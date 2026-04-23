Une avancée stratégique : le pamplemousse vietnamien réussit son entrée en Australie

Sydney (VNA) - Les premiers pamplemousses vietnamiens ont été officiellement mis en vente le 23 avril au matin sur le marché de gros de Sydney, le principal hub d’approvisionnement de la ville. Cette entrée marque une avancée notable dans la stratégie d’expansion des produits agricoles vietnamiens vers le marché parmi les plus exigeants au monde.

Au-delà de la simple introduction d’un nouveau fruit, cet événement illustre un processus de longue haleine, marqué par des efforts soutenus pour répondre aux normes rigoureuses d’un des marchés les plus stricts au monde. Il témoigne également de la détermination du secteur agricole vietnamien à améliorer la qualité de ses produits et à renforcer sa présence sur la scène internationale.

Selon Ly Hoang Duy, président du groupe 4 Ways Fresh, importateur et distributeur de fruits vietnamiens en Australie, le premier lot, d’un volume de 940 kg de pamplemousses à peau verte, a été acheminé par voie aérienne à des fins de lancement commercial. L’entreprise prévoit, dans une phase ultérieure, de recourir au transport maritime, avec des volumes estimés à environ 20 tonnes par semaine.

Pour répondre aux exigences rigoureuses de l’Australie en matière de quarantaine et de fraîcheur, les autorités des deux pays ont étroitement coordonné leurs actions avec les entreprises concernées. Avec l’appui technique de l’Organisation des Nations unies pour le développement industriel (ONUDI), des partenaires comme Blue Ocean (Vietnam) et 4 Ways Fresh ont mis en place des protocoles conformes aux standards internationaux, notamment pour le traitement des maladies, des insectes et des agents microbiologiques. Le dédouanement réussi de ce premier envoi, à l’issue de contrôles particulièrement stricts, ouvre ainsi la voie à une montée en puissance des exportations.

Le marché australien, dont la saison locale du pamplemousse s’étend de février à juin, présente des opportunités en dehors de cette période, actuellement couvertes principalement par des importations en provenance des États-Unis. Dans ce contexte, le pamplemousse vietnamien bénéficie d’avantages comparatifs, notamment en termes de qualité et de délais de transport, susceptibles de renforcer sa compétitivité et d’ouvrir des perspectives vers d’autres marchés.

Trân Thi Thanh My, vice-consule générale du Vietnam et cheffe du Service commercial du Vietnam en Australie, a souligné que cet événement constituait une avancée majeure, l’Australie étant reconnue pour ses normes strictes en matière de biosécurité. Elle a indiqué que l’accès à ce marché reflète la réussite des démarches scientifiques, techniques et diplomatiques entreprises pour satisfaire aux exigences phytosanitaires, contribuant ainsi à valoriser la marque des produits agricoles vietnamiens.

Sur place, l’accueil des consommateurs s’est révélé particulièrement encourageant. Professionnels et distributeurs ont salué l’aspect visuel du produit, sa saveur douce et sa fraîcheur, estimant qu’il présente un fort potentiel commercial, notamment auprès des communautés asiatiques.

L’arrivée du pamplemousse vietnamien sur le marché australien illustre la capacité du Vietnam à se conformer aux standards internationaux les plus élevés et à renforcer progressivement sa place dans les chaînes de valeur mondiales, dans un contexte de concurrence accrue et d’intégration économique approfondie.-VNA

​