Une foire au cœur des festivités des rois Hung

Phu Tho (VNA) – Le soir du 22 avril, sur la place Hung Vuong, quartier de Viet Tri (province de Phu Tho), la Foire Hung Vuong 2026 a officiellement ouvert ses portes, attirant de nombreux visiteurs et entreprises.



L’événement se tient pendant sept jours, du 22 au 28 avril 2026, et constitue une activité majeure au service des festivités du culte des rois Hung – Fête des Temples des rois Hung et de la Semaine de la culture et du tourisme de la Terre ancestrale 2026.



La Foire réunit près de 400 stands, avec la participation de plus de 200 entreprises, coopératives et établissements de production venus des quatre coins du pays. De grandes marques telles que Honda Vietnam, Toyota Vietnam et Piaggio Vietnam, ainsi que des unités venues de 15 provinces et villes, participent à l’événement.



Les produits exposés sont variés, allant des biens industriels et artisanaux aux produits OCOP (inscrits dans le cadre du programme « One Commune, One Product »), en passant par les produits agricoles, alimentaires transformés, biens de consommation, électroménagers, électroniques, mode, matériaux de construction...

La Foire réunit près de 400 stands, avec la participation de plus de 200 entreprises. Photo: VNA



Lors de la cérémonie d’ouverture, le directeur du Service de l’Industrie et du Commerce de la province de Phu Tho, Tran Quang Tuan, a souligné que la Foire permet de renforcer les liens et la coopération entre les localités et les entreprises, tout en stimulant la consommation et le développement du commerce et du tourisme locaux.



Parmi les temps forts figurent les activités de mise en relation et les sessions de vente en direct en ligne, permettant aux entreprises d’adopter des méthodes commerciales modernes et d’élargir leurs marchés.



La Foire Hung Vuong 2026 devrait ainsi confirmer son rôle d’événement phare de promotion commerciale de la province de Phu Tho, contribuant à valoriser l’image de la Terre des rois fondateurs légendaires Hung et à soutenir le développement socio-économique local. -VNA