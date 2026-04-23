Économie

Le vice-PM Nguyen Van Thang appelle à éviter les hausses injustifiées des prix

Le vice-Premier ministre Nguyen Van Thang a indiqué que, malgré de nombreux défis, la gestion des prix au premier trimestre avait atteint les objectifs fixés et donné des résultats positifs.

Le vice-Premier ministre Nguyen Van Thang. Photo: VGP
Le vice-Premier ministre Nguyen Van Thang. Photo: VGP

Hanoï (VNA) - Le vice-Premier ministre Nguyen Van Thang a présidé, le 23 avril au siège du gouvernement, une réunion du Comité de pilotage de la gestion des prix afin d’évaluer les résultats au premier trimestre 2026 et de définir les orientations pour le reste de l’année.

À l’ouverture de la réunion, il a souligné que les fluctuations internationales exercent une forte pression sur les prix intérieurs, faisant peser un risque d’« importation de l’inflation ».

Dans ce contexte, le ministère des Finances a actualisé trois scénarios d’inflation pour 2026, compris entre 4,5 %, 5 % et 5,5 %, notamment en raison de la hausse des prix mondiaux des carburants depuis mars, liée aux tensions au Moyen-Orient et à leurs répercussions sur les coûts logistiques et les biens essentiels.

En conclusion, le vice-Premier ministre Nguyen Van Thang a indiqué que, malgré de nombreux défis, la gestion des prix au premier trimestre avait atteint les objectifs fixés et donné des résultats positifs.

Pour les mois à venir, il a demandé aux ministères et aux secteurs de faire preuve de proactivité et de flexibilité dans la gestion des prix, tout en renforçant le suivi de l’offre, de la demande et des prix des biens essentiels afin d’assurer une gestion rigoureuse et d’éviter toute exploitation abusive des politiques, en particulier dans les secteurs directement affectés par les coûts des carburants tels que le transport, la logistique, les matériaux de construction et les denrées alimentaires.

Il a également insisté sur la nécessité pour les entreprises de respecter strictement les règles de déclaration et d’affichage des prix, et de ne pas profiter des fluctuations des coûts pour procéder à des hausses injustifiées.

Les autorités sont appelées à garantir l’équilibre entre l’offre et la demande, en particulier pour les produits essentiels tels que les carburants, l’électricité et les denrées alimentaires.

Parallèlement, les contrôles et la surveillance du marché doivent être intensifiés afin de détecter et de sanctionner rapidement les pratiques spéculatives ou les violations de la législation sur les prix.

Enfin, il a souligné la nécessité d’ajuster rapidement les prix à la baisse lorsque les coûts des intrants diminuent, afin de stabiliser le marché et de maîtriser l’inflation. -VNA

#gestion des prix Vietnam 2026 #inflation Vietnam
Suivez VietnamPlus

Voir plus

Séminaire intitulé "Promouvoir la production verte et l'exportation durable des marchandises vietnamiennes sur le marché malaisien" à Ho Chi Minh-Ville. Photo: VNA

Production verte et certification Halal : des priorités pour les exportations vietnamiennes vers le marché malaisien

Un séminaire intitulé "Promouvoir la production verte et l'exportation durable des marchandises vietnamiennes sur le marché malaisien", a été organisé le 23 avril à Ho Chi Minh-Ville, par le Centre de promotion du commerce et de l'investissement de Ho Chi Minh-Ville (ITPC), en collaboration avec le Consulat général de Malaisie dans la mégapole du Sud et l'Agence de promotion du commerce extérieur de la Malaisie (MATRADE).

Des kiosques dans le marché de la ville de Vinh (Centre). Photo: VNA

L’Assemblée nationale délibère sur le relèvement du seuil d’imposition

Les députés se sont accordés sur la nécessité de mettre en place un système fiscal plus flexible, transparent et équitable, capable de s’adapter aux fluctuations de la conjoncture économique, tout en réduisant la charge pesant sur les citoyens et les entreprises et en soutenant les objectifs de croissance.

Production dans une usine. Photo: VNA

Des exposants vietnamien présents au salon Hannover Messe 2026

Près de 20 entreprises vietnamiennes spécialisées dans la mécanique, l’automatisation, la fabrication de moules et l’industrie de soutien ont participé au salon Hannover Messe 2026, avec l’objectif de trouver de nouveaux partenaires, promouvoir l'industrie manufacturière du Vietnam et suivre les grandes tendances technologiques mondiales.

Le coup d’envoi du projet de parc éolien Quang Ninh 1 est donné le 23 avril dans le quartier de Hoanh Bo, province de Quang Ninh. Photo: VNA

Transition énergétique : Quang Ninh lance son premier parc éolien

Représentant un investissement total de près de 7.300 milliards de dôngs (277 millions de dollars), le parc éolien Quang Ninh 1, d’une puissance de 200 MW, sera dotée de 32 turbines modernes et d’un système de réseau électrique synchrone. Prévue pour une mise en service en 2028, le parc devrait injecter environ 600 millions de kWh d’électricité propre chaque année dans le réseau national.

Des entreprises vietnamienne et cambodgienne signent un mémorandum de coopération lors d'une discussion thématique sur les opportunités de coopération et d'investissement dans le secteur de la santé. Photo : VNA

Le Vietnam et le Cambodge veulent renforcer leur coopération économique

Un responsable cambodgien a souligné l’ouverture de son pays aux entreprises vietnamiennes, les invitant à accroître leurs investissements dans la transformation numérique, les énergies renouvelables, l’agroalimentaire de pointe et les services, et à bâtir ensemble des partenariats durables pour un développement et une prospérité partagés.

L’événement se tient pendant sept jours, du 22 au 28 avril 2026. Photo: VNA

Une foire au cœur des festivités des rois Hung

L’événement se tient pendant sept jours, du 22 au 28 avril 2026, et constitue une activité majeure au service des festivités du culte des rois Hung – Fête des Temples des rois Hung et de la Semaine de la culture et du tourisme de la Terre ancestrale 2026.

20 types de bases de données nationales

20 types de bases de données nationales

La décision n° 11/2026/QD-TTg du 28 mars 2026 du Premier ministre promulgue la liste des bases de données nationales. Celle-ci comprend 20 types de bases de données nationales.

Photo: VNA

Forte mobilisation des moyens de transport pour le pic de déplacements des jours fériés

Face à une forte hausse attendue de la demande de déplacements à l’occasion des fêtes du 30 avril et du 1er mai ainsi que de la commémoration des rois Hùng, le Vietnam mobilise l’ensemble de ses moyens de transport pour faire face à une forte affluence, avec pour objectif d’assurer des déplacements fluides, sûrs et bien organisés à l’échelle nationale.

Photo: VNA

Vietnam Airlines renforce ses vols Hanoï-Moscou à partir de juillet

Face à la forte reprise des échanges entre le Vietnam et la Russie, Vietnam Airlines renforce sa liaison entre Hanoï et Moscou en augmentant la fréquence des vols dès juillet, illustrant la dynamique de croissance du trafic aérien et la volonté d’élargir la connectivité internationale du pays.

Le Premier ministre Le Minh Hung s'exprime. Photo : VNA

Le Premier ministre exige d’éviter toute pénurie d’électricité et de carburants

Réuni le 22 avril à Hanoï, le Premier ministre Le Minh Hung a demandé au ministère de l’Industrie et du Commerce de garantir l’approvisionnement énergétique en toutes circonstances, tout en accélérant les réformes, la transformation numérique et la restructuration industrielle afin de soutenir l’objectif de croissance à deux chiffres.