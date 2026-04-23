Table ronde sur la coopération économique Vietnam- République de Corée

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Hanoï (VNA)l – Dans le cadre de la visite d’État au Vietnam du président de la République de Corée Lee Jae Myung et de son épouse, le Premier ministre Lê Minh Hung et le président Lee Jae Myung ont coprésidé le 23 avril après-midi à Hanoï, une table ronde sur la coopération économique, commerciale et d’investissement entre le Vietnam et la République de Corée.

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Lors de la table ronde. Photo : VNA

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Cet événement s’inscrivait dans le cadre du Forum économique Vietnam – République de Corée, avec la participation de dirigeants de ministères et d’organismes des deux pays, ainsi que de représentants de 26 grands groupes et entreprises opérant dans des secteurs clés tels que l’énergie, la finance, la technologie, l’électronique, les télécommunications, l’industrie manufacturière, la construction, les infrastructures, le commerce, le tourisme et l’aviation.

Dans son allocution, le Premier ministre Lê Minh Hung a souligné que cette rencontre constitue non seulement un échange, mais aussi un espace de dialogue direct, substantiel et de haut niveau entre les gouvernements et les communautés d’entreprises des deux pays. Il a indiqué qu’il s’agissait d’une occasion importante de dresser le bilan du chemin parcouru et de définir de nouvelles orientations stratégiques pour porter la coopération économique bilatérale à un niveau supérieur.

Reposant sur plus de trois décennies de relations solides, la coopération économique et commerciale demeure le pilier central des relations bilatérales. La République de Corée est actuellement le premier investisseur au Vietnam, son troisième partenaire commercial, son deuxième fournisseur d’APD, ainsi que l’un de ses principaux marchés d’accueil de travailleurs et de touristes. Les échanges commerciaux bilatéraux ont atteint 89,5 milliards de dollars en 2025, illustrant l’interdépendance croissante des deux économies.

Le Premier ministre Lê Minh Hung a indiqué que le Vietnam est entré dans une nouvelle phase de développement, visant une croissance rapide et durable fondée sur les sciences et technologies, l’innovation et la transformation numérique. Le pays met en œuvre trois percées stratégiques portant sur les institutions, les infrastructures et les ressources humaines, tout en réorientant son modèle de croissance vers la qualité et la valeur ajoutée. Dans ce processus, le secteur privé est identifié comme un moteur essentiel, tandis que la coopération internationale, notamment avec la République de Corée, constitue un facteur clé pour accélérer le développement.

Soulignant que les relations Vietnam – République de Corée ont atteint un nouveau niveau, le chef du gouvernement vietnamien a affirmé que la coopération ne se limite plus au commerce et à l’investissement, mais s’oriente désormais vers la co-construction de nouvelles chaînes de valeur régionales et mondiales.

Le Premier ministre a appelé les entreprises sud-coréennes à accroître leurs investissements de manière qualitative, en se concentrant sur les secteurs de haute technologie tels que les semi-conducteurs, l’intelligence artificielle et les énergies propres, tout en renforçant le transfert de technologies et le développement d’écosystèmes de recherche et développement au Vietnam. Il a également souligné l’importance de renforcer les liens avec les entreprises vietnamiennes afin d’améliorer leurs capacités et leur intégration dans les chaînes de valeur mondiales, en vue d’un développement durable.

Réaffirmant l’engagement du gouvernement vietnamien à accompagner les entreprises, il a assuré que le Vietnam poursuivra la réforme institutionnelle, la simplification des procédures administratives et l’amélioration du climat d’investissement, garantissant un environnement transparent, stable et prévisible, dans un esprit de bénéfices mutuels et de développement durable.

De son côté, le président Lee Jae Myung s’est déclaré heureux de rencontrer la communauté d’affaires des deux pays, qu’il a qualifiée de pilier essentiel du partenariat bilatéral. Dans un contexte marqué par les incertitudes de l’économie mondiale, il a estimé que le renforcement de la coopération économique entre le Vietnam et la République de Corée est plus important que jamais.

Considérant le Vietnam comme un centre de production dynamique doté de ressources abondantes, le président sud-coréen a souligné que la combinaison de ces atouts avec les technologies avancées de la République de Corée permettra de surmonter les défis mondiaux et de construire un écosystème industriel d’avenir.

Il s’est dit confiant dans la capacité des deux pays à porter leurs échanges commerciaux à 150 milliards de dollars d’ici 2030, en intensifiant la coopération dans l’industrie manufacturière et en l’étendant aux secteurs de pointe tels que les semi-conducteurs et les véhicules électriques, ainsi qu’en renforçant les chaînes d’approvisionnement dans les domaines de l’énergie et des ressources stratégiques.

Le président Lee Jae Myung a également insisté sur la nécessité d’établir un cadre de coopération solide afin de renforcer la résilience des économies face aux chocs extérieurs. Il a proposé de développer la coopération dans les infrastructures énergétiques, notamment les projets d’électricité au GNL, l’énergie nucléaire et les réseaux électriques à haute efficacité.

Les deux dirigeants ont souligné que la communauté des entreprises joue un rôle central dans la concrétisation des objectifs de coopération. Cette table ronde a ainsi permis aux entreprises d’échanger de manière ouverte, de formuler des propositions concrètes et de contribuer, aux côtés des gouvernements, à lever les obstacles et à ouvrir de nouvelles perspectives de coopération.

Le président Lee Jae Myung a exprimé sa conviction que, grâce à l’engagement conjoint des gouvernements et des entreprises, la coopération économique Vietnam – République de Corée continuera de se renforcer, contribuant à une prospérité commune, durable et à long terme pour les deux pays.- VNA

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