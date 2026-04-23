Économie

Hô Chi Minh-Ville : un objectif de croissance ambitieux de 10,3 % pour le premier semestre

Ayant fixé un objectif de croissance annuelle supérieur à 10 % pour 2026, la ville doit impérativement atteindre 10,3 % de croissance au premier semestre. Cela implique que l'objectif pour le seul deuxième trimestre soit compris entre 11,59 % et 12,49 % (soit une moyenne mensuelle de 12,04 %).

Ho Chi Minh-Ville a fixé un objectif de croissance annuelle supérieur à 10 % pour 2026. Photo: VNA
Ho Chi Minh-Ville a fixé un objectif de croissance annuelle supérieur à 10 % pour 2026. Photo: VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) – L'économie de Hô Chi Minh-Ville a affiché des signes encourageants au premier trimestre 2026, avec un produit intérieur brut régional (PIBR) en hausse de 8,27 % en glissement annuel - sa meilleure performance depuis plus de cinq ans.

Ayant fixé un objectif de croissance annuelle supérieur à 10 % pour 2026, la ville doit impérativement atteindre 10,3 % de croissance au premier semestre. Cela implique que l'objectif pour le seul deuxième trimestre soit compris entre 11,59 % et 12,49 % (soit une moyenne mensuelle de 12,04 %).

De janvier à mars, le secteur des services est resté le principal moteur de la croissance, avec une hausse de 8,91 % et une contribution de 56 % au PIB régional, représentant 51,9 % de la croissance totale.Malgré une certaine amélioration, les secteurs de l'industrie et de la construction n'ont pas atteint les objectifs fixés.

Le secteur a progressé de 7,73 %, représentant 35,2 % du PIB régional, mais ne contribuant qu'à hauteur de 32,6 % à la croissance. L'activité de construction a augmenté de 8,05 %, soit environ 2,2 % de la croissance.

Plusieurs industries manufacturières ont amorcé une reprise ; cependant, la hausse des coûts des intrants, notamment due à la volatilité des prix des carburants, continue de peser sur les entreprises.Un point positif notable est l'attractivité constante du climat des affaires.

Au cours de la période, plus de 13 600 nouvelles entreprises ont été créées, soit une hausse de 46,7 % sur un an, pour un capital social total avoisinant les 91 400 milliards de dongs (3,47 milliards de dollars), en progression de 46,6 %. La ville a également attiré près de 2,9 milliards de dollars d'investissements directs étrangers, soit une augmentation de 219,7 %.Néanmoins, les incertitudes extérieures continuent de peser sur l'économie.

Une enquête menée auprès d'entreprises manufacturières a révélé que 77 % d'entre elles anticipent une stabilité ou une amélioration de la situation au deuxième trimestre, tandis que près de 23 % prévoient des difficultés à venir.Sur le plan intérieur, la stimulation de la consommation, le renforcement du programme de stabilisation des prix, la promotion des grands événements commerciaux et de services, ainsi que l'intensification des campagnes promotionnelles sont considérés comme des mesures clés.

Cependant, la lenteur des décaissements d'investissements publics demeure un obstacle majeur. Au premier trimestre, la ville a décaissé près de 13 600 milliards de dongs sur un budget prévu de 147 600 milliards de dongs, soit moins de 10 %.

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Au premier trimestre, la ville a décaissé près de 13 600 milliards de dongs sur un budget prévu de 147 600 milliards de dongs, soit moins de 10 %. Photo: VNA

Le Dr Truong Minh Huy Vu, directeur de l'Institut d'études du développement de Hô Chi Minh-Ville, a déclaré que deux leviers institutionnels majeurs – la loi sur les zones urbaines spéciales et un plan directeur global – permettront à la ville de passer d'une logique de mise en œuvre des politiques à une logique d'élaboration proactive.

Ce plan directeur s'articule autour de cinq priorités : une philosophie de développement spécifique, un développement urbain multicentrique, le développement d'infrastructures axées sur les transports en commun, une planification spatiale tridimensionnelle et l'amélioration de la qualité de vie.

Le Dr Nguyen Duy Quang, de l'Université d'économie et de finance de Hô Chi Minh-Ville, a également souligné l'urgence de passer d'une croissance extensive à une croissance intensive, portée par l'innovation, l'économie numérique et un modèle fondé sur la connaissance.

Une décentralisation plus forte, associée à des mécanismes de gouvernance plus flexibles, sera essentielle pour que la ville puisse exploiter pleinement son potentiel et maintenir son rôle de principal pôle économique du pays. -VNA

#Hô Chi Minh-Ville
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