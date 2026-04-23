Économie

Le pamplemousse vietnamien à la conquête de l'Australie : un nouveau jalon pour l'export

La mise à jour, le 10 avril 2026, du système de conditions d'importation de biosécurité (BICON) par le ministère australien de l'Agriculture, de la Pêche et des Forêts constitue le socle juridique indispensable dans le processus d’accès du pamplemousse vietnamien à ce marché exigeant.

Dong Thap dispose actuellement environ 4 364 hectares consacrés à la culture du pamplemousse, avec une production annuelle dépassant 65.000 tonnes. Photo: VNA
Dong Thap dispose actuellement environ 4 364 hectares consacrés à la culture du pamplemousse, avec une production annuelle dépassant 65.000 tonnes. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le secteur agricole vietnamien vient de franchir une étape majeure avec l'annonce officielle par l'Australie des conditions d'importation du pamplemousse en provenance du Vietnam. Cet événement marque non seulement la conclusion de négociations techniques de longue haleine, mais ouvre également de vastes perspectives pour ce produit phare sur l'un des marchés les plus exigeants au monde, renforçant ainsi la position des produits agricoles vietnamiens sur la scène internationale.

La mise à jour, le 10 avril 2026, du système de conditions d'importation de biosécurité (BICON) par le ministère australien de l'Agriculture, de la Pêche et des Forêts constitue le socle juridique indispensable dans le processus d’accès du pamplemousse vietnamien à ce marché exigeant.

Selon le Département de la production végétale et de la protection des végétaux du ministère de l'Agriculture et de l'Environnement, cette validation confirme que l'évaluation des risques et les exigences techniques entre les deux pays sont désormais harmonisées, permettant ainsi le lancement effectif des expéditions.

Quelques jours plus tard, le 13 avril, la province de Dong Thap, en coordination avec la société d’import-export Blue Ocean, a organisé une cérémonie marquant l’expédition du premier lot de pamplemousses vers l’Australie. Cet envoi initial illustre la capacité du secteur agricole vietnamien à répondre aux exigences phytosanitaires du pays importateur, tout en contribuant à promouvoir l’image des produits vietnamiens à l’étranger.

Selon le Service provincial de l’Agriculture et de l’Environnement, Dong Thap dispose actuellement environ 4 364 hectares consacrés à la culture du pamplemousse, avec une production annuelle dépassant 65.000 tonnes. Quelque 23 zones de culture dans la province a été certifiées, correspondant à 31 codes et pour une superficie totale de 470,85 hectares.

Sur ce total, 16 zones (22 codes) sont déjà destinées à l'exportation vers les États-Unis et la République de Corée, couvrant 249,4 hectares. Ceci constitue un atout majeur pour la province afin de conquérir le marché australien.
Afin d’assurer un développement durable de cette filière, les autorités locales poursuivent la réorganisation de la production, en mettant l’accent sur la qualité, la sécurité des produits et la traçabilité.

Elles encouragent également l’application de nouvelles techniques pour améliorer la valeur des produits et répondre aux attentes des marchés internationaux. Dans ce cadre, la coopération entre entreprises et producteurs est considérée comme essentielle pour garantir des débouchés stables et renforcer les liens au sein de la chaîne de production.

Le docteur Huynh Tan Dat, directeur du Département de la production et de la protection des plantes, a souligné que l’accès au marché australien exige une préparation minutieuse, depuis la mise en place de zones de culture standardisées jusqu'à la perfection des procédures de quarantaine et de transformation après récolte. C'est également une opportunité pour la filière du pamplemousse d'améliorer sa production et de se conformer aux normes internationales, a-t-il ajouté.

Il recommande aux localités et aux entreprises approfondir leur connaissance des exigences techniques, en se concentrant sur la gestion des codes de zone de production, des installations d'emballage et des protocoles de traitement après récolte. La coordination étroite avec les organismes de quarantaine est jugée essentielle à chaque étape, de la récolte au transport, afin de minimiser les risques et de garantir la qualité des lots de produits.

Au-delà de l’Australie, le pamplemousse confirme sa place stratégique. En 2025, la superficie totale consacrée à cette culture au niveau national a dépassé les 100 000 hectares, soit le double de celle de 2015, pour une production atteignant près d'un million de tonnes.

Les variétés telles que le pamplemousse à peau verte ou le pamplemousse "Nam Roi" sont désormais les fers de lance de cette expansion. Après avoir réussi son entrée en Nouvelle-Zélande fin 2022 et en République de Corée en 2024, l'arrivée du pamplemousse vietnamien en Australie témoigne de la montée en puissance de la compétitivité et de la qualité de l'agriculture du Vietnam à l'échelle mondiale. -VNA

#pamplemousse #Australie
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