Vietnam – République de Corée : renforcer le partenariat économique stratégique

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Hanoï (VNA) – Dans le cadre de la visite d’État au Vietnam du président de la République de Corée Lee Jae Myung et de son épouse, le Premier ministre Lê Minh Hung et le président Lee Jae Myung ont participé le 23 avril après-midi à Hanoï, au Forum économique Vietnam – République de Corée.

Placé sous le thème « Renforcer le partenariat dans l’industrie, l’investissement et les sciences et technologies », le forum a réuni des responsables de ministères et d’organismes des deux pays, ainsi que de nombreux représentants de grands groupes et entreprises, dont plusieurs multinationales opérant dans des secteurs clés tels que l’énergie, la finance, la technologie, l’électronique, les télécommunications, l’industrie manufacturière, la mécanique, la construction, les infrastructures, le commerce, le tourisme et l’aviation.

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Dans son allocution, le Premier ministre Lê Minh Hung a souligné que cet événement revêt une importance particulière, permettant non seulement de réaffirmer les acquis de plus de 30 ans de coopération, mais aussi de définir de grandes orientations pour une nouvelle phase de développement des relations bilatérales, plus approfondie, plus efficace et d’une portée stratégique accrue.

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Selon lui, depuis l’établissement des relations diplomatiques en 1992, la coopération entre les deux pays n’a cessé de se renforcer et de s’approfondir. L’élévation des relations au niveau de partenariat stratégique global Vietnam–République de Corée en 2022 a ouvert de nouvelles perspectives, notamment dans le domaine économique.

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La République de Corée est actuellement le premier investisseur étranger au Vietnam, avec près de 10.500 projets en vigueur et un capital enregistré dépassant 100 milliards de dollars. Elle est également le troisième partenaire commercial du Vietnam. Les entreprises sud-coréennes ont contribué de manière significative à la croissance économique, à la création d’emplois pour près d’un million de travailleurs et au développement de secteurs industriels clés tels que l’électronique, l’industrie manufacturière et les hautes technologies.

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Le Premier ministre Lê Minh Hung. Photo : VNA

Le Premier ministre Lê Minh Hung a indiqué que le Vietnam entre dans une nouvelle phase de développement, dans un contexte international marqué par de profondes mutations, notamment la reconfiguration des chaînes d’approvisionnement mondiales, l’intensification de la concurrence technologique et l’exigence croissante d’un développement vert et durable. Dans ce contexte, la coopération bilatérale doit évoluer vers une nouvelle étape, axée non seulement sur l’expansion quantitative, mais aussi sur l’amélioration qualitative, en s’orientant vers les industries et technologies d’avenir.

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À cet égard, il a proposé trois grandes orientations de coopération. Premièrement, les deux parties devraient s’engager à bâtir un écosystème industriel et technologique de nouvelle génération, en développant des pôles de production, de recherche et d’innovation, afin de renforcer la participation des entreprises des deux pays aux secteurs de haute technologie et aux domaines émergents.

Deuxièmement, il est nécessaire de restructurer les chaînes d’approvisionnement dans un sens plus flexible, durable et à forte valeur ajoutée, afin d’améliorer la résilience face aux chocs externes.

Troisièmement, les deux pays doivent renforcer les liens en matière de savoir et d’innovation, en allant au-delà du simple transfert de technologies vers la co-recherche, le co-développement et la commercialisation conjointe de produits technologiques, grâce à une coopération étroite entre l’État, les entreprises et les établissements de formation.

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Le chef du gouvernement vietnamien a également réaffirmé l’engagement du Vietnam à poursuivre les réformes institutionnelles, à améliorer le climat d’investissement dans un sens transparent, stable et conforme aux normes internationales, afin de créer des conditions favorables aux entreprises des deux pays, en particulier sud-coréennes, pour des investissements durables et à long terme.

Le sud-coréen président Lee Jae Myung. Photo : VNA

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De son côté, le président Lee Jae Myung s’est déclaré impressionné par le dynamisme du développement du Vietnam, qu’il a qualifié de centre économique important de l’ASEAN. Il a souligné que, face aux incertitudes croissantes de l’économie mondiale, le renforcement de la coopération bilatérale est plus que jamais nécessaire.

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Le président sud-coréen a affirmé que l’avenir du Vietnam est aussi celui de la République de Corée, proposant trois axes de coopération stratégique. Il a ainsi appelé à promouvoir les industries d’avenir telles que l’intelligence artificielle, les semi-conducteurs et les technologies numériques ; à renforcer la coopération dans les domaines de l’énergie et des chaînes d’approvisionnement, notamment dans les énergies renouvelables, l’énergie nucléaire, le pétrole et les terres rares ; et à intensifier la coopération en sciences et technologies à travers des cadres d’innovation conjoints.

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il a souligné que l’amitié constante entre les deux pays constitue une base solide pour faire face aux évolutions complexes du contexte international.

À cette occasion, les participants ont pris part à un dialogue de haut niveau entre entreprises, identifiant de nouvelles orientations de coopération concrètes et innovantes. Les deux parties sont convenues de promouvoir la coopération autour de trois piliers principaux : l’industrie, orientée vers les hautes technologies et la forte valeur ajoutée ; l’investissement, axé sur la qualité, la durabilité et les liens étroits avec les entreprises locales ; et les sciences et technologies, notamment l’innovation, la transformation numérique et les technologies émergentes.

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Les dirigeants des ministères et des secteurs des deux pays ont réaffirmé leur engagement à améliorer le cadre institutionnel et les politiques d’investissement dans un sens transparent et stable, tout en accompagnant les entreprises et en traitant rapidement leurs difficultés afin de renforcer un environnement d’affaires compétitif et prévisible.

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En marge du forum, les entreprises des deux pays ont signé et échangé 73 accords de coopération couvrant de nombreux domaines tels que l’énergie, la finance, la technologie, l’industrie manufacturière, les infrastructures, le commerce, le tourisme et l’aviation, contribuant à insuffler un nouvel élan au développement durable et substantiel des relations économiques Vietnam – République de Corée.- VNA

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guyễn Thị Vân Hà