au service des festivités du culte des rois Hung – Fête des Temples des rois Hung et de la Semaine de la culture et du tourisme de la Terre ancestrale 2026.

20 types de bases de données nationales

20 types de bases de données nationales

La décision n° 11/2026/QD-TTg du 28 mars 2026 du Premier ministre promulgue la liste des bases de données nationales. Celle-ci comprend 20 types de bases de données nationales.

Photo: VNA

Forte mobilisation des moyens de transport pour le pic de déplacements des jours fériés

Face à une forte hausse attendue de la demande de déplacements à l’occasion des fêtes du 30 avril et du 1er mai ainsi que de la commémoration des rois Hùng, le Vietnam mobilise l’ensemble de ses moyens de transport pour faire face à une forte affluence, avec pour objectif d’assurer des déplacements fluides, sûrs et bien organisés à l’échelle nationale.

Photo: VNA

Vietnam Airlines renforce ses vols Hanoï-Moscou à partir de juillet

Face à la forte reprise des échanges entre le Vietnam et la Russie, Vietnam Airlines renforce sa liaison entre Hanoï et Moscou en augmentant la fréquence des vols dès juillet, illustrant la dynamique de croissance du trafic aérien et la volonté d’élargir la connectivité internationale du pays.