Économie

Viande de poulet transformée : ouverture réciproque des marchés Vietnam–République de Corée

À l’occasion de la visite d’État du président sud-coréen Lee Jae Myung, le ministre vietnamien Trinh Viet Hung et la ministre sud-coréenne Song Miryung ont signé un protocole d’accord sur la médecine vétérinaire et la quarantaine animale, entérinant l’ouverture des marchés aux produits de poulet transformé.

Chaîne d'abattage de volailles à l'usine Green Chicken Co., Ltd. Photo : VNA
Chaîne d'abattage de volailles à l'usine Green Chicken Co., Ltd. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement a annoncé une avancée significative dans la coopération agricole entre le Vietnam et la République de Corée.

À l’occasion de la visite d’État du président sud-coréen Lee Jae Myung, le ministre vietnamien Trinh Viet Hung et la ministre sud-coréenne de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales, Song Miryung, ont signé un protocole d’accord sur la médecine vétérinaire et la quarantaine animale, entérinant l’ouverture des marchés aux produits de poulet transformé.

Cet accord marque une étape importante en instaurant un cadre de coordination renforcé visant à garantir la sécurité sanitaire des échanges. Dans une première phase, chaque pays autorisera deux entreprises à exporter ces produits. Le ministre Trinh Viet Hung a exprimé l’espoir que cette avancée servira de catalyseur pour attirer de nouveaux acteurs, contribuant ainsi à accroître la valeur des exportations dans les filières de l’élevage et de la transformation alimentaire.

De son côté, la ministre Song Miryung a salué les résultats de négociations et la coopération efficace entre les agences spécialisées des deux pays. Elle a précisé que les deux parties poursuivraient les échanges techniques, notamment en matière de quarantaine, afin de faciliter l’ouverture prochaine des marchés à d’autres produits, tels que la viande de porc vietnamienne et le bœuf sud-coréen.

Pour garantir le succès de cette initiative, le ministère vietnamien s’est engagé à collaborer étroitement avec la partie sud-coréenne dans les travaux de la quarantaine, de l’évaluation et du contrôle de la qualité des produits.

Du côté des entreprises, cette ouverture est perçue comme une reconnaissance du niveau atteint par l’industrie vietnamienne en matière de production et de transformation, selon Pawalit Ua-Amornwanit, directeur général de la société C.P. Vietnam.

Grâce au soutien des autorités et à l’engagement du secteur privé, le commerce des produits agricoles entre le Vietnam et la République de Corée devrait se diversifier et se développer durablement, apportant des bénéfices concrets aux populations et aux communautés d’affaires des deux pays. -VNA

#République de Corée #viande de poulet transformée République de Corée
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