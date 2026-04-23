Le Vietnam et l’Allemagne souhaitent renforcer leur coopération en matière de main-d'œuvre

Berlin (VNA) – L'Association Vietnam-Allemagne pour l'éducation et les carrières (VGECA), sous l’égide de l’Association d’amitié Vietnam-Allemagne et de l’Union des associations économiques et culturelles Allemagne-Vietnam, a organisé le 22 avril à Berlin un séminaire consacré aux moyens de mieux faire correspondre la forte demande de main-d’œuvre allemande au potentiel de la population active jeune et abondante du Vietnam.

Menées dans un esprit d’ouverture, les discussions ont couvert l’ensemble du parcours, de la formation au Vietnam aux conditions de travail en Allemagne. Le dialogue bilatéral a permis de mettre en lumière les atouts et les obstacles de la formation professionnelle au Vietnam.

Sur cette base, des entreprises allemandes ont formulé des recommandations concrètes pour aider le Vietnam à mieux préparer son système de formation et à sélectionner les candidats en fonction des besoins réels, contribuant ainsi à renforcer la réputation des ressources humaines vietnamiennes sur le marché allemand.

Intervenant lors du séminaire, Dang Hoang Linh, ministre-conseiller de l’ambassade du Vietnam en Allemagne, en a souligné l’importance, rappelant que les deux pays avaient signé un mémorandum d’entente sur la coopération en matière de travail à l’occasion de la visite du président allemand Frank-Walter Steinmeier au Vietnam début 2024.

Il a insisté sur la nécessité de créer des conditions favorables permettant aux travailleurs vietnamiens de valoriser pleinement leur potentiel en Allemagne.Les entreprises allemandes constatent que, pour réussir leur insertion professionnelle en Allemagne, les travailleurs vietnamiens doivent d'abord bien comprendre le système de formation professionnelle du pays. Or, dans les faits, de nombreux stagiaires restent flous quant aux domaines ou aux emplois qu'ils ont choisis en Allemagne, ce qui complique la mise en place de parcours de formation adaptés.

Parallèlement, les employeurs allemands ont des exigences claires pour chaque poste, avec des compétences spécifiques requises. Sans une orientation adéquate dès le départ, les travailleurs risquent d'avoir des difficultés à suivre le rythme des formations et à s'adapter aux exigences du marché du travail.

Parmi les obstacles majeurs, la maîtrise de la langue allemande demeure déterminante. S'adressant à l'Agence vietnamienne d’information, Nguyen Tuan Nam, président de la VGECA, a déclaré que de nombreux travailleurs, malgré leurs certificats de langue allemande, rencontrent toujours des difficultés de communication en situation réelle, ce qui nuit à leur capacité d'apprentissage et d'intégration.

Par ailleurs, les employeurs allemands attendent des travailleurs un engagement à long terme plutôt que des missions de quelques années seulement suivies d'un retour au pays.

Partageant ce point de vue, Thomas Schlegtendal, directeur commercial de Transcura GmbH, a souligné que beaucoup de stagiaires arrivent avec un niveau B1 en allemand, alors que le niveau B2 est généralement requis pour suivre efficacement les formations professionnelles. Il a également relevé qu’une connaissance insuffisante des systèmes fiscal et assurantiel allemands conduit certains à mal évaluer leurs revenus réels.



Kevin Fest, responsable des relations internationales du groupe BLA Education JSC, a affirmé que la maîtrise de la langue et l'adaptabilité constituent les deux principaux obstacles pour les stagiaires et les travailleurs vietnamiens. Il a suggéré que l'acquisition préalable de connaissances théoriques professionnelles au Vietnam permettra aux apprenants d'aborder leur arrivée dans un nouvel environnement avec plus d'assurance.

Le rôle des agences de conseil a également été mis en avant. Une information incomplète ou excessivement optimiste peut nourrir des attentes irréalistes chez les candidats. Dès lors, la diffusion d’informations précises, concrètes constituent des conditions essentielles à une préparation réussie.En 2025, environ 6 000 étudiants et stagiaires vietnamiens se sont rendus en Allemagne pour y suivre des études et une formation professionnelle au cours de l’année écoulée, un chiffre appelé à croître, selon les statistiques. -VNA